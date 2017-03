ITB: Erstmals mehr als zwei Millionen deutsche Kreuzfahrtpassagiere

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

BERLIN (dpa-AFX) - Kreuzfahrten werden immer beliebter.



Erstmals gab es im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Passagiere aus Deutschland. Das geht aus einer Studie zum Hochsee-Kreuzfahrtmarkt hervor, die am Donnerstag auf der Reisemesse ITB in Berlin vorgestellt wurde. Laut dem Kreuzfahrtverband Clia und dem Deutschen Reiseverband bedeuteten die 2,02 Millionen Passagiere 2016 ein Plus von 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem zusätzliche Kapazitäten durch neue Schiffe hätten für einen Wachstumsschub gesorgt./zeh/DP/zb