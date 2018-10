ITB Buyers Circle: Exklusiver Kreis für Top-Einkäufer

Berlin (ots) - Premium-Zugang für die besten Einkäufer derTouristik zur weltweit größten Reisemesse - Mitglieder profitierenvon zahlreichen Vorteilen - Bewerbungsschluss am 15. Februar 2019Erstmals fällt der Startschuss zur Bewerbung des ITB Buyers Circleim Anschluss an die ITB Asia, die letzte Woche am 19. Oktobererfolgreich zu Ende gegangen ist. Der exklusive Zirkel lädtTop-Einkäufer aus aller Welt ein, sich für eine der 1.000Mitgliedschaften zu bewerben. Von den kostenfreien Vorteilen des ITBBuyers Circle können sowohl nationale und internationaleDirektentscheider aus den Bereichen Leisure, Business Travel und MICEals auch Start-ups profitieren. Auf der vergangenen ITB Berlin imMärz 2018 verfügten fünf von zehn Mitgliedern über mindestens fünfMillionen Euro Einkaufsvolumen, sechs von zehn arbeiteten in Firmenmit mehr als 100 Beschäftigten, sieben von zehn hatten die ITB Berlinmindestens viermal besucht und acht von zehn waren in Europa tätig.Für die Top-Einkäufer tragen die zahlreichen Services des ITBBuyers Circle zu einer deutlichen Zeitersparnis undEffizienzsteigerung sowie für eine angenehme Gestaltung der Messetagebei.Rückzugsmöglichkeiten, um ungestört zu arbeiten, bietet die ITBBuyers Circle Lounge im Marshall-Haus. Hier stehen den ausgewähltenMitgliedern voll ausgestattete Arbeitsplätze, Wi-Fi, Erfrischungenund ein Relaxbereich zur Verfügung. Zum intensiven Networking undTreffen mit Ausstellern abseits des Messetrubels können die Einkäuferden Open-Networking-Bereich der Galerie und auf Voranmeldung sechsseparate Meetingräume kostenfrei nutzen. Zu den weiteren Vorteilendes ITB Buyers Circle zählen das kostenlose Messeticket, das auch denITB Berlin Kongress beinhaltet, der frühzeitige Zugang aufsMessegelände über die Fast Lane um 8:30 Uhr und verschiedeneShuttledienste.Bereits zum fünften Mal findet am ITB- Donnerstagvormittag, 7.März 2019, das exklusive 90-minütige ITB-Speednetworking statt. DasPre-Matchmaking-System garantiert, dass Einkäufer exakt dieAussteller treffen können, für deren Produkte sie sich interessieren.Außerdem werden ITB Buyers Circle-Mitglieder vorrangig zu allenwichtigen themenbezogenen Networking-Events eingeladen.Der frühe Zeitpunkt des Bewerbungsstarts für den ITB Buyers Circlezeitnah nach der ITB Asia unterstreicht die globale Neuausrichtungder ITB. Als internationale Dachmarke bündelt die ITB die Profile vondrei Messen aus Deutschland (ITB Berlin), Singapur (ITB Asia) undChina (ITB China) und ist über das ganze Jahr in den stärkstenWachstumsmärkten der Tourismusindustrie präsent.Bis zum 15. Februar 2019 können Bewerbungen unterwww.itbbuyerscircle.com/user/register eingereicht werden. DieAufnahme erfolgt wie in den vergangenen Jahren nach individuellerPrüfung eines jeden Kandidaten. Informationen undBewerbungsunterlagen sind online unter www.itbbuyerscircle.com zufinden.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin.Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom aufhttp://newsroom.itb-berlin.de.Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Serviceund abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269sonnemann@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell