ITB Berlin und IPK International: Millennials erobern den Luxusreise-Markt

Berlin (ots) - Millenials größte Altersgruppe bei internationalenReisen - Wachsender Anteil an Luxusreisen - Städtereisen beliebtesteUrlaubsart - ITB Berlin und IPK International analysieren dasReiseverhalten der MillennialsJung, reisefreudig und digital versiert: Die Millennials sind nachBaby Boomers und Generation X das nächste große Marktsegment und diemittlerweile größte Altersgruppe im internationalen Reisemarkt. Diezwischen 1980 und 2000 geborene Generation ist mit Internet unddigitalen Medien aufgewachsen und gilt als technisch versiert mithohem Bildungsstand. Sie lieben Städtetrips und einige unter ihnensind bereit, fürs Reisen auch viel Geld auszugeben, so dassinzwischen die Hälfte aller Luxusreisen von Millennials unternommenwerden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Sonderauswertung des WorldTravel Monitor®, die IPK International im Auftrag der ITB Berlindurchgeführt hat.Reisen der Millennials wachsen stark2017 sind die Auslandsreisen der Millennials im Vergleich zumVorjahr um 15 Prozent gewachsen und damit doppelt so stark imVergleich zum Gesamtmarkt. Die junge Generation der heute 18- bis38-jährigen ist mit einem Marktanteil von über 40 Prozent die größteAltersgruppe aller weltweiten Auslandsreisenden. Allerdings - und dasist sicherlich eine Herausforderungen für die Tourismusindustrie -ist diese Zielgruppe ziemlich inhomogen. Junge Reisende, die geradedie Schule verlassen haben, stellen andere Ansprüche alsMittdreißiger, die bereits über ein stabiles Einkommen verfügen undmit ihren Kindern Urlaub machen.Steigender Anteil an LuxusreisenMit steigendem Alter der Millennials steigt auch das verfügbareEinkommen immer mehr an - und somit auch das Budget für Reisen.Bereits die Hälfte aller internationalen Luxusreisen (definiert alsReisen mit Mindestausgaben von 750 EUR pro Nacht für Kurzreisen und500 Euro pro Nacht für längere Reisen) wird von ihnen gebucht - einAnteil, der in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Zudem gehörenMillennials zu den Gästen im Luxussegment mit den höchstendurchschnittlichen Ausgaben. Gleichzeitig bucht diese Zielgruppe aberauch mehr preiswerte Urlaube im Vergleich zum Gesamtmarkt. Diese sehrunterschiedlichen Ansprüche sind ein weiterer Indikator dafür, dassMillennials insgesamt eine eher segmentierte Zielgruppe ist.USA ist größter Quellmarkt und ReisedestinationDer größte Quellmarkt für Millennials sind die USA, gefolgt vonChina, Großbritannien und Deutschland, welche zusammen einenMarktanteil von 35 Prozent haben. Auch als Reiseziel steht die USA anerster Stelle und verzeichnete 2017 die höchste Besucherzahl vonMillennials, gefolgt von Spanien, Deutschland und Frankreich. Aberauch die asiatischen Destinationen Japan, Südkorea und Indien sowieAustralien und die europäischen Länder, insbesondere Irland undskandinavische Länder, liegen im weltweiten Vergleich mit einemüberdurchschnittlichen Anteil hoch in der Gunst von Millenials. ImGegensatz dazu ist das Interesse an Spanien, Österreich und Chinaeher gering.Städtetrips und StrandurlaubUrlaub ist der Hauptzweck der internationalen Reisen und nur 15Prozent der Millennials sind geschäftlich unterwegs, was aber in etwaauch dem Gesamtmarkt entspricht. Die bevorzugte Urlaubsart sindStädtereisen, die mit einem Marktanteil von rund einem Drittel überdem Durchschnitt liegen. Beim Städtetrip ganz oben stehenSehenswürdigkeiten und die Atmosphäre einer Stadt genießen, Shoppingsowie gutes Essen. An zweiter Stelle stehen Strandurlaube, bei denenMillenials am liebsten entspannen, schwimmen gehen und sonnenbaden,aber auch die Natur und gutes Essen genießen.Hohe Sensibilität bei Overtourism und TerrorbedrohungDie Analyse zeigt, dass Millennials dem Thema Overtourism kritischgegenüberstehen und sich von überlaufenen Destinationen leichtergestört fühlen - Millenials suchen vermehrt nach authentischenErlebnissen.Ebenso reagieren sie im Vergleich zum Gesamtmarkt sensibler aufTerrorwarnungen. Eine spezielle Umfrage des World Travel Monitor®zeigt, dass Millennials im Falle von Terrorwarnungen eher dazuneigen, nicht zu verreisen, bis sich die jeweilige Situationverbessert hat.Millennials gehen bestens informiert auf ReisenVor der Reisebuchung überlassen Millennials nichts dem Zufall. Fürihre Reiseplanung verwenden sie mehr Informationsquellen als derDurchschnitt - vorzugsweise übers Internet und digitaleKommunikationskanäle. Neun von zehn Millenials recherchieren vorReiseantritt online. Insbesondere Reiseblogs, Reiseforen undSocial-Media-Kanäle nutzen Millennials häufiger als andere. Aber auchtraditionelle Informationskanäle wie Reisebüros, Printmedien und TVwerden von dieser Zielgruppe überdurchschnittlich oft zurate gezogen.Wenn es um die eigentliche Buchung für Reisen geht, gibt es jedochwenig Unterschied zum Gesamtmarkt bis auf einen etwas höheren Anteilan Onlinebuchungen. Jedoch führen Millennials ihre Onlinebuchunghäufiger per Smartphone und Mobilgerät aus im Vergleich zumDurchschnittsreisenden.Höheres Bildungsniveau und mehr FrauenLaut den World Travel Monitor®-Daten haben Millennials ein höheresBildungsniveau als durchschnittliche Auslandsreisende. Trotz einesstetigen Anstiegs in den letzten Jahren haben sie aber im Vergleichimmer noch ein niedrigeres Einkommen - auch als Folge ihres jüngerenAlters. Zugleich ergibt die Analyse, dass es unter Millennials einenüberdurchschnittlich hohen Anteil an weiblichen Reisenden gibt, imGegensatz zum gesamten Auslandsreisemarkt.Weitere Informationen zu speziellen Themen basierend auf WorldTravel Monitor® Daten von IPK International veröffentlicht die ITBBerlin in den nächsten Trendtelegrammen. Erste valide Trendergebnissezu den Entwicklungen des Reisejahres 2018 werden Ende des Jahresveröffentlicht. Die endgültigen Ergebnisse des World Travel Monitors®für das Gesamtjahr 2018 sowie die aktuellen Prognosen für 2019 stelltRolf Freitag, CEO von IPK International, auf dem ITB Future Day imRahmen des ITB Berlin Kongresses vor.Der World Travel Monitor® basiert auf 500.000 repräsentativenInterviews in mehr als 60 Reisemärkten weltweit und wird seit mehrals 20 Jahren regelmäßig durchgeführt und gilt als die größtekontinuierliche Studie über globale Reisetrends.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269sonnemann@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deIPK International:Julia HowackerSenior Research ManagerT: +49 89 8292370howacker@ipkinternational.comwww.ipkinternational.comOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell