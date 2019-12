ITB Berlin und IPK International: Auslandsreisen der Europäer im Plus (FOTO)

Berlin (ots) - Starkes Wachstum aus Ost-Europa - Städtereisen boomen -Überdurchschnittlicher Anstieg bei Reisen nach Deutschland -Wachstum für 2020 -ITB Berlin veröffentlicht die neuesten Europa-Trends aus dem World TravelMonitor® von IPK InternationalIn den ersten acht Monaten 2019 sind die Auslandsreisen der Europäer insgesamtum 2,5 Prozent angestiegen und somit schwächer als im Vorjahr. Auslandsreisender Ost-Europäer verzeichnen eine höhere Wachstumsrate als die derWest-Europäer. Städtereisen legten mit sieben Prozent erneut stark zu. Reisennach Deutschland sind mit vier Prozent stärker angestiegen als der europäischeDurchschnitt. Für 2020 lassen erste Trendanalysen des World Travel Monitor® vonIPK International auf einen stärkeren Anstieg der europäischen Auslandsreisenschließen. Der World Travel Monitor® basiert auf repräsentativen Interviews mitmehr als 500.000 Personen in über 60 Ländern weltweit und wird bereits seit mehrals 20 Jahren durchgeführt. Er gilt als größte kontinuierliche Studie zuglobalen Reise-Trends.Insgesamt schwächere Entwicklung als im VorjahrNach einem Wachstum von fünf Prozent im vergangenen Jahr legten dieAuslandsreisen der Europäer in den ersten acht Monaten dieses Jahres nur um 2,5Prozent zu. Damit fällt das Wachstum deutlich schwächer aus als im Vorjahr undliegt auch deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 3,9 Prozent.Unterschiedliche Trends in den europäischen QuellmärktenBetrachtet man die europäischen Quellmärkte im Einzelnen, fallen vor allem dieüberdurchschnittlichen Wachstumsraten der osteuropäischen Länder auf, diedeutlich über denen der westeuropäischen Länder liegen. So stiegen dieAuslandsreisen der Russen in den ersten acht Monaten des Jahres mit siebenProzent, die der Polen mit sechs Prozent und die der Tschechen mit fünf Prozentüberdurchschnittlich stark an. Im Vergleich dazu fallen die Wachstumsraten inden westeuropäischen Quellmärkten deutlich niedriger aus. Auslandsreisen derDeutschen stiegen um zwei Prozent an, ebenso die der Niederländer oder derSchweizer. Mit Wachstumsraten von drei Prozent liegen die Auslandsreisen derItaliener und die der Franzosen in den ersten acht Monaten 2019 leicht über demDurchschnitt.Reisen nach Europa und Amerika beliebter als nach AsienWas die Wahl der Reiseziele angeht, liegen in den ersten acht Monaten 2019Reisen nach Europa etwas stärker im Trend (drei Prozent) als Reisen nach Asien(zwei Prozent). Fernreisen der Europäer nach Amerika, die sich in den letztenJahren nur schwach entwickelten, verzeichnen mit einem Plus von drei Prozentwieder einen ansteigenden Trend.Spanien wieder im Plus - Rückgang von Reisen nach GroßbritannienNach einer Stagnation im letzten Jahr verzeichnet Spanien, das mit Abstandbeliebteste Urlaubsreiseziel der Europäer, in den ersten acht Monaten diesesJahres wieder ein leichtes Wachstum von einem Prozent. Zu den Gewinnern in denersten acht Monaten dieses Jahres zählen jedoch vor allem die Reiseziele Türkei,Portugal und Griechenland. Auch Deutschland legte mit einem europäischenBesucherwachstum von vier Prozent überdurchschnittlich zu. Dagegen hatGroßbritannien mit einem Minus von fünf Prozent erneut einen Besucherrückgang zuverzeichnen.Städtereisen weiter auf WachstumskursInsgesamt nahmen Urlaubsreisen in den ersten acht Monaten 2019 um drei Prozentzu. Städtereisen waren mit einem Anstieg von sieben Prozent der stärksteWachstumstreiber im Segment der Urlaubsreisen, gefolgt von Urlaub auf dem Landund Kreuzfahrten mit einer Wachstumsrate von jeweils fünf Prozent. Die nach wievor volumenstärkste Urlaubsart, der Sun & Beach Urlaub, verzeichnet im selbenZeitraum ein Plus von zwei Prozent, wogegen Rundreisen, nach einem deutlichenAnstieg im letzten Jahr, nur um ein Prozent zulegten.2020 wird stärkeres Wachstum erwartetIPK International prognostiziert für 2020 ein Wachstum der europäischenAuslandsreisen um drei bis vier Prozent. Das heißt, für das kommende Jahr wirdeine höhere Wachstumsrate erwartet als für 2019. Diese Prognose basiert auf dem"World Travel Confidence Index" von IPK International, der im Rahmen des WorldTravel Monitor® die Reiseabsichten für die nächsten 12 Monate erhebt.Weitere valide Trendergebnisse zur Entwicklung des Reisejahres 2019veröffentlicht die ITB Berlin in den nächsten Trendpressemitteilungen. Dieendgültigen Ergebnisse des World Travel Monitor® für das Gesamtjahr 2019 sowiePrognosen für 2020 stellt Rolf Freitag, CEO von IPK International, auf dem ITBFuture Day im Rahmen des ITB Berlin Kongresses vor.Pressekontakt:Messe BerlinJulia SonnemannPR ManagerT: +49 30 38 2269Julia.sonnemann@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4456284OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell