ITB Berlin erstmalig mit LGBT Academy in Japan

Berlin (ots) - Die weltweit führende Tourismusmesse organisiert am23. und 24. August 2017 zwei Workshops zum Gay- and Lesbian-Travel inTokio und KyotoPremiere im Land der aufgehenden Sonne: Zum ersten Mal organisiertdie ITB Berlin eine LGBT Academy mit zwei aufeinanderfolgendenWorkshops zum Thema Gay- and Lesbian-Travel in Japan. Am 23. August2017 wird die weltweit führende Tourismusmesse zu einer halbtägigenVeranstaltung in Tokio einladen. Einen Tag darauf können sichInteressierte über das zunehmend weltweit an Bedeutung gewinnendeLGBT-Segment in der Kaiserstadt Kyoto informieren.Zu den bedeutenden Partnern der Workshops zählen das KyotoConvention & Visitors Bureau (www.kyoto.travel), das Hotel GranviaKyoto (www.granviakyoto.com), der japanische Verlag Ohta Publications(www.ohtapub.co.jp), All Nippon Airways (www.ana.co.jp), Out Japan(www.out-japan.com), Out Asia Travel (www.outasiatravel.com) und TheCapitol Hotel Tokyu (www.capitolhoteltokyu.com/en/). Zudem gehörendie Japan Association of Travel Agents JATA(www.jata-net.or.jp/english/), Japan Hotel Association Kyoto Branch(www.j-hotel.or.jp/en/) sowie die weltweit führende Organisation imBereich LGBT Travel - die IGLTA (www.iglta.org) - zu denUnterstützern.Begrüßt werden die Gäste durch Rika Jean-Francois, CSR Beauftragteder ITB Berlin. Für die ITB Berlin gilt das Engagement fürMenschenrechte im Tourismus für Reisende und bereiste Ländergleichermaßen. Thomas Bömkes präsentiert das LGBT-Segment der ITBBerlin. Als General Manager von Diversity Tourism in München fungierter unter anderem als LGBT-Berater der Messe.Danach führt Tom Roth, Präsident von Community Marketing in SanFrancisco anhand von aktuellen Marktstudien, Best Practice-Beispielenund Case Studies aus, wie Unternehmen und Regionen gezielt im LGBTTourismus aktiv sein können. Weitere Programmpunkte: die Vorstellungdes zweiten UNWTO Report zum LGBT-Travel, der neben vieleninternationalen Beispielen auch auf die ITB Berlin, als die in diesemSegment führende Messe hinweist. Des Weiteren gibt es Einblicke indie Arbeit von IGLTA Japan sowie Case Studies durch Hornet Media -spezialisiert auf Gay Social Network - und Gay Travel Nepal.Abgerundet wird das Fachevent in Tokio und Kyoto jeweils durch einePodiums- und Publikumsdiskussion.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Ausstelleraus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10.März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia WegenerPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinTel.:+ 49 30 3038-2269j.wegener@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell