ITB Hospitality Day: Im Rausch der Trends und Innovationen

Berlin (ots) - Zwischen nüchterner IT und lebendiger Reisewelt,flankiert von Krisen und Chancen: die Themen des ITB Hospitality Day2017 auf dem ITB Berlin Kongress - Eintritt für FachbesucherkostenlosAls Impulsgeber und Plattform für den Erfahrungsaustauschinternationaler Führungskräfte in der Hotellerie hat der ITBHospitality Day seit zwölf Jahren einen festen Platz im ITB BerlinKongress. Am Donnerstag, 9. März 2017, stehen wieder topaktuelleThemen auf der Agenda und hochkarätige Speaker gehen denZukunftstrends der Hotelbranche auf den Grund. Der ITB HospitalityDay startet mit einem globalen Trend: Die gute alte Jugendherbergehat sich zum Social Hub für Junggebliebene weiterentwickelt. DasThema für Globetrotter mit kleinem und großem Budget heißt "Hostels -refreshed". Kreative Newcomer wie etablierte Ketten melden sich zuWort: Eric van Dijk, COO von Meininger Hotels; Frank Uffen, DirectorMarketing & Partnership der neuen Gruppe The Student Hotels; FrédéricFontaine, Senior Vice President Global Marketing und zuständig fürdas junge Innovation Lab von AccorHotels sowie Paul Halpenny,Director of Group Supply der spezialisierten BuchungsplattformHostelworld.Über den gesamten ITB Berlin Kongress zieht sich in diesem Jahrdas Stichwort "Künstliche Intelligenz". Heißt die Hotel-Branche dieDigitalisierung willkommen, mit all ihren Innovationen in derAutomatisierung, im Internet der Dinge und in KünstlicherIntelligenz? Die Talkrunden-Gäste werden differenzieren, welche Ideenund Schnittstellen Sinn machen: Dr. Andriew Lim, Professor fürInnovation und Technopreneurship in Hospitality an der HotelSchoolThe Hague; Hubert Viriot, CEO der technologie-affinen Yotel Hotels;Andreas Pröfrock, Director Strategic Alliances and TechnologyPartnerships des IT Solution Providers Alcatel-Lucent sowie derVertreter einer Hotelkette.Jedenfalls liegen Technologie und "Taste" nah beieinander, wie derspanische Sterne-Koch Paco Roncero mit seiner Food-InszenierungSublimotion zeigt. Wie werden Hotels mit der Herausforderung Food &Beverage umgehen? Das erforschen der international versierteGastro-Berater Jean Georges Ploner (Netzwerk Global F&B Heroes),Christoph Hoffmann, CEO der 25hours Hotel Company, und Urban Denk,Director Culinary Innovation and Development von Steigenberger Hotelsand Resorts. Im Panel geht es nicht nur um Culinary Art, sondern umdie ganze Bandbreite "Von Foodies über Food Design bis No Food".Auch das sensible Thema "Safety first" steht auf der Agenda desITB Hospitality Day. Wie können Städte, Hotelgruppen und andereBusiness-Partner angesichts von Terror und Katastrophen das Vertrauenvon Reisenden zurückgewinnen? Krisen-Manager und Hoteliers strebennach vernetzter Sicherheit. Auf dem Podium: der Top-Security Chef vonCarlson Rezidor Hotel Group, Vice President Paul Moxness; derOsteuropa- und Türkei-Verantwortliche von AccorHotels/Swissôtel,Gerhard Struger; der Global Product Manager for Safety and Securityvon Carlson Wagonlit Travel, Georges-Pierre Cladogenis und SebastienMaire, der neue Chief Resilience Officer der Stadt Paris.Unter den Krisen leiden auch Russland und Griechenland, wohingegenIran und Georgien aufblühen. Wie schaffen es Hoteliers undTouristik-Experten, in guten und schlechten Zeiten ihreHotel-Performance hochzuhalten? Über "Glückskinder und Pech-Vögel"diskutieren Omer Z. Kaddouri, CEO von Rotana Hotels (für Iran);Walter C. Neumann, CEO Azimut Hotels (Russland), George Chogovadze,Chef der Georgian National Tourism Administration, und Dr. Aris Ikkosvom Forschungsinstitut Insete (für Griechenland).Mit einem speziellen Blick auf die Distributionswelt schließt dieHotelkonferenz 2017 ab. Wie beeinflussen Metasearcher & Co. dieOnline-Performance von Hoteliers? "Die unsichtbare Schlacht um denGast" schlagen auf der Bühne Trivago-Geschäftsführer Johannes Thomas,Tobias Ragge, Geschäftsführer der HRS Group, und Marius Donhauser,Eigentümer des privat geführten Hotels Der Salzburger Hof und Gründervon hotelkit.HospitalityInside.com (www.hospitalityinside.com) ist exklusiverMedienpartner und Organisator des ITB Hospitality Day.Live-Streaming im Internet und Kongress-Programm abrufbarZahlreiche Sessions des ITB Berlin Kongresses werden im Internet liveübertragen. Die ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. 2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter 120.000 Fachbesuchern, vor. 