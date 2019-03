Die ITB Berlin trifft mit aktuellen Schlüsselthemen den Nerv der Branche (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Starke Ausstellernachfrage - rund 10.000 ausstellende Unternehmenaus 181 Ländern und Regionen - Malaysia offizielles Partnerland -ITB verkündet neue ITB India 2020 - Neues Segment Technology, Tours &Activities - ITB Virtual Reality Lab ebenfalls neu - ITB BerlinKongress: so hochrangig und international besetzt wie nie zuvor -Environmental Sustainability, zukunftsorientierte Verkehrssysteme,Overtourism und der Wandel von Kundenansprüchen Top-Themen auf demKongress - Boomsegment Travel Technology um 20 Prozent vergrößert -Premiere für Travel Hero PodcastEine starke Ausstellernachfrage und ein international hochkarätigbesetzter Kongress setzen positive Zeichen: Vom 6. bis 10. März 2019wird die ITB Berlin wieder zum unverzichtbaren Branchentermin undwidmet sich innovativen und zukunftsweisenden Trends, aber auchbrisanten Themen der Reiseindustrie, Politik und Wirtschaft. Auf demITB Berlin Kongress diskutieren fast 400 Top-Speaker, wie die globaleTourismusbranche konkret auf zugespitzte Overtourism-Konflikte, denWandel von Kundenansprüchen, den drohenden Kollaps des Weltklimas undneuartige Verkehrssysteme reagieren sollte. Offizielles Partnerlandist dieses Jahr Malaysia. Die globale Markenfamilie der ITB wird umeinen weiteren internationalen Ableger ergänzt. Die ITB startet imApril 2020 in Mumbai die die ITB India."Die ITB Berlin verdeutlicht einmal mehr, dass analogeMesseformate im digitalen Zeitalter erfolgreicher denn je seinkönnen. Wir spüren frühzeitig die Trends der Branche auf undentwickeln unsere Formate weiter. Das neue Segment Technology, Tours& Activities auf der ITB 2019 ist dafür ein guter Beleg. Gleichzeitigentwickeln wir unsere Messen zu globalen Marken weiter. Die ITB Indiastärkt die Position der ITB als weltweiter Marktplatz derReisebranche", so Dr. Christian Göke, Vorsitzender derGeschäftsführung der Messe Berlin.Erstmalig räumt die weltweit führende Reisemesse dem starkwachsenden Segment Technology, Tours & Activities (TTA) eineinternationale Plattform ein. Als erstes Event seiner Art in Europapräsentieren im neuen Ausstellungs- und Meetingbereich der AdventureTravel Halle 4.1 sowohl große Player als auch kleine Start-ups ihreinnovativen Produkte. Fachwissen aus erster Hand vermitteln währendder drei Fachbesuchertage Workshops und Kongress-Sessions im CityCubeBerlin und in der eTravel World in Halle 7.1b und 6.1. EbenfallsPremiere feiert das ITB Virtual Reality Lab in Halle 10.2. VonMittwoch, 6. März, bis Freitag, 8. März, finden hier Ausstellungenund Vorträge von Referenten hochkarätiger Firmen über Anwendungen undProjekte im Tourismus im Bereich Virtual Reality (VR) und AugmentedReality (AR) statt. Das Angebot an Travel Technology auf der ITBBerlin war noch nie so groß wie 2019. Um dem rasant wachsendenSegment den nötigen Platz einzuräumen, wurde die eTravel World umzwanzig Prozent vergrößert und findet erstmals in dreizusammenhängenden Hallen (6.1, 7.1b und 7.1c.) statt.ITB India erstmalig 2020 in MumbaiVom 15. bis 17. April 2020 feiert die ITB India in Mumbai ihrDebüt. Die dreitägige Fachmesse im Bombay Exhibition Centre soll imjährlichen Turnus führende Vertreter der Reise-Industrie mit Käufernaus Städten in ganz Indien sowie mit internationalen Ausstellern ausden Segmenten MICE, Leisure und Corporate zusammenbringen. Zudem