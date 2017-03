ITB Berlin empfängt Heidi Hetzer nach über 950 Tagen Weltreise (FOTO)

Berlin (ots) -Nach zwei Jahren, sieben Monaten und genau zwölf Tagen ist HeidiHetzer mit ihrem Oldtimer Hudo heute wieder in ihrer HeimatstadtBerlin angekommen. Die ITB Berlin war ihre erste Station, wo sie um10.07 Uhr von jubelnden Berlinern und Besuchern der ITB Berlinempfangen wurde. In 950 Tagen durchquerte sie auf vier Rädern ganze50 Länder. Ihr Name steht für Berlin und fahrbare Untersätze wie keinanderer.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia WegenerPR ManagerTel.:+ 49 30 3038-2269j.wegener@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell