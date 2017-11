ITEBO-Unternehmensgruppe kooperiert mit hochsicherem Enterprise-Filesharing-Anbieter DRACOON

Regensburg (ots) - Die ITEBO-Unternehmensgruppe erweitert ihrPortfolio im Bereich IT Security um die sichereEnterprise-File-Sharing-Lösung (EFSS) DRACOON und setzt damit auf diewegweisende Unternehmenslösung eines Marktführers.Die Verfügbarkeit von Daten spielt für Verwaltungen und derenMitarbeiter in der heutigen Zeit eine immer größere Rolle. VernetzteVerwaltungen müssen ihre Daten überall und zu jedem Zeitpunkt mitihren Standorten teilen können. Dabei sind dieSicherheitsanforderungen hoch, wenn ein Datenmissbrauch vermiedenwerden soll. Sind die Wege zur Datenbereitstellung nicht eindeutigvorgegeben oder unmissverständlich geregelt, birgt jedeBereitstellung eine perfekte Zielscheibe zur Datenspionage.Und genau hier knüpft DRACOON mit ihrer Sicherheitslösung an, diefortan als ITEBO SDS aus dem ITEBO-Rechenzentrum genutzt werden kann.Dank der integrierten TripleCryptTM Technology können die Daten -neben dem Übertragungsweg und auf dem Server mit sicheren und offenenVerschlüsselungsstandards - bereits auf dem Client verschlüsseltwerden. Das bildet die Grundlage für die europaweiteGDPR-Zertifizierung EuroPriSe und die Möglichkeit, die Lösung inallen Branchen rechtskonform und flexibel einzusetzen und zuintegrieren.Seit Anfang Oktober kooperiert auch die ITEBO-Unternehmensgruppemit dem deutschsprachigen Marktführer. Die ITEBO-Unternehmensgruppebetreut vorrangig Kommunalverwaltungen und Kirchen, karitativeEinrichtungen sowie den Mittelstand. Mit dieser Kooperation habensich zwei starke Partner gefunden, die diesen Markt gemeinsambetreuen und erschließen wollen."Wir haben uns nach einer intensiven Recherche am Markt fürDRACOON entschieden", erklärt Dirk Stratmann, Prokurist imGeschäftsbereich Vertrieb der ITEBO-Unternehmensgruppe. "Dieherausragenden Features von DRACOON und die Tatsache, dass es sichdabei um einen deutschen, zertifizierten Hersteller handelt, habenuns absolut überzeugt und begeistert", so Stratmann weiter. "Geradeim Hinblick auf die anstehende EU-Datenschutzgrundverordnung(EU-DSGVO), die im Mai 2018 in Kraft tritt, setzen wir damit auf eineLösung, die zukunftssicher und vollumfänglich alles abdecken kann.Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", führt er fort.DRACOON bietet die hochsichere TripleCryptTM-Technology, mit dersensible Daten direkt am Endgerät des Benutzers, mit modernen undoffenen Kryptographieverfahren ver- und wieder entschlüsselt werden.Trotz der hohen Sicherheit bleibt die Lösung sehr anwenderfreundlich,da mit einer praktischen Teamfunktion und dem feingranularen Rechte-und Benutzerkonzept die Zugriffe genau geregelt werden können. Geradediese hohe Funktionalität, kombiniert mit einfacher Bedienung,erleichtert den Usern die tägliche Arbeit und steigert im Ergebnisdie Zufriedenheit."DRACOON ist mit seiner SaaS-Lösung bereits sehr erfolgreich imUnternehmensmarkt vertreten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit derITEBO-Unternehmensgruppe einem weiteren großen Dienstleister unserehochsichere Lösung DRACOON zur Verfügung stellen können", so ThomasHaberl, Partner & Business Development bei DRACOON. Durch dieBrandingfähigkeit kann DRACOON außerdem sehr individuell an dasjeweilige Design des Kunden angepasst werden.Pressekontakt:Dr. Bastian Hallbauer-BeutlerJulia FehrleMona BastianTelefon: +49 (089)747470580bhallbauer@kafka-kommunikation.dejfehrle@kafka-kommunikation.dembastian@kafka-kommunikation.dewww.kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Dracoon, übermittelt durch news aktuell