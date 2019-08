ITC Infotech und 'Automation Anywhere' leisten Pionierarbeit bei der Digital Workforce

- ITC Infotech wird eine intelligente Digital Workforce aufbauen, umdas 'menschliche Potenzial zu verstärken' und den Mensch in dieMitte der neuen digitalen Arbeitswelt zu stellen- Durch digitale Verstärkung der Mitarbeiterproduktivität soll fürKunden von ITC Infotech mit dieser Initiative enormer Wertgeschaffen werdenBengaluru, India (ots/PRNewswire) - ITC Infotech, ein führenderglobaler Anbieter von technologischen Dienstleistungen und Lösungenund eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ITC Ltd., hat eineneuartige Digital Workforce-Lösung vorgestellt, bei der jedemMitarbeiter ein digitaler BOT zur Seite gestellt wird. Diese Lösungentstand in Zusammenarbeit mit Automation Anywhere®, einWeltmarktführer bei RPA-Plattformen.Sudip Singh, MD & CEO von ITC Infotech, kommentierte: "Alsführender Technologiedienstleister automatisieren wir alle möglichenGeschäftsbereiche, um das 'menschliche Potenzial zu verstärken'. Wirhaben das Thema Automatisierung zur Chefsache erklärt und sehen dasenorme Potenzial, das durch die digitale Verstärkung unsererBelegschaft freigesetzt wird. Mit dieser Initiative schaffen wir auchEffizienzgewinne bei der Interaktion mit Kunden. Wir begrüßen diePartnerschaft mit Automation Anywhere und werden eine echte DigitalWorkforce der Zukunft aufbauen."ITC Infotech wird Automation Anywheres Digital Workforce Platform(https://www.automationanywhere.com/digital-workforce)implementieren, um seine globale Belegschaft durch Digitalisierungproduktiver zu machen. Mit persönlichen digitalen Bots kann jederMitarbeiter monotone Aufgaben automatisieren. Im Rahmen dieserGesamtlösung planen ITC Infotech und Automation Anywhere dieEntwicklung individualisierter Bots für verschiedeneTätigkeitsbereiche, Funktionen und Abteilungen bei ITC Infotech."Wir bei Automation Anywhere verfolgen die Vision, dass jedemMitarbeiter ein Software-Bot oder ein digitaler Kollege zur Seitegestellt wird. Dadurch wird die Arbeit des Menschen um ein Vielfachesproduktiver und erfüllender. Die zukunftsweisenden Pläne von ITCInfotech sind eng an unserer Mission ausgerichtet, eine intelligenteDigital Workforce zu errichten", sagte Milan Sheth, EVP IMEA beiAutomation Anywhere.Dieses ganzheitliche Automatisierungskonzept ist die Grundlage fürITC Infotech, um als erster Technologiedienstleister sogenannte'Digital Personas' für verschiedene Tätigkeiten quer durch dieOrganisation zu entwickeln. In der digital erweitertenArbeitsumgebung unterstützen digitale Assistenten die menschlicheArbeit, indem sie die Produktivität steigern und die Vorhersagbarkeitder Ergebnisse verbessern. Gleichzeitig leisten diese digitalenAssistenten einen direkten Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit,indem sie die Lebensqualität am Arbeitsplatz verbessern.Diese digitalen Bots werden zudem Effizienzgewinne für die Kundenvon ITC Infotech schaffen, da die Mitarbeiter von ITC Infotechproduktiver arbeiten können.Informationen zu ITC InfotechITC Infotech ist ein führender globaler Anbieter vontechnologischen Dienstleistungen und Lösungen, der seine Kundenschwerpunktmäßig bei geschäftlichen und technologischen Themen berät.ITC Infotech liefert geschäftsorientierte, zukunftssichere Lösungen,die den Kundenerfolg unterstützen. Dabei werden digitale Expertise,tiefe industriespezifische Partnerschaften und die einzigartigebetriebliche Fachkenntnis der ITC Group nahtlos zusammengeführt. DasUnternehmen betreut die Privatwirtschaft als langfristiger,nachhaltiger Partner mit technologischen Lösungen undDienstleistungen über die verschiedensten Branchen hinweg, darunterBankengeschäft & Finanzdienstleistungen, Healthcare, produzierendesGewerbe, Konsumgüter sowie Tourismus und Gastgewerbe. Dabei werdentraditionelle und neuere Geschäftsmodelle kombiniert.ITC Infotech ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft vonITC Ltd, eines der führenden indischen Privatunternehmen und einerder größten Mischkonzerne des Landes. Mit einer Marktkapitalisierungvon über 50 Mrd. USD und einem Umsatz von 8 Mrd. USD gilt ITC Limitedals eines der wertvollsten Unternehmen Indiens. In einer Umfrage vonFortune India in Kooperation mit der Hay Group wurde es als eines deram meist bewunderten Unternehmen in Indien bewertet.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.itcinfotech.com/Informationen zu Automation AnywhereAutomation Anywhere ist das führende Unternehmen im Bereichrobotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) - die Plattform, aufdie zahlreiche Organisationen ihre intelligente Digital Workforceaufsetzen. Die unternehmensgerichtete Plattform von AutomationAnywhere verwendet Software-Bots, die neben Menschen arbeiten undeine Menge der monotonen Aufgaben in vielen Industrien übernehmen.Sie vereint ausgeklügelte RPA sowie kognitive und eingebetteteAnalysefunktionen. Über 1.400 Organisationen nutzen dieseKI-gestützte Lösung, um ihre Geschäftsabläufe schneller zu verwaltenund zu skalieren. Fehlerraten nahe null und dramatisch reduzierteBetriebskosten sind nur zwei der enormen Vorteile. AutomationAnywhere liefert Automatisierungstechnik an führende Unternehmen inden Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Healthcare,Technologie, produzierendes Gewerbe, Telekommunikation und Logistik.Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.comLogo:https://mma.prnewswire.com/media/959906/ITC_Infotech_Logo.jpgLogo:https://mma.prnewswire.com/media/959907/Automation_Anywhere_Logo.jpgOriginal-Content von: ITC Infotech, übermittelt durch news aktuell