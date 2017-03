ITB Buyers Circle: Exklusive Geschäfte im kleinen Kreis

Berlin (ots) - Kaufstarke Einkäufer aus aller Welt - ITB SpeedNetworking Event vernetzt Top-Buyer mit Ausstellern -Services vor Ortsparen Zeit und machen Teilnahme auf der ITB Berlin nocherfolgreicherTreffpunkt für die Top Einkäufer der Reiseindustrie: In seinersechsten Auflage begrüßt der ITB Buyers Circle dieses Jahr wieder1.000 Top-Einkäufer aus aller Welt. Sie arbeiten für Start-ups,mittelständische Unternehmen bis hin zu Global Playern, vorrangig inden Bereichen Leisure, MICE oder Business Travel.David Ruetz, Head of ITB Berlin, erklärt: "Der ITB Buyers Circleist eine der vielen Erfolgsgeschichten der ITB Berlin. Jedes Jahrbewerben sich mehr Top-Einkäufer, viele begrüßen wir dieses Jahr zumersten Mal, andere zum wiederholten Male. Das zeigt uns, dass wir mitdiesem exklusiven Treffpunkt für Einkäufer einen Nerv treffen."Die Einkäufer haben sich zwischen November und Februar für eineZulassung beworben. Jede Anfrage wurde von einem internationalbesetzten Team bewertet. Für die Mitglieder des ITB Buyer Circle 2017gilt:- 90 % sind Entscheidungsträger- 80 % sind für Reiseveranstalter oder Reisebüros tätig- 70 % sehen die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Branche positiv- 70 % arbeiten in Europa und in der ganzen Welt- 60 % haben Entscheidungshoheit über mindestens 1 Mio. EUR- Etwa die Hälfte arbeiten in Unternehmen mit bis zu 100Mitarbeitern- 40 % haben die ITB Berlin mindestens 10 Mal besuchtDie Mitgliedschaft im ITB Buyers Circle geht mit einer Vielzahl anexklusiven Vorteilen einher. Mitglieder im ITB Buyers Circle erhaltenfreien Eintritt zur ITB Berlin und dem ITB Berlin Kongress. Inseparaten Räumen können sie ihre Business-Termine wahrnehmen und dankdes Shuttleservices und den Fast Lanes verlieren sie trotzMessetrubel keine Zeit.1.000 Termine an einem VormittagZusätzlich organisiert die ITB Berlin gezielte Veranstaltungen füreinzelne Käufergruppen. Neben der ITB Chinese Night, 8. März 2017,wird es erstmalig eine Luxury Reception, 10. März 2017, und einTravel Technology Breakfast, 10. März 2017, geben. Das bereitsbewährte ITB Speed Networking kommt der Nachfrage von Einkäufern undAustellern nach und bietet erstmals ein Vorab-Matchmaking an. Für dasEvent am 9. März, 9.30 bis 11 Uhr, sind bereits 1.000 Terminevereinbart worden.Als offizieller Sponsor für den ITB Buyers Circle und das ITBSpeed Networking 2017 konnte die Sundance Travel Group powered byLATIF Group gewonnen werden. Sie vertreibt Hotels in Alamein, Kairound Sharm El Sheikh. Mit einem Investitionsvolumen von USD 2,7 Mrd.ist die LATIF Gruppe eine der führenden Marken auf dem ägyptischenImmobilien- und Tourismusinvestmentsektor.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITBBerlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos.Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de.Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017.Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie.2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihreProdukte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter120.000 Fachbesuchern, vor.Akkreditieren Sie sich ab sofort online für die ITB Berlin unteritb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com.Sie finden aktuelle Informationen im Social Media Newsroom aufhttp://newsroom.itb-berlin.de/dePressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Serviceund abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia WegenerPR ManagerTel.:+ 49 30 3038-2269Fax: + 49 30 3038-912269j.wegener@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell