ITB BuchAwards 2021: Die Gewinner stehen fest

Berlin (ots) - Unter den Preisträger*innen befinden sich die Autoren Prof. Dr. Markus Rex, Prof. Terje Tvedt, Jochen Wiede, Simon Winder, Erik Fosnes, Ebba D. Drolshagen, Susanne Philipps, Dr. Andreas von Heßberg, Uri Jeremias und Hans Sautter. Der LifetimeAward geht an Clemens Schüssler, Verleger im Münchner Verlagshaus GeraNova Bruckmann.Mit dem ITB BuchAward zeichnet die ITB Berlin jährlich die nationalen und internationalen touristischen Fachpublikationen aus, vorrangig in deutscher Sprache oder in deutscher Übersetzung. Mit dem Ziel, über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit für das breite Spektrum bedeutender Publikationen im Bereich Reise und Tourismus zu schaffen. Dabei kooperiert die ITB Berlin auch 2021 mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die ITB BuchAwards sind nicht dotiert.Zum Auftakt von ITB Berlin NOW, der Plattform, die 2021 pandemiebedingt rein digital stattfindet - und auf eine Preisverleihungszeremonie verzichtet - wurde bereits im Dezember 2020 der Reise-Kalenderpreis für den großformatigen Wandkalender "Japan 2021 - Land der aufgehenden Sonne" (Weingarten/Athesia Kalenderverlag) zur Einstimmung auf die Olympischen Spiele 2021 in Tokio vergeben. Weitere ausgezeichnete Japan-Titel der Kategorien "KulturEN" und "Managementpreis der ITB Berlin" sind der fernöstlichen Destination Japan gewidmet.Die ITB BuchAwards 2021:Kategorien, Preisträger*innen und ihre VerlageDestinationsAward "Bhutan"Dr. Andreas von Heßberg | Trescher Verlag"Bhutan"Sustainable ResponsibilityProf. Dr. Markus Rex | Verlag C.Bertelsmann"Eingefroren am Nordpol - Das Logbuch von der "Polarstern"Esther Horvath, Sebastian Grote, Katharina Weiss-TuiderPrestel VerlagBildband "Expedition Arktis - Die größte Forschungsreise aller Zeiten"Länderwissen - aktuell: SeidenstraßeDr. Susan Whitfield (Hg.) | WBG THEISS Verlag"Die Seidenstraße - Landschaften und Geschichte"Das besondere ReisebuchProf. Terje Tvedt | C.H. Links Verlag"Der Nil - Fluss der Geschichte"Jochen Wiede | marix/Verlagshaus Römerweg für die Titel:"Abendländische Gartenkultur - Sehnsucht nach Landschaft seit der Antike","Fernöstliche Gartenkultur - Geheimnisvolle Gärten Chinas und Japans","Orientalisch-Persische Gartenkultur - Paradiese und der Garten im Islam"Das literarische ReisebuchSimon Winder, Übers. Nathalie Lemmens | Siedler Verlag"Herzland - Eine Reise durch Europas historische Mitte zwischen Frankreich und Deutschland"Erik Fosnes Hansen, Ebba D. DrolshagenCorso/Verlagshaus Römerweg"Oslo mit anderen Worten - Literarische Reise in eine magische Stadt"Reise-BildbandHeribert Niehues | Delius Klasing Verlag"Poesie der Vergänglichkeit - Lost Places in den USA"Jonny Keeling, Scott Alexander | Verlag Frederking & Thaler"Sieben Kontinente - Ein Planet. Einzigartige Naturwunder unserer Erde"Reisen mit KindernHrsg.: Robert Klanten, Andrea Servert, Austin SailsburyGestalten Verlag"Familienabenteuer - Einmalige Erlebnisse und Urlaub mit Kindern"Reise-KochbuchManuela Darling-Gansser | Knesebeck Verlag"Pardiz - Die Küche Persiens"Uri Jeremias, Matthias F. Mangold, Verlag Gräfe und UnzerUri Buri - Meine KücheKulturENSusanne Phillipps | MANA-Verlag"Japan - Alles, was Sie über Japan wissen müssen"Axel Schwab | Conbook Verlag"Labyrinth Tokio"LifetimeAward - Verleger 2021Clemens SchüsslerVerleger Verlagshaus GeraNova BruckmannReise-KalenderWeingarten/Athesia Kalenderverlag"Japan 2021"Touristisches FachbuchProf. Dr. Torsten Kirstges | utb./UVK Verlag"Tourismus in der Kritik"Touristisches SachbuchProf. Dr. Rainer Hartmann (Hg.) | De Gruyter Oldenbourg Verlag"Tourismus in Afrika - Chancen und Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung"Karten, Atlanten, WissenDorling Kindersley Verlag"Die Geschichte der Welt in Karten"Prof. Wolfgang Struck, Prof. Iris Schroeder, Felix Schürmann,Elena StirtzCorso/Verlagshaus Römerweg"Karten, Meere - Eine Welterzeugung"Managementpreis der ITB BerlinHans Sautter | Verlag Frederking & ThalerBildband "Japan"Kunth VerlagBildband "Monumental - Architektur der Jahrtausende"Die Jury der ITB BuchAwards 2021David Ruetz (Vors. der Jury), Head of ITB BerlinEckart Baier, Redaktionsleiter BuchjournalCornelia Camen, Redaktion BuchMarktProf. Dr. Roland Conrady, Hochschule WormsProf. Dr. Rainer Hartmann, Hochschule BremenArmin Herb, RedaktionsbüroRika Jean-François, ITB Corporate Social ResponsibilityKatrin Langrehr, ITB Head of Marketing & AdministrationRegine Kiepert, Schropp Land & KarteMartina Kraus, RavensBuchBurghard Rauschelbach, Consultant Sustainable TourismRaphaela Sabel, JournalistinGerd W. 