ITB Berlin und IPK International: Asien ist Wachstumstreiber im weltweit boomenden Kreuzfahrtmarkt (FOTO)

Berlin (ots) -Kreuzfahrten wachsen zweistellig - USA ist unangefochtenerChampion - IPK International und ITB Berlin analysiereninternationale Trends im weltweiten KreuzfahrttourismusUrlaub auf hoher See legt rasant zu: Immer mehr und immer größereSchiffe kreuzen über die Weltmeere. In den vergangenen Jahren stiegder Kreuzfahrtmarkt zweistellig und ist damit mehr als doppelt sostark gewachsen wie der gesamte internationale Reisemarkt.Wachstumsmotor der Kreuzfahrtbranche ist die Nachfrage aus Asien, diesich seit 2007 mehr als verdreifacht hat. Allein 2017 wurden weltweitrund 27 Millionen Kreuzfahrten unternommen. Trotz kräftigem Plus sindKreuzfahrten jedoch weiterhin eher ein Nischensegment in der globalenTourismusbranche. Dies ist das Ergebnis einer Sonderauswertung desWorld Travel Monitors® von IPK International im Auftrag der ITBBerlin.Größter Wachstumsschub aus Asien/PazifikMit einem Marktanteil von 56 Prozent im Jahr 2017 ist Nordamerikader mit Abstand führende Nachfragemarkt für internationaleKreuzfahrten. Als zweitwichtigster Markt behauptet sich Europa mitfast einem Drittel der Gesamtnachfrage. Asien/Pazifik belegt dendritten Platz, gefolgt von Südamerika mit nur etwa einem ProzentMarktanteil. Der größte Wachstumsschub kommt aus Asien, wo sich dieNachfrage nach Kreuzfahrten seit 2007 mehr als verdreifacht hat.Weiterhin positiv entwickelt sich aber auch die Nachfrage ausNordamerika, gefolgt von Südamerika und Europa.Der mit Abstand nach wie vor wichtigste Quellmarkt fürinternationale Kreuzfahrten sind die USA. Mit 50 Prozent derweltweiten Nachfrage am Kreuzfahrtmarkt nehmen sie eineSpitzenposition ein. Weitere wichtige Nachfragemärkte sindGroßbritannien, Deutschland und Australien.Nordamerika beliebteste KreuzfahrtdestinationNordamerika (inklusive Mexiko) führt weiterhin in jeglicherHinsicht. Es ist nicht nur der unangefochtene Hauptquellmarkt für dieKreuzfahrtindustrie, sondern auch das beliebteste Reiseziel. Seit2007 haben sich die Schiffsreisen nach Nordamerika etwa verdreifacht.Europa nimmt als Kreuzfahrtdestination den zweiten Platz ein, gefolgtvon Südamerika und Asien/Pazifik. Auf dem letzten Rang liegt mitgroßem Abstand Afrika.Das Ranking der fünf populärsten Zielländer für internationaleKreuzfahrten führt Mexiko an, gefolgt von Kanada, Spanien, USA undItalien. In diesen Ländern gehen zusammengerechnet über die Hälftealler internationalen Seereisenden vor Anker.Angebotsvielfalt - für jeden muss etwas dabei seinKreuzfahrten bieten eine ideale Kombination aus Entspannung undneuen Erfahrungen, sei es an Bord oder im Rahmen von Landgängen.Neben genussvollem Entspannen, gutem Essen und vielfältigenUnterhaltungsmöglichkeiten an Board steht das Erkunden fremder Länderund Kulturen im Vordergrund. Auch das Erlebnis von "Meer und Natur"sowie die Atmosphäre internationaler Häfen spielt eine Rolle.Kreuzfahrer geben mehr Geld ausKreuzfahrten gelten zwar heute nicht mehr als so exklusiv undteuer wie früher, trotzdem sind die Ausgaben in diesem Urlaubssegmentweiterhin deutlich höher als bei den meisten anderen Urlaubsarten. ImDurchschnitt sind es 230 Euro pro Nacht, die auf internationalenKreuzfahrten ausgegeben werden.Reisebüros bleiben ein wichtiger VertriebskanalZwar ist das Internet mit 65 Prozent auch bei internationalenKreuzfahrten der bevorzugte Buchungskanal, im Vergleich zumGesamtmarkt ist der Internetanteil jedoch geringer. Im Gegensatz dazunutzt (mit 37 Prozent) ein überdurchschnittlich hoher Anteil derKreuzfahrer das Reisebüro als Buchungsstelle.Zuwachs bei jüngeren ZielgruppenUm neue und jüngere Zielgruppen an Bord zu holen, wurde in denletzten Jahren auch ein neues Kreuzfahrtangebot geschaffen.Mittlerweile haben die jungen und mittleren Altersgruppen die 50Prozentmarke erreicht. 50 Prozent der Kreuzfahrtreisenden sind 55Jahre und älter. Seereisende sind jünger geworden, geändert hat sichaber nicht, dass mehr als zwei Drittel nach wie vor den höherenEinkommens- und Bildungsgruppen angehören.Weitere Informationen zu speziellen Themen basierend auf WorldTravel Monitor® Daten von IPK International veröffentlicht die ITBBerlin in den nächsten Trendtelegrammen. Erste valide Trendergebnissezu den Entwicklungen des Reisejahres 2018 werden Ende des Jahresveröffentlicht. Die endgültigen Ergebnisse des World Travel Monitors®für das Gesamtjahr 2018 sowie die aktuellen Prognosen für 2019 stelltRolf Freitag, CEO von IPK International, auf dem ITB Future Day imRahmen des ITB Berlin Kongresses vor.Der World Travel Monitor® basiert auf 500.000 repräsentativenInterviews in mehr als 60 Reisemärkten weltweit und wird seit mehrals 20 Jahren regelmäßig durchgeführt und gilt als die größtekontinuierliche Studie über globale Reisetrends.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. 