Berlin (ots) - Preisverleihung am 6. März 2020, 16 Uhr, im Palaisam Funkturm der Messe BerlinMit den ITB BuchAwards zeichnet die ITB Berlin jährlich dieinteressantesten und aktuellsten nationalen und internationalentouristischen Fachpublikationen vorrangig in deutscher Sprache oderdeutscher Übersetzung aus. Zum Auftakt der ITB Berlin wurde derReise-Kalenderpreis an Michael Poliza für den Wandkalender "Island2020" (Delius Klasing Verlag) vergeben. "Die einmalige Natur dieserInsel im Nordatlantik mit ihren meterhohen Bergen, tiefen Kratern,Wasserfällen, Mondlandschaften und aufsteigenden Dämpfen bietet demBetrachter dieses Wandkalenders ein wahres Faszinosum. Derinternational renommierte Fotograf Michael Poliza schafft es, wieschon in seinem mit Christian Krug bei Delius Klasing publiziertenmächtigen Bild-Textband "Island", die Insel in all ihrenbeeindruckenden Facetten großformatig einzufangen", so die Begründungder Jury. Auf der ITB Berlin, der weltweit führenden Tourismusmesse,wird der Kalender-Preis zusammen mit weiteren Jury-Prämierungen amFreitag, 6. März 2020, 16 Uhr, im Palais am Funkturm der Messe Berlinverliehen.Im Rahmen der ITB BuchAwards wurde ein weiteres prächtigesKalenderwerk in der Kategorie "Ehrengast der Frankfurter Buchmesse2020 - Kanada" ausgezeichnet. Die Wahl fiel auf den Wandkalender"Kanada 2020 - Unterwegs zwischen Wäldern und Flüssen" aus demAckermann Kunstverlag. Die Begründung: "Es ist die unendlichekanadische Wildnis mit ihren klaren Seen, Flüssen und imposantenGebirgsketten. Mit diesem Wandkalender wird das zweitgrößte Land derWelt als farbenprächtiges Sehnsuchtsland unberührter Naturpräsentiert." Diese Kalender-Auszeichnung wird im Oktober 2020 imRahmen der Preisverleihung des "Ehrengastpreises" im Gastlandpavillonder Frankfurter Buchmesse stattfinden.Ziel der ITB BuchAwards ist es, über Ländergrenzen hinausAufmerksamkeit für das breite Spektrum bedeutender Publikationen imBereich Reise und Tourismus zu schaffen. Dabei kooperiert die ITBBerlin mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Im Rahmen derFrankfurter Buchmesse werden von der Jury der ITB BuchAwards zudemAuszeichnungen für Reisepublikationen in der Kategorie "Ehrengast derFrankfurter Buchmesse" vergeben. Die ITB BuchAwards sind nichtdotiert.PressekontaktePresseinformationen und Fotos: Delius Klasing Verlag, ChristianLudewig, c.ludewig@delius-klasing.dePresseinformationen und Fotos: Ackermann Kunstverlag, CarmenKussian, kussian@ackermann-kalender.dePresse & Unternehmenskommunikation Frankfurter Buchmesse KatjaBöhne, Geschäftsleitung Marketing & Kommunikation, Tel.: +49 (0) 692102-138, press@book-fair.com Kathrin Grün, Leitung Kommunikation,Tel.: +49 (0) 69 2102-170, gruen@book-fair.comBörsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. Thomas Koch, LeiterPresse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel.: +49 (0) 69 1306-293,t.koch@boev.deDokumentation der ITB BuchAwards:http://buero-philipp.de/itb_ba_2019.htmlÜber die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7.März 2020. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin.Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom aufhttp://newsroom.itb-berlin.de.Pressemeldungen im Internet finden Sieunter www.itb-berlin.de im Bereich Presse / Pressemitteilungen.Nutzen Sie auch unseren Service und abonnieren Sie dort dieRSS-Feeds.Pressekontakt:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell