ITB BuchAward für Christoph Engl, BrandTrust / Destination Branding ist bestes Tourismus Fachbuch 2017 (FOTO)

Nürnberg/Berlin (ots) -Die ITB, die weltgrößte Reisemesse, zeichnet alljährlich diebesten Touristikbücher aus. Die Experten-Jury hat ihre Wahlgetroffen: In der Kategorie Touristisches Fachbuch gewinnt der Titel"Destination Branding: Von der Geografie zur Bedeutung" vonBrandTrust Geschäftsführer Christoph Engl. Die Verleihung des Awardswird anlässlich der ITB im März 2017 in Berlin stattfinden.Seine langjährige Praxiserfahrung als Direktor von SüdtirolMarketing und sein angewandtes Wissen als Berater für Städte undRegionen sind in das Buch eingeflossen: Christoph Engl hat die MarkeSüdtirol über einen Zeitraum von 13 Jahren maßgeblich geprägt undaufgebaut. Seit vier Jahren ist er Mitglied der Geschäftsleitung derManagementberatung BrandTrust und begleitet europäische Destinationenund Städte bei der Entwicklung von zukunftsfähigen Positionierungs-und Markenstrategien.Das Buch ist Anleitung und Inspiration zugleich: Zehn Grundrezeptezeigen auf, wie Destinationen zu begehrlichen, attraktivenReisemotiven werden, wie wirksames Wahrnehmungsmanagementfunktioniert und wie die Kraft die Marke dabei unterstützt.Die Preisverleihung wird im Rahmen der ITB im März 2017 in Berlinstattfinden.Die nächsten Möglichkeiten, den Autor des preisgekrönten Bucheslive zu erleben:Touristik Marketing Gipfel, 8. Februar 2017 in DüsseldorfThema: Empfehlung statt InformationWarum Vertrauen die neue Währung der Kommunikation wird.http://ots.de/8G6tUITB Kongress, 10. März 2017 in BerlinKeynote zum Thema "Destination Branding: Vom Logo zur Begehrlichkeit"http://ots.de/mBBKBDestination Branding: Von der Geografie zur BedeutungUVK Verlagsgesellschaft312 Seiten, EUR 44,00 EURISBN 978-3-86764-725-0Über BrandTrustBrandTrust ist die führende Managementberatung für wirksame Markenim deutschsprachigen Raum. In elf Brand Competence Centern begleitendie Beraterteams die marktführenden Kunden bei der Entwicklung undUmsetzung von regionalen und globalen Markenstrategien mit dem Ziel,die Profitabilität und das Wachstum ihrer Marken systematisch undzukunftsorientiert zu erhöhen. Viele der Kunden sind Unternehmen ausFortune 500, DAX 30, M-DAX, ATX und SMI in Deutschland, Österreich,der Schweiz und Norditalien. BrandTrust ist weltweit tätig undverfügt neben dem Sitz in Nürnberg und Wien über Repräsentanzen inLjubljana und Zürich. www.brand-trust.de