ITC Crew LIVE verbessert Benutzererfahrung durch Video-On-Demand

VOD-Lösung ermöglicht Bereitstellung von beliebtenUnterhaltungsangeboten für an abgelegenen Standorten arbeitendeMitarbeiterHouston (ots/PRNewswire) - ITC Global, ein führender Anbieter vonsatellitengestützter Kommunikation für abgelegene Standorte und raueUmgebungsbedingungen, gab heute die Einführung eines neuenVideo-On-Demand-Angebots (VOD) bekannt. Diese Lösung ist einBestandteil des ITC Crew LIVE Portfolios des Unternehmens, einerschlüsselfertigen Lösung zur Verbesserung des Wohlergehens vonMitarbeitern, die an abgelegenen Orten in der Erdöl- undErdgasindustrie, Handelsschifffahrt und Bergbauindustriebeschäftigtem Personal drahtlose Kommunikations- undUnterhaltungsangebote bereitstellt. Die VOD-Lösung ermöglichtAnwendern das bequeme Abspielen beliebter Filme und Fernsehserien"wie zuhause", wodurch das Gemeinwohl der an abgelegenen Standortenarbeitenden Mitarbeiter verbessert werden kann. Das vor zwei Jahreneingeführte Crew LIVE Portfolio verzeichnet heute bereits mehr als30.000 registrierte Benutzer, die auf der Grundlage nachfolgenderService-Updates über eine höhere Betriebseffizienz und ein reicheresBenutzererlebnis verfügen.Die im Rahmen der Crew LIVE Plattform fürBreitband-Internetdienste verfügbare VOD-Lösung kann Betreibern vonabgelegenen Arbeitsorten in Bezug auf die Nettokosten praktisch zumNulltarif bereitgestellt werden. Das VOD-System umfasst eineregelmäßig aktualisierte Bibliothek mit 100 Kinofilmen und 15beliebten Fernsehprogrammen, die von den Mitarbeitern und Crews anabgelegenen Standorten auf einfache Weise auf Endgeräten gestreamtwerden können. Die Inhalte sind in mehreren Sprachen und mitUnterstützung für Untertitel verfügbar. Feldversuche des VOD-Servicewurden Anfang März begonnen und werden im 2. Quartal 2018fortgesetzt. Die ersten VOD-Anwendungen werden an neuen abgelegenenStandorten zum Einsatz kommen, und es sind auch VOD-Upgrades aneinigen der mehr als 45 derzeitigen Crew LIVE Standorten auf derganzen Welt geplant."Unsere Crew LIVE Video-On-Demand-Lösung wird nicht nur denwachsenden Branchenanforderungen in Bezug auf mobile Konnektivitätgerecht, sondern bietet darüber hinaus auch wertsteigernde Dienstefür die Unterhaltung und das Wohlbefinden von Personal, das inabgelegenen Regionen im Energie-, Handelsschifffahrts- undBergbausektor tätig ist", sagte Ian Dawkins, CEO von ITC Global. "Wirwissen aus erster Hand, dass die Innovationen von Panasonic Avionicsdie Kundenerfahrung in Luftfahrzeugen verbessern, und haben erkannt,dass diese für Luftfahrtpassagiere entwickelten Lösungen auch zurErfüllung ähnlicher Anforderungen in industriellen Branchen genutztwerden können, um die Arbeitsbedingungen in entlegenen Gebieten zuverbessern. Anwender von Crew LIVE, die an mehr als 45 Standorten aufder ganzen Welt arbeiten, haben nun neben Internetanwendungen auchZugriff auf ihre Lieblingssendungen. Dadurch können traditionellisolierte Arbeits- und Lebensbedingungen umgestaltet werden, umBetreiber von abgelegenen Standorten durch Erhöhung der Attraktivitätdes Arbeitsplatzes bei der Bindung und Gewinnung von Mitarbeitern zuunterstützen."Im Zuge der anhaltenden Expansion der Handelsschifffahrts-, Erdöl-und Erdgas- sowie Bergbauindustrien müssen Eigentümer und Betreibervon Seefahrzeugen, Bohrinseln und anderen Standorten dieser Art neueWege finden, um das für die Unterstützung und Leitung ihresGeschäftsbetriebs erforderliche Personal zu akquirieren und zubinden. Auf dieser Grundlage könnte eine wachsende Zahl vonMitarbeitern der Generation Y für diese Branchen gewonnen werden, umdiese Herausforderung zu bewältigen. Laut einer