solles auf der Messe ein Hosted Buyer's-Programm geben, das sich anEinkäufer aus Metropolen unterschiedlicher Größe richtet. MehrInformationen zur ITB India 2020 sind online unter www.itb-india.comsowie per Email unter itbindia@messe-berlin.asia erhältlich. Rund10.000 ausstellende Unternehmen aus 181 Ländern und Regionenpräsentieren in Berlin auf der weltweit führenden Reisemesse dieneuesten Produkte und Trends der globalen Tourismusbranche. Über 80Prozent der Aussteller kommen aus dem Ausland, 83 Prozent von ihnenbewerteten den geschäftlichen Erfolg bereits auf der der letzten ITBBerlin als positiv. Die Veranstalter erwarten erneut über 100.000internationale Fachbesucher und am Wochenende zusätzlich zehntausendePrivatbesucher. Sie können sich in den ausgebuchten 26 Messehalleneinen Überblick über die ganze Vielfalt des Angebots derTourismusbranche verschaffen.Mit Malaysia konnte die ITB Berlin eine überaus vielfältigeDestination als offizielles Partnerland 2019 gewinnen. Dassüdostasiatische Land wird unter anderem die Eröffnungsfeier und dasGrand Finale der ITB Berlin mit landestypischen Darbietungengestalten. An den fünf Messetagen informiert Malaysia zudem über seinumfangreiches Angebot in verschiedenen Sessions, Workshops und an demum 100 Quadratmeter vergrößerten Stand in Halle 26. Spürbar in denMarkt drängen neben weiteren asiatischen Ländern zunehmend Indien unddie arabischen Länder. Das Wachstum letzterer spiegelt sich in Halle2.2 wider. Erstmals auf der ITB Berlin ist die saudi-arabischeGeneral Investment Authority vertreten. Dubai vergrößert seinePräsenz. Highlight ist die Expo 2020 Dubai mit einem eigenen Stand.Auch Oman, das Partnerland der ITB Berlin 2020, baut seinen Auftrittaus und unterstreicht damit die wachsende Wirtschaftskraft desTourismus. Ebenso präsentiert sich Fujairah, das jüngste der siebenEmirate, mit einer größeren Standfläche als aufstrebenderTourismusstandort. Schon frühzeitig war die Indien-Halle 5.2bkomplett ausgebucht. Einige Aussteller haben ihre Standflächenvergrößert, darunter die Bundesstaaten Karnataka und Tamil Nadu.Nicht zuletzt hat eine ganze Reihe neuer aufstrebender Unternehmenihr Kommen angekündigt. Auch chinesische Aussteller sind auf der ITBBerlin 2019 weiter auf dem Vormarsch. Um mehr über den chinesischenReisemarkt zu erfahren, sich auszutauschen und neue Kontakte zuknüpfen organisiert die ITB Berlin zum vierten Mal in Folge die ITBChinese Night. Die Veranstaltung findet dieses Jahr in Kooperationmit Jin Jiang International, am Mittwoch, 6. März, für rund 300Vertreter der Reisebranche statt(www.itb-china.com/itb-berlin-chinese-night/).Beständiges Wachstum lässt sich bei Australien, Afrika, Süd- undLateinamerika beobachten. Mit mehr Ausstellungsfläche in Halle 5.2ademonstriert Australien sein touristisches Wachstumspotenzial. Aufdem afrikanischen Kontinent machen Ägypten und Namibia mit größerenStänden auf sich aufmerksam. Die süd- und lateinamerikanischen Länderknüpfen an ihre Präsenz des Vorjahres an - alle Aussteller habenwieder zugesagt. Hinzu kommt eine Vielzahl neuer Vertreter aus derKaribik wie Curacao, Barbados, Belize und El Salvador. Außerdemfeiert Grenada nach 2015 wieder ein Comeback. Peru und Ecuador habenihre Auftritte leicht ausgebaut und Venezuela sogar die Standflächeverdoppelt. Was die USA angeht, bleibt seitens der Ausstellerzahlen,der sogenannte "Trump-Effekt" aus - die Buchungen sind auf demgleichen Niveau wie im Vorjahr.Mit Blick auf Europa freut sich die Messe über neue Aussteller,etliche Wiederkehrer sowie mehreren Jubiläen. Newcomer in denEuropahallen sind unter anderem Napoleons Exilinsel St. Helena, dieEU-Initiative European Capitals of Smart Tourism sowie Turismo deSetúbal und Mystic Cruises aus Portugal. Eindrucksvoll zeigt sichPortugals boomende Tourismuswirtschaft. Auf einer um knapp zehnProzent gewachsenen Nettofläche stellen über 100 Aussteller ihreAngebote vor. Ebenso haben Luxemburg und die Balearen ihreStandflächen ausgebaut. Mit einer Ausstellungsfläche von über 500Quadratmetern ist auch die russische Beteiligung so stark wie niezuvor. Grund zum Feiern haben Norwegen, Bulgarien, die Slowakei unddie Schweiz - sie zelebrieren dieses Jahr ihr 50. Jubiläum alsAussteller auf der ITB Berlin.Premiere feiert in diesem Jahr eine beachtliche Anzahl wichtigerReiseveranstalter und -anbieter. Dazu zählen Alltours, dieReise-Website Urlaubsguru, der Schweizer Luxuskreuzfahrten-AnbieterScenic Luxury Cruises & Tours, der Antarktisspezialist AlbatrosExhibition, das Online-Portal Kurzurlaub.de und derSoftware-Entwickler Durak und Reinhardt GmbH. Booking.com hat mitzwei Ständen seinen Auftritt erheblich vergrößert. Als Aussteller imTop-end-Segment nimmt die führende asiatische LuxushotelgruppeShangri-La mit drei Häusern nach einigen Jahren der Absenz wiederteil. Als Hotspot für Einkäufer und Hoteliers im Luxus-Segment hatsich die Loop@ITB in Halle 9 etabliert.Travel Technology um 20 Prozent erweitertUm dem rasant wachsenden Segment den nötigen Platz einzuräumen,wurde die eTravel World durch den Umzug des ITB Berlin Kongress umzwanzig Prozent vergrößert. Neben den Travel Technology-Hallen 5.1,8.1 und 10.1 findet erstmals die eTravel World in dreizusammenhängenden Hallen (6.1, 7.b und 7.1c) statt. Die zunehmendeRelevanz von Travel Technology wird auch durch den Anstieg vonZahlungssystemanbietern deutlich. Neben den großen Playern Wirecardund Concardis sind neue namhafte, marktbestimmende Unternehmen wiePaypal, Six Payment Services und ECOMMPAY dabei. Das neue SegmentTechnology, Tours & Activities (TTA) schlägt thematisch die Brückezwischen Travel Technology und Abenteuerreisen. In Halle 4.1b wurdeein 500 Quadratmeter großer Ausstellungs- und Meetingbereicheingerichtet, in dem wichtige Akteure und kleinere Start-ups ihreinnovativen Produkte aus der Welt der In-Destination-Servicespräsentieren, darunter Bookingkit, Klook, Regiondo, Fareharbor, ATTA,Evaneos und Giant Monkey.ITB Berlin Kongress 2019: Über die Zukunft des ReisensZunehmende Overtourism-Konflikte führten in jüngster Zeit zu einerReihe von Pilotprojekten. Der ITB Kongress zieht eine Zwischenbilanz.Über die Herausforderungen von Overtourism und Umweltschutz in derglobalen Kreuzfahrtindustrie informiert Keynote-Speaker undInterviewgast Adam Goldstein, Vice Chairman Royal Caribbean CruisesLTD und ab 2019 Chairman des Weltverbands der KreuzfahrtindustrieCLIA am ITB Destination Day 2, Freitag, 8. März, 12 Uhr im City CubeSaal A4/A5. Darüber hinaus gibt das auf dem ITB Berlin Kongress neueingeführte Format der Deep Dive-Sessions Besuchern die Möglichkeit,das Thema Overtourism im intensiven fachlichen Austausch mitfachkundigen Experten zu vertiefen.Mit großer Spannung erwartet werden auch die aktuellen Ergebnisseder ITB Berlin-Marktstudie in Zusammenarbeit mit Travelzoo. Derinternationale Herausgeber von exklusiven Reisedeals untersuchteexklusiv für die ITB Berlin, wie Reisende aus Europa, Nordamerika undAsien Umweltschutz und Overtourism bewerten. Travelzoo hat dabeiherausgefunden, dass für 69 Prozent der internationalen TouristenUmweltschutz ein Thema von großer Bedeutung ist. Als besondersumweltbewusst stufen sich Deutsche (74 Prozent), Spanier (73 Prozent)und insbesondere Chinesen (88 Prozent) ein. 54 Prozent der Befragtenwaren schon einmal verärgert bzw. unglücklich über die hohe Zahl vonTouristen an ihrem Urlaubsort. Besonders hohe Werte weisen Chinesen(84 Prozent), Franzosen (61 Prozent) und Deutsche (60 Prozent) auf.Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der internationalen Befragten würdeneine andere Urlaubsdestination wählen, um weniger Touristen zubegegnen, bei den Chinesen sind es sogar 72 Prozent. Ein großer Teilder Touristen wäre auch bereit, mehr Geld auszugeben, um wenigerTouristen anzutreffen. Bei einer einwöchigen Urlaubsreise würden 76Prozent der deutschen Urlauber 100 bis 300 EUR zusätzlich zahlen, 20Prozent sogar 500 EUR und mehr. Sharry Sun, Global Head of Brand,Travelzoo, stellt die Exklusiv-Studie am 6. März 2019 um 13 Uhr imCity Cube Club (Deep Dive-Session1) vor.Verkehrssysteme sind essenzieller Bestandteil derTourismusbranche. Doch ist das heutige System noch zukunftsfähig? DerITB Kongress diskutiert mit den Machern innovativer Verkehrsmittelund mit Tourismusministern "Future Mobility" inTourismusdestinationen. Auf dem ITB Destination Day 1, Mittwoch, 6.März, diskutieren Wolfram Auer, Deputy Director InternationalBusiness Development Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Stephan Pfeiffer,Head of Strategic Partnerships & Public Affairs, ioki (Deutsche Bahn)und Christoph Weigler, General Direktor, Uber Deutschland um 16 Uhrim CityCube Saal A1 über Verkehrssysteme im Umbruch am Beispielautonomer Verkehrsmittel, Sharing-Geschäftsmodellen undMobilitätsplattformen, Elektroantrieben, Minibussen, Leihfahrrädern,Seilbahnen und Co.Der Klimawandel steht im Mittelpunkt des ITB CSR Day, Freitag 8.März. In einer Keynote erörtert der weltweit renommierteKlimawandelforscher Prof. Dr. Schellnhuber, ehemaliger Direktor desPIK (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung), um 11 Uhr imCityCube Saal A3, den Status Quo des Klimawandels undHandlungszwänge. Wie es mit Großbritannien weitergeht, wenn einNo-Deal Brexit wahrscheinlicher wird, erfahren Teilnehmer in der DeepDive-Session am 7. März, um 17 Uhr im City Cube Club von CarolineBremner, Head of Travel Research, Euromonitor. Die Studien vonEuromonitor zeigen, dass die Tourismusausgaben der Briten stagnierenund wichtige Tourismus-Destination empfindlich getroffen würden.Zurzeit erlebt die Tourismusbranche einen Paradigmenwechsel. DasLuxusverständnis hat sich von materiellen zu immateriellenDimensionen verschoben. Was die sich verändernden Kundenansprüche fürdie Angebotsgestaltung in Hotellerie und Tourismus bedeuten und wieLuxusprodukte in Zukunft aussehen, diskutiert Marc Aeberhard,Inhaber, Luxury Hotel & Spa Management Ltd. mit Prof. Dr. MonikaImschloß, Expertin für sensorisches Marketing, Universität zu Kölnund dem Sternekoch David Kikillus beim ITB New Luxury Panel "Sensorikund Luxus" auf dem ITB Marketing & Distribution Day am 7. März 2019,16 Uhr im City Cube, Saal A4/A5. Der Wandel von Kundenansprüchen istauch Thema des ITB Hospitality Tech Forums am 7. März 2019 in dereTravel World. In seinem Vortrag "Das Außergewöhnliche übertreffen:Neue Herausforderungen für die Hotellerie" spricht Adam Harris,Geschäftsführer, Cloudbeds, um 17.30 Uhr in Halle 7.1b im eTravel Labdarüber, wie sich der Markt verändert.Durch den Umzug in die multifunktionale Kongress- und MessearenaCityCube bietet der ITB Berlin Kongress mehr Raum fürVeranstaltungen. Zusätzlich finden weiterhin in den Hallen 7 und imPalais am Funkturm Kongress-Sessions und internationalePreisverleihungen statt.Medical Tourism erlebt weltweiten AufschwungDen weltweiten Trend von Medical Tourism unterstreicht die starkeNachfrage von internationalen Ausstellern auf der ITB Berlin. DiesemMegamarkt der Zukunft widmet die weltweit führende Reisemesse bereitsim dritten Jahr mit dem Medical Tourism Pavilion in Halle 21b eineeigene Bühne. Neben einem umfangreichen Programm mit Präsentationenund Vorträgen findet dieses Jahr zum zweiten Mal der Medical MediaLunch am Mittwoch, 6. März, 12.30 bis 14 Uhr, im Medical TourismPavilion statt. Im Anschluss stellt dort die Medical Travel QualityAlliance (MTQUA) die zehn weltbesten Kliniken für Medizintouristenvor. Der ebenfalls wieder ausstellende Interessensverband dereuropäischen Kur- und Balneologiebranche, European Medical Spas(ESPA), präsentiert erstmals auch am Wochenende für Privatbesucherverschiedene Vorträge zum Thema Naturheilmittel aus Niedersachsensowie Thermalmedizin aus Frankreich und Bulgarien. Erstmals auf derITB Berlin präsentiert sich die European Medical Buyer's InitiativeEBI. Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Einkäufer undAgenturen, die Patienten an Kliniken in aller Welt vermitteln.MICE und Business Travel ausgebautMICE und Business Travel rücken dieses Jahr unter dem gemeinsamenDach der Halle 7.1a noch enger zusammen. Im Halbtagesrhythmuswechseln sich das ITB MICE Forum und das ITB Business Travel Forum amMittwoch, 6. März und Donnerstag, 7. März 2019 ab. Fokus des ITB MICEForums ist der Faktor Mensch. Im Mittelpunkt des ITB Business TravelForums stehen smarte Mobilitätskonzepte der Zukunft. Im ITB MICE Hub(Halle in 7.1a) können sich die Besucher hinter das Steuer einesFlugsimulators setzen.Premiere für Travel Hero PodcastUnter dem Namen "Travel Hero" startet die ITB erstmalig eineneigenen, englisch-sprachigen Podcast. Startschuss für die ersteEpisode ist der ITB-Freitag, 8. März 2019. Im Mittelpunkt einer jedenEpisode stehen außergewöhnliche Unternehmer und Denker derTourismusindustrie. Mit dem Podcast richtet sich die ITB analldiejenigen, die das Reisen lieben und leben. Der Travel Managereines großen Unternehmens zählt ebenso zu den Zuhörern wie der jungeGründer, der wissenshungrige Student, der passionierteVollblut-Touristiker oder der sprichwörtliche "Travelholic". DieProtagonisten der 10- bis 45-minütigen Podcasts sind Persönlichkeitennamhafter Unternehmen aus der Tourismusbranche. Das Studio, in demdie Gäste auf der ITB Berlin Platz nehmen, ist ein Tesla X. DieEpisoden werden im Anschluss kostenfrei auf den gängigen PlattformenApple iMusic, Spotify, sowie unter www.itb-kongress.de/travelhero zuhören sein.ITB Berlin App ermöglicht Orientierung per Navigation auf demMessegeländeIn der ITB Berlin App sind alle Aussteller, Hallenpläne sowieEvents inklusive dem ITB Berlin Kongress hinterlegt. Das neueNavigationstool durch die Hallen erleichtert dank Beacons dieOrientierung in den Messehallen. Die Rubrik "MyITB "mit dempersönlichen Userprofil beschert einen perfekten Überblick überfavorisierte Aussteller und Events. Regelmäßige Updates bringen dieNutzer während der Messe immer auf den aktuellsten Stand. Die ITB Appfür iPhone, Android-Smartphone und Tablet steht kostenfrei zumDownload und zum Update in Deutsch und Englisch zur Verfügung.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. 