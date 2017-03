ITB Berlin verstärkt Bewusstsein für CSR im Tourismus

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Berlin (ots) -- Weltgrößte Reisemesse im Zeichen des "Internationalen Jahres desnachhaltigen Tourismus für Entwicklung 2017"- Zukunftsweisende Projekte und neue Impulse zu Social Responsibilityim Tourismus auf den Bühnen der Halle 4.1 und auf dem ITB BerlinKongressFrischer Wind für CSR im Tourismus: Die Vereinten Nationenerklärten 2017 zum "Internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismusfür Entwicklung". Schon seit jeher ist ökonomischer, ökologischer undsozialverträglicher Tourismus ein wichtiges Thema auf der weltgrößtenReisemesse. In diesem Jahr ist die Bandbreite an Vorträgen,Podiumsdiskussionen und Seminaren so groß wie nie. Wegweisende Themenauf dem ITB Berlin Kongress und auf dem Bühnen-Programm in Halle 4.1bsind Klimaschutz, Sustainable Food & Beverage in der Hotellerie undin touristischen Destinationen sowie Menschenrechte und Kinderschutz."Nachhaltigkeit ist längst kein Trend mehr, sondern ein festerBestandteil auf der ITB Berlin. Das von der UNWTO verkündete Jahr desnachhaltigen Tourismus für Entwicklung birgt Potenzial, die nötigenVeränderungen in der Branche einzuleiten. Ziel ist es, die '2030Agenda für Nachhaltige Entwicklung' und deren Nachhaltigkeitsziele ineinem touristischen Kontext zu unterstützen. Die ITB Berlin wird auchin diesem Jahr wieder ihren Beitrag zu mehr Verantwortung undNachhaltigkeit leisten", sagt Rika Jean-François, CSR-Beauftragte derITB Berlin.Beim 12. Pow-Wow für Tourismusverantwortliche vom 8. bis 10. März2017 in Halle 4.1b werden bei Vorträgen, Podiumsdiskussionen,Workshops und Networking-Events aktuelle Themen rund um Umwelt- undNaturschutz wie Geoparks, Wildlife- und Astrotourismus sowiesozialverträglicher Tourismus vorgestellt und diskutiert.Schwerpunktthema des ersten Tages ist "Gazing into the night skies'sparkling diamonds - A journey through the vast universe". Expertenerklären die Ursachen und Folgen zunehmender Lichtverschmutzung durchkünstliche Lichter. Keynotes, Best Practice-Beispiele und eineTalkshow geben Anregungen, wie die internationale Reiseindustrienachhaltig und verantwortungsvoll agieren kann. Botswana, dasdiesjährige Partnerland der ITB Berlin, gehört zu den Reisezielen mitnatürlichem Nachthimmel frei von künstlichem Licht und Verschmutzung.Ebenso bekannt ist das afrikanische Land für seinen Tierartenreichtumund die größte Nashorn-Umsiedlung im südlichen Afrika, bei der dieTiere aus Schutz vor Wilderern in entlegene Gebiete gebracht wurden.Über das Projekt "Race for Rhinos" informieren Tourismusexperten ausBotswana auf der Bühne in Halle 4.1b am ITB-Donnerstag.Ebenfalls am 9. März werden in einem Roundtable-Gespräch dieUmsetzung von Menschenrechten in der Hotelindustrie und in einerPanel-Diskussion der Kinderschutz im Tourismus thematisiert. Amgleichen Tag findet im CityCube Berlin das 32. Meeting of the WorldTourism Network on Child Protection statt. Das Kinderschutznetz derUNWTO dient als Plattform für touristische Stakeholder, um bewährtePraktiken zur Verhinderung von Ausbeutung von Kindern auszutauschenund die sich ergebenden Herausforderungen zielführend zu diskutieren.CSR: Übergreifendes Thema beim ITB Berlin KongressSchon seit Jahren ziehen sich Themen zu gesellschaftlicherVerantwortung in allen Bereichen durch den ITB Berlin Kongress. AmITB Destination Day 1, 8. März, findet das "Green Panel of Slovenia"des Convention & Culture Partners der ITB Berlin 2017, statt.Slowenische Experten erklären, wie das Land in Rekordzeit dieTransformation schaffte, als erstes grünes Reiseziel anerkannt zuwerden. Botswana gibt ein weiteres Beispiel, wie Nachhaltigkeiterfolgreich den Tourismus voranbringt und informiert imBotswana-Forum "Naturschutz und nachhaltiger Tourismus" am ITBDestination Day 2, 9. März, über seine Vorreiterrolle im Tierschutz.Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung (BMZ) gestaltet ebenfalls am Donnerstag, 9. März auf derITB einen eigenen Tag des Nachhaltigen Tourismus und auch die UNWTOlädt zu drei verschiedenen Themenblöcken aus dem Bereich sozialerVerantwortung ein.Ein wichtiger Impulsgeber für nachhaltigen Tourismus ist auch derITB CSR Day. Am 10. März diskutieren prominente Vertreter aus Politikund Wirtschaft innovative Konzepte und Wirtschaftlichkeitspotentialeeines nachhaltigen Tourismus. Schwerpunktthema ist Sustainable Food &Beverage in der Hotellerie und in touristischen Destinationen. Ebensostehen der Klimawandel und wirksame Maßnahmen eines nachhaltigenReisevertriebs auf der Agenda. Inwieweit sich das Luxusverständnisder globalen Avantgarde mit dem Nachhaltigkeitskonzept versöhnt,kommt in der Diskussionsrunde "Luxustourismus morgen: Sterne amTürschild oder unter freiem Himmel?" zur Sprache. Der ITB CSR Dayschließt mit einer kontroversen Diskussion "Klimafanatismus vs.Realitätsverlust!?" bei der am Beispiel der Kreuzfahrt-Industrie mitmöglichen Vorurteilen aufgeräumt wird.Auszeichnungen für nachhaltigen TourismusZum dritten Mal in Folge werden am 8. März die World LegacyAwards, eine Partnerschaft zwischen National Geographic und der ITBBerlin verliehen, diesmal erstmals auf der Bühne des Palais amFunkturm. Die Gewinner in fünf Kategorien präsentieren weltweitführende Reise- und Tourismusunternehmen, Organisationen undDestinationen, die die Transformation zu nachhaltigem Tourismus inder globalen Reiseindustrie vorantreiben. Am ITB-Donnerstag werdendie fünf Gewinner der World Legacy Awards dann nochmals bei einerPanel-Diskussion auf dem ITB Berlin Kongress dem Publikum Rede undAntwort stehen.Ebenfalls im Palais am Funkturm finden am Donnerstag, 9. März, dieVerleihung der internationalen TO DO! Awards des Studienkreis fürTourismus und Entwicklung statt. Die Preisträger des renommierten undvon der ITB Berlin unterstützten Wettbewerbs kommen diesmal ausMyanmar und Uganda. Erstmals verleiht der Studienkreis zusätzlich dieTO DO Awards "Human Rights" in Zusammenarbeit mit dem RoundtableHuman Rights in Tourism und Studiosus Reisen unter derSchirmherrschaft der deutschen UNESCO-Kommission. Gewinner ist UNITE- the union, London, Great Britain.Alle Programmpunkte sind gebündelt im ITB CSR-Programm nachzulesenund unter www.itb-berlin.de/csr abrufbar oder über RikaJean-François, CSR-Beauftragte der ITB Berlin, unterjeanfrancois@messe-berlin.de erhältlich.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress Die ITB Berlin2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. März, statt. VonMittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet.Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bisSamstag, 8. bis 11. März 2017. Er ist weltweit der größteFachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist
für Fachbesucher kostenlos.Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de.Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017.Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie.2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihreProdukte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter120.000 Fachbesuchern, vor. 