aktuellen Studie vonIHS Markit und dem American Petroleum Institute (API) wird geschätzt,dass Millennials bis zum Jahr 2025 einen Anteil von 41 Prozent an denin der Erdöl- und Erdgasindustrie tätigen Arbeitskräften erreichenwerden. Führungskräfte in der maritimen Wirtschaft haben diesedemografische Zielgruppe ebenfalls für ihr Personal ins Visiergenommen. Die Implementierung des VOD-Service an einem Standortdemonstriert den Mitarbeitern, welche Arbeitgeber sich für dieVerbesserung ihrer Arbeitsbedingungen engagieren, um eine Generationvon Mitarbeitern zu gewinnen, für die Konnektivität sehr wichtig ist.Auf die VOD-Lösung kann an abgelegenen Orten über ein lokalesWi-Fi-Netzwerk zugegriffen werden, wodurch kein Streaming über eineSatellitenverbindung notwendig ist. Dies ermöglicht eine drastischeReduzierung des Bedarfs an Bandbreite auf dem Satellitennetz und dieAufrechterhaltung einer nahtlosen VOD-Verbindung. Dieser Ansatzvermeidet Kosten für Wi-Fi oder Bandbreite bei der Bereitstellung vonVOD-Inhalten an jedem Crew LIVE-fähigen Ort.Der VOD-Dienst verfügt außerdem über Verschlüsselungstechnologieund Digital Rights Management (DRM), um Piratkopien zu verhindern unddie Integrität von geistigem Eigentum zu schützen. Die lizenziertenInhalte unterliegen strengen DRM-Standards gemäß den Anforderungenvon Filmstudios, und ITC Global führt umfassende Sicherheits- undCompliance-Überprüfungen durch, um zu gewährleisten, dass dasVOD-Angebot diese Rechts- und Lizenzanforderungen erfüllt.Die Merkmale der VOD-Lösung sorgen durch Bereitstellung einerMöglichkeit für Endnutzer zum Abspielen populärerUnterhaltungsangebote, einschließlich der neuesten Spielfilme,traditioneller klassischer Filme und beliebter Fernsehprogramme, fürdie Verbesserung der Arbeitsumgebung von Mitarbeitern an abgelegenenOrten:- Sicheres Streaming auf Smartphones, Tablets oder Laptops- Einfach zu durchsuchendes Bibliotheksformat- Weltweite Lizenzierung von maritimen Inhalten- Medienbibliothek mit 100 Hollywood-Filmen und 15 beliebtenFernsehserien, die wöchentlich aktualisiert werden- Media Player App und Self-Service-Portal ermöglichen sofortverfügbares Streaming über ein lokales Wi-Fi-Netzwerk- Angebote in mehreren Sprachen und mit Untertiteln- Für iOS und Android erhältliche AppDemonstrationen der Video-On-Demand-Lösung von ITC Crew LIVE undweitere Informationen sind auf der vom 13. bis 15 März stattfindendenSATELLITE 2018 Fachmesse auf Stand 717 im Walter E. WashingtonConvention Center in Washington, D.C. verfügbar.Informationen zu ITC GlobalITC Global ist ein führender Anbieter von satellitengestütztenKommunikationsdienstleistungen für den Energie-, Bergbau- undSchifffahrtssektor sowie für Nichtregierungsorganisationen. Anabgelegenen Standorten und in rauen Umgebungen tätige Unternehmenbenötigen Kommunikationsdienstleistungen mit sowohl globalerReichweite als auch reaktionsschnellem Kundendienst. ITC Globalermöglicht das Treffen fundierterer Entscheidungen in Echtzeit unddie Verbesserung des Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagementsdurch eine vereinheitlichte Kommunikationslösung, die auf dieAnforderungen von einzelnen Kunden zugeschnitten werden kann. Die Lösungen des Unternehmens umfassen unter anderem das Design von kundenspezifischen Netzwerken, die Implementierung von Hardware, Ingenieursdienstleistungen vor Ort, technischen Support und satellitengestützte Kommunikationsbandbreite der Enterprise-Klasse. ITC Global betreibt in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Australien rund um die Uhr verfügbare Carrier-Class-Netzwerke. Seit 2015 ist das Unternehmen eine Tochtergesellschaft der Panasonic Corporation.