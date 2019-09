Berlin (ots) -Zum zweiten Mal hat die ITB Berlin gemeinsam mit dem Börsenvereindes Deutschen Buchhandels und der Frankfurter Buchmesse, die vom 16.bis 20. Oktober 2019 stattfindet, einen ITB BuchAward in derKategorie "Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2019 - Norwegen"vergeben.Die Preisverleihung findet statt amMittwoch, 16. Oktober 2019, 15 - ca. 15.30 Uhrim Ehrengast-Pavillon/Norwegen, Forum, Ebene 1, Stage 2Ludwig-Erhard-Anlage 160327 Frankfurt am MainDie prämierten AutorInnen und Verlage sind:Alva Gehrmann"I did it Norway! - Die Entdeckung der nordischen Lebensart"(Reisebuch) dtvMatias Faldbakken"The Hills" (Roman)Heyne EncoreAaron Möbius, Michael Möbius"Norwegen" (Reiseführer)Stefan Loose Travel HandbücherMartin Schmidt"Norwegen", "Südnorwegen" "CityTrip Bergen", "CityTrip Oslo"(Reiseführer)Verlag Reise Know-HowPetra & Gerhard Zwerger-Schoner"Norwegen 2019" (Kalender)360° medienZum Ablauf:Nach Grußworten des Ehrengasts Norwegen Halldór Gudmundsson (NORLAProjektleiter Frankfurt 2019), von Rika Jean-François(CSR-Beauftragte, ITB Berlin) und Lars Birken-Bertsch (DirectorBusiness Development DACH, Frankfurter Buchmesse), werden zwei derJurymitglieder, Eckart Baier (Redaktionsleiter Buchjournal) undMartina Kraus (Filialleiterin RavensBuch) den Autorinnen und Autorensowie ihren Verlagen die Urkunden und Trophäen im Ehrengast-Pavillonüberreichen.Die Laureaten Alva Gehrmann, Matias Faldbakken und Martin Schmidtwerden an der Preisverleihung teilnehmen.Mit den ITB BuchAwards zeichnet die ITB Berlin jährlichherausragende Veröffentlichungen aus der Sparte Reise und Tourismusvorrangig in deutscher Sprache oder deutscher Übersetzung aus.Ebenfalls unter touristischem Blickwinkel wird in der neuen Kategorie"Ehrengast der Frankfurter Buchmesse" außerdem ein literarischerTitel ausgezeichnet.Die Preisverleihung der ITB BuchAwards 2020 findet am Freitag, 6.März 2020, 16 Uhr, im Palais am Funkturm (Messe Berlin), der neuenAward Location der ITB Berlin, statt.PressekontaktePresse & Unternehmenskommunikation Frankfurter Buchmesse(16.-20. Oktober 2019)Kathrin Grün, Leitung Kommunikation,Tel.: +49 (0) 69 2102-170,gruen@book-fair.comWeitere Pressemitteilungenhttps://www.buchmesse.de/presse/pressemitteilungenzu den Pressefotos > https://www.buchmesse.de/pressefotos/Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.Thomas Koch, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Tel.: +49 (0) 69 1306-293,t.koch@boev.deDokumentation der ITB BuchAwards:buero-philipp.de/itb_ba_2019.htmlÜber die Frankfurter BuchmesseDie Frankfurter Buchmesse ist mit über 7.500 Ausstellern aus 109Ländern, rund 285.000 Besuchern, über 4.000 Veranstaltungen und rund10.000 akkreditierten Journalisten und Bloggern die größte Fachmessefür das internationale Publishing. Darüber hinaus ist sie einbranchenübergreifender Treffpunkt für Player aus den BereichenBildung, Filmwirtschaft, Games, Wissenschaft und Fachinformation.Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildet seit 1976 der jährlichwechselnde Ehrengast, der dem Messepublikum auf vielfältige Weiseseinen Buchmarkt, seine Literatur und Kultur präsentiert. DieFrankfurter Buchmesse organisiert die Beteiligung deutscher Verlagean rund 20 internationalen Buchmessen und veranstaltet ganzjährigFachveranstaltungen in den wichtigen internationalen Märkten. DieFrankfurter Buchmesse ist ein Tochterunternehmen des Börsenvereinsdes Deutschen Buchhandels. Weitere Informationen unterwww.buchmesse.de.Über den Ehrengast NorwegenNorwegen ist 2019 Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Organisatordes Gastlandauftritts ist NORLA - Norwegian Literature Abroad. NORLAwurde 1978 gegründet und hat allein seit 2004 zur Übersetzung vonrund 5.200 norwegischen Büchern in 65 Sprachen beigetragen. DieFrankfurter Buchmesse, die 2019 vom 16. bis 20. Oktober stattfindet,ist die weltgrößte Fachmesse für das Publishing. Das Gastlandpräsentiert seine Literatur und Kultur auf der Messe, in der StadtFrankfurt und an vielen weiteren Orten in Deutschland. NorwegensEhrengastauftritt steht unter dem Motto "Der Traum in uns", das aufdem Gedicht des norwegischen Dichters Olav H. Hauge beruht. WeitereInformationen unter www.norwegen2019.de.Über den Börsenverein des Deutschen BuchhandelsDer Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist dieInteressenvertretung der deutschen Buchbranche gegenüber der Politikund der Öffentlichkeit. Er wurde 1825 gegründet und vertritt rund4.500 Buchhandlungen, Verlage, Zwischenbuchhändler und andereMedienunternehmen. Er veranstaltet die Frankfurter Buchmesse, vergibtden Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, sowie den DeutschenBuchpreis sowie den Deutschen Sachbuchpreis, engagiert sich in derLeseförderung und für die Freiheit des Wortes. Weitere Informationenunter www.boersenverein.de.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7.März 2020. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin.Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom aufnewsroom.itb-berlin.de.Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Serviceund abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.Pressekontakt:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell