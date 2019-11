ITB Buyers Circle: Exklusiver Kreis für Top-Einkäufer (FOTO)

Berlin (ots) -Premium-Zugang für die besten Einkäufer der Touristik zur weltweit größtenReisemesse - Mitglieder profitieren von zahlreichen Vorteilen -Bewerbungsschluss am 14. Februar 2020 - Neu: HOME OF LUXURY by ITBAb sofort lädt die ITB Berlin, 4. bis 8. März 2020, Top-Einkäufer aus aller Weltein, sich für eine der 1.000 Mitgliedschaften im exklusiven ITB Buyers Circle zubewerben. Bewerbungen können unter www.itbbuyerscircle.com eingereicht werden.Die Aufnahme erfolgt nach individueller Prüfung eines jeden Kandidaten.Informationen und Bewerbungsunterlagen sind online unter www.itbbuyerscircle.comzu finden.In Zusammenarbeit mit Loop und Luxury Hotel & Spa Management Ltd. bekommenLuxus-Einkäufer erstmals die Möglichkeit am neuen HOME OF LUXURY by ITBteilzunehmen - dem exklusiven Treffpunkt für Luxuseinkäufer auf der ITB Berlinim Marshallhaus der Messe Berlin. Die Teilnahme am HOME OF LUXURY inkludiert dieMitgliedschaft im bestehenden ITB Buyers Circle zur ITB Berlin 2020.Von den kostenfreien Vorteilen des ITB Buyers Circle können sowohl nationale alsauch internationale Direktentscheider aus den Bereichen Leisure, Business Travelund MICE als auch Start-ups profitieren. Bereits zum sechsten Mal findet amITB-Donnerstagvormittag, 5. März 2020, das exklusive 90-minütige ITB SpeedNetworking statt. Das Pre-Matchmaking-System garantiert, dass Einkäufer exaktdie Aussteller treffen können, für deren Produkte sie sich interessieren.Außerdem werden ITB Buyers Circle-Mitglieder vorrangig zu allen wichtigenthemenbezogenen Networking-Events eingeladen. Erstmalig können auch Einkäufer,die auf der ITB Berlin als Fachbesucher angemeldet sind, am ITB Speed Networkingteilnehmen. Alle Einkäufer, die sich beim Kauf eines ITB Fachbesucher Ticketsregistriert haben, werden automatisch geprüft und bei Erfüllung derQualifikationskriterien per E-Mail zum ITB Speed Networking eingeladen. DieTeilnahme am ITB Speed Networking ist für ITB Buyers Circle Mitgliederkostenfrei. Da die Anzahl der Teilnehmer limitiert ist und die Matchmaking Phasevom 10. - 27. Februar 2020 zeitlich begrenzt ist, wird Fachbesuchern einfrühzeitiger Ticketkauf über den Ticketshop empfohlen, der seit Anfang Novemberonline ist.Für die Top-Einkäufer tragen die zahlreichen Services des ITB Buyers Circle zueiner deutlichen Zeitersparnis und Effizienzsteigerung sowie für eine angenehmeGestaltung der Messetage bei. Rückzugsmöglichkeiten, um ungestört zu arbeiten,bietet die ITB Buyers Circle Lounge im Marshall-Haus. Hier stehen denausgewählten Mitgliedern, WLAN, Erfrischungen und ein Relaxbereich zurVerfügung. Zum intensiven Networking und Treffen mit Ausstellern abseits desMessetrubels können die Einkäufer den Open-Networking-Bereich der Galerie undauf Voranmeldung separate Meetingräume kostenfrei nutzen. Zu den weiterenVorteilen des ITB Buyers Circle zählen das kostenlose Messeticket, das auch denITB Berlin Kongress beinhaltet, der frühzeitige Zugang aufs Messegelände überdie Fast Lane um 8:30 Uhr und Shuttledienste.Auf der vergangenen ITB Berlin im März 2019 verfügten 50 Prozent der Mitgliederüber mindestens fünf Millionen Euro Einkaufsvolumen, 50 Prozent arbeiteten inFirmen mit mehr als 100 Beschäftigten, 60 Prozent hatten die ITB Berlinmindestens viermal besucht und 70 Prozent waren in Europa tätig. 80 Prozenthaben finale Kaufentscheidung, 70 Prozent sind an europäischen Destinationeninteressiert, 30 Prozent an Afrika, 40 Prozent an asiatischen Destinationen, 20Prozent an USA, zehn Prozent Australien und Ozeanien sowie weitere 10 Prozent anZentral- und Südamerika.Die ITB bündelt als internationale Dachmarke die Profile von vier Messen ausDeutschland (ITB Berlin), Singapur (ITB Asia), China (ITB China) und Indien (ITBIndia) und ist damit über das ganze Jahr in den stärksten Wachstumsmärkten derTourismusindustrie präsent.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHJulia Sonnemann, PR-ManagerTel.: +49 (30) 3038 2269, julia.sonnemann@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell