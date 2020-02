Berlin (ots) - Digitalisierung, Smart Mobility und Nachhaltigkeit sind dieTop-Themen des ITB Business Travel Forums - mehr Raum für Gespräche: Home ofBusiness Travel by ITB & VDRGeschäftsreisen im Wandel: Travel- und Event-Manager müssen schnell undeffizient auf Veränderungen wirtschaftlicher und technologischerRahmenbedingungen reagieren. Wissen von morgenvermittelt das ITB Business TravelForum im Rahmen des ITB Berlin Kongresses am 4. und 5. März 2020. Top-Themensind Digitalisierung, Smart Mobility und Nachhaltigkeit. Der Besuch des ITBBusiness Travel Forums in Halle 7.1a, Saal New York 1, ist für Medien,Fachbesucher sowie Aussteller im Messeticket inbegriffen.Mit der Begrüßung durch Christoph Carnier, Präsident des Verbands DeutschesReisemanagement e.V. (VDR), startet das ITB Business Travel Forum am 4. März um15 Uhr. Die erste Session greift das VDR-Themenjahr "Geschäftsreiseziel:ökologisch effektiv" auf. Anhand praxisbezogener Beispiele zeigt Peggy Gabriel(Vattenfall GmbH), wie sie die Themen Travel und Umweltschutz miteinanderkombiniert. Im Anschluss präsentiert Jörg Martin, Geschäftsführer von CTCCorporate Travel Consulting und Vorsitzender des VDR-Fachausschusses Flug dieVDR-Nachhaltigkeitsinitiative "Meilen zu Bäumen". Nachhaltigkeit steht auch imMittelpunkt der Session "Geschäftsreisen und Klimawirkung". Dabei zeigenExperten ein Vier-Punkte-Programm für nachhaltige Geschäftsreisen auf (16 -16.45 Uhr). Mit Informationen von Tina Roos, Senior Director Front & Mid OfficeTechnology, Lufthansa City Center, zur professionellen ihren ErfahrungenEinführung einer kombinierten Buchungsplattform geht der erste Tag des ITBBusiness Travel Forums zu Ende (17 - 17.45 Uhr).Am zweiten Forumstag, dem 5. März, veranschaulicht Maximilian Kaiser, BusinessDevelopment für intermodale Mobilitätslösungen bei Siemens Mobility,Door-to-Door-Lösungen einer intelligent vernetzten Mobilität fürGeschäftsreisende (11 - 11.45 Uhr). Danach stellen Oliver Meinicke,VDR-Präsidiumsmitglied, Verena Funke, stellvertretende Vorsitzende desDRV-Business-Travel-Ausschusses, und Prof. Dr. Bernd Eisenstein, Direktor desInstituts für Management und Tourismus an der FH Westküste, aktuelle Zahlen,Daten und Analysen des Geschäftsreisemarkts vor. Moderiert vonVDR-Trend-Spezialist Ludger Bals (Innovative Business Concepts) leiten sieanschließend daraus Prognosen für 2020/21 ab. Über A1 und EU-Meldepflichtendiskutiert Alexander Langhans, CEO Visumpoint, mit Hans-Ingo Biehl,Hauptgeschäftsführer des VDR, unter dem aufschlussreichen Titel "EinBürokratie-Monster und seine Folgen" (13 - 13.45 Uhr). Den zweiten Tag des ITBBusiness Travel Forums beschließt Eric Jan Krausch. Der CEO des weltweitführenden digitalen Anbieters von Serviced Apartments, Acomodeo, spricht inseinem Vortrag über die Revolution der Langzeitunterkunft für Reisende undbeleuchtet das Qualitätsmanagement im Bereich Serviced Apartments (14 - 14.45Uhr).Home of Business Travel und Networking Lunches: Zentraler Treffpunkt für denGeschäftsreisemarktDirekt an die Vorträge und Gesprächsrunden des ITB Business Travel Forumsgekoppelt ist das Home of Business Travel by ITB & VDR. Der Gemeinschaftsstandin Halle 7.1a bietet Travel- und Mobility-Managern, Nachwuchskräften, Einkäufernund Office Professionals aus aller Welt eine erstklassige Plattform, um sichüber Angebote und Möglichkeiten zur Optimierung von Geschäftsreisen zuinformieren. Zudem haben geladene Gäste jeden Mittag zwischen 12 und 14 Uhr dieGelegenheit zum Netzwerken und Lunchen in entspannter Lounge-Atmosphäre. Anallen drei Fachbesuchertagen laden ITB Berlin und VDR Gäste der Aussteller zumBusiness Travel Lunch in das Home of Business Travel ein.Weitere Informationen zum Programm des ITB Business Travel Forum sind onlineverfügbar unter www.itb-kongress.de/de/Programm/BusinessTravelMICE.html.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. März, statt. VonMittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITBBerlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuftder ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7. März 2020. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Das Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist Platin Sponsor undStudiosus ist Gold Sponsor. 