ITEM m6 Charity-Aktion - Für starke Werte und starke Frauen: Limitierte ALL FOR ONE SOCKS (FOTO)

Bayreuth (ots) - Die Fashion-Marke für funktionale Bodywear ITEM m6 hat eine limitierte Socke im Camouflage-Design kreiert. Mit dem Projekt ALL FOR ONE SOCKS setzt ITEM m6 damit ein Statement für starke Werte und die Unterstützung von Frauen. 100 Prozent des Erlöses werden an das Frauenhaus in Bayreuth gespendet. ITEM m6 ist die Fashion-Marke des Bayreuther Unternehmens medi. Unterstützt wird die Kampagne von namhaften Influencern. Der Verkauf startete am 18. Juli 2020 über die Online-Plattform http://www.item-m6.de .Die Charity-Aktion ALL FOR ONE steht für Respekt, Diversität und Zusammenhalt. Zu diesen Werten bekennt sich ITEM m6 und bietet mit der Kampagne eine Plattform, um über Werte zu sprechen. Das Camouflage-Design der in Bayreuth gefertigten ALL FOR ONE SOCKS in verschiedenen Hauttönen wird von Hand aufgebracht - jedes Paar ist ein Unikat."Die Corona Krise hat vielerorts die Problematik häuslicher Gewalt verschärft, Frauenhäuser sind daher als Zufluchtsorte wichtiger denn je. Ich freue mich, wenn wir durch die Spende des Erlöses einen kleinen Beitrag leisten können", so Miriam Weihermüller, Gesellschafterin der medi GmbH & Co. KG und Geschäftsleitung der Marken ITEM m6 und CEP.Um eine hohe Reichweite für die Charity-Aktion zu erzielen, kooperiert ITEM m6 mit namhaften Influencern. In kurzen Videoclips motivieren sie dazu, Haltung zu zeigen und für seine Werte einzustehen. Die Kampagne läuft auf den Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag #shareyourvalueswithitemm6 ."Wir wollen ein Statement setzen und der Community mit der Kampagne die Gelegenheit geben, sich für ihre eigenen Werte einzusetzen. Nur wer sich klar positioniert, kann dazu beitragen, die Welt ein Stück besser zu machen", so Miriam Weihermüller.