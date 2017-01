ITB Berlin: Soziale Verantwortung im Tourismus (CSR) erneut zentrales Thema

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Berlin (ots) - Corporate Social Responsibility im Tourismus alszentrales Thema auf der ITB Berlin - ITB CSR Day mit SchwerpunktthemaSustainable Food & Beverage in der Hotellerie und in touristischenDestinationen - Eintritt zum ITB Berlin Kongress für FachbesucherkostenlosDie Vereinten Nationen (UNWTO) haben 2017 zum Jahr desnachhaltigen Tourismus erklärt. Im Fokus stehen die ökonomischen,ökologischen und sozialen Aspekte, welche die Agenda 2030 fürnachhaltige Entwicklung zum Ziel hat. Die ITB Berlin engagiert sichseit Jahren mit zahlreichen Initiativen für mehr sozialeGerechtigkeit, Umweltschutz und Menschenrechte. Sie nutzt ihreSchlüsselrolle, um den Dialog mit Unternehmen in ihrem Bemühen umökonomisch, sozial und ökologisch verantwortliche Herstellung ihrertouristischen Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen.Ein wichtiger Impulsgeber ist der ITB CSR Day auf dem ITB BerlinKongress. Am 10. März diskutieren prominente Vertreter aus Politik,Forschung und Wirtschaft innovative Konzepte, Best Practice-Beispieleund Wirtschaftlichkeitspotentiale eines nachhaltigen Tourismus.Schwerpunktthema ist Sustainable Food & Beverage in der Hotellerieund in touristischen Destinationen. Essen und Trinken sind zentralerLebensbereich, Lifestyle-Element und wichtiger Reisebestandteil.Unter der Moderation von Prof. Dr. Christine Demen Meier, Chair Foodand Beverage, École hôtelière de Lausanne EHL, diskutieren Olaf Koch,Vorstandsvorsitzender, Metro AG, und Prof. Dr. Carlos Martin-Rios,Assistant Professor, Ecole hôtelière de Lausanne, darüber, welcheBedeutung "Sustainable Food and Beverage" in Zukunft zukommt, wieHoteliers das Thema handhaben sollen und welche Hürden es zuüberwinden gilt.Danach erörtert ein hochkarätig besetztes Podium aus nachhaltigenReiseveranstaltern, der Luftfahrtbranche und Experten des DeutschenReiseverbandes (DRV) das Thema "Klima - Kunde - Kommunikation: Wielassen sich nachhaltige Reiseangebote erfolgreich verkaufen?" Es wirddebattiert, wie die optimale Kommunikation im Reisevertrieb aussieht,welche Tools sich bewährt haben und mit welchen Argumenten Kunden fürdie Buchung nachhaltigerer Reisen gewonnen werden.Unter dem Titel "Nachhaltige Tourismusdestinationen: Status Quound Lessons Learned" zieht der Deutsche Tourismusverband (DTV) einJahr nach dem mit dem Bundesumweltministerium BMUB und dem Bundesamtfür Naturschutz BfN auf der letztjährigen ITB Berlin eingeführtenPraxisleitfaden "Nachhaltige Tourismusdestinationen" eine ersteBilanz. Podiumsgäste sind unter anderem Jochen Flasbarth,Staatsekretär, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau undReaktorsicherheit BMUB und Armin Dellnitz, Vizepräsident, DTV. Fürreichlich Zündstoff sorgt die Session "Luxustourismus morgen: Sterneam Türschild oder unter freiem Himmel?". Eike Otto, Berater fürTourismus und Regionalentwicklung, spricht mit Sybille Riedmiller,Chumbe Island Coral Park Ltd., Zanzibar, darüber inwieweit sich dasLuxusverständnis der globalen Avantgarde mit demNachhaltigkeitskonzept versöhnt und ob sich Erfolgsrezepte wie "TheLong Run-Initiative" auf den Volumenmarkt ausdehnen lassen. Der ITBCSR Day schließt mit einem neuen Format des "heißen Stuhls": Zweikonfliktfreudige Kontrahenten führen eine kontroverse Diskussion zumtop-aktuellen Thema "Klimafanatismus versus Realitätsverlust".Awards schaffen Aufmerksamkeit für das Thema NachhaltigkeitSoziale und umweltverträgliche Verantwortung im Tourismus ist fürdie ITB Berlin auch im Bereich Awards Schlüsselthema. Die WorldLegacy Awards, eine Auszeichnung der ITB Berlin und des NationalGeographic Traveler Magazins, erhalten führende Tourismusunternehmen,Organisationen und Destinationen, die ein weltweites Umdenken derReisebranche hin zu nachhaltigen Tourismusprinzipien und -praktikenvorantreiben. Die Gewinner werden am 8. März 2017 bei der Zeremonieder World Legacy Awards live um 16 Uhr auf der Bühne im Palais amFunkturm, der neuen Award Location der ITB Berlin, bekannt gegeben.Zusätzlich bietet die weltweit größte Reisemesse den Finalisten amDonnerstag im Rahmen des ITB Berlin Kongress die Möglichkeit, ihreinnovativen Lösungen einem internationalen Publikum zu präsentieren.Ebenfalls am Mittwoch um 14 Uhr, geht "Celebrating Her - GlobalAwards for Empowered Women" in die zweite Runde. Der von der ITBBerlin unterstützte internationale Preis des International Institutefor Peace in Tourism (IIPT) India, wird seit dem letzten Jahr zurEhrung von Frauen, die zur Förderung von nachhaltigem Tourismus eineherausragende Rolle gespielt haben, verliehen. Der Award wird am 8.März 2017 im Palais am Funkturm vergeben.Ebenfalls im feierlichen Rahmen des Palais am Funkturm findet amITB-Donnerstag, 9. März 2017, die traditionelle Verleihung derinternationalen TO DO! Awards des Studienkreises für Tourismus, einemlangjährigen Partner der ITB Berlin und wahrem Pionier fürNachhaltigkeit, statt.Veranstaltungen zu CSR-Themen überall auf der ITB BerlinNicht nur im renommierten ITB Kongress, sondern bei vielenweiteren Veranstaltungen und Events wird das Thema CSR aufgegriffen:So wird es auch diesmal wieder vor allem auf den beiden Bühnen derHalle 4.1 ein großes Spektrum an nachhaltigen Vorträgen undDiskussionen geben.Live-Streaming im Internet und Kongress-Programm abrufbarAlle oben genannten Sessions des ITB Berlin Kongresses sowie dieWorld Legacy Awards sind im Internet live zu verfolgen. AusgewählteSessions werden per Graphic Recording dokumentiert und in den SocialMedia geteilt. Das gesamte Kongressprogramm ist unterwww.itb-kongress.de/programm abrufbar. Außerdem wird bis Ende Februar2017 ein spezielles Print- und Online CSR-Programm erstellt, dasgebündelt alle ITB-Veranstaltungen, die sich mit sozialer undökologscher Verantwortung im Tourismus befassen, aufführt. Wenn Siemehr dazu erfahren möchten, wenden Sie sich an die CSR Beauftragteder ITB Berlin, Rika Jean-François, unterJeanFrancois@messe-berlin.de oder +49 (0) 30 3038 2157.Die Veranstaltungen des ITB Berlin Kongresses zum ThemaNachhaltigkeit im Tourismus sind im Kongressprogramm mit dem CSR-Icongekennzeichnet und im Internet unter dem Link CSR@ITB Kongress (www.itb-kongress.de/de/Programm/Eventdetail_8.jsp?eventDateId=433393)chronologisch aufgeführt.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Die World TourismCities Federation (WTCF) ist Co-Host des ITB Berlin Kongresses. DasBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ) sowie das Ministerium für Kultur und Tourismus der RepublikTürkei sind Platin Sponsoren. Die Metro AG ist Gold Sponsor, LouvreHotels und Studiosus sind Silber Sponsoren und das Bundesministeriumfür Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) ist BronzeSponsor. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucherkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unterwww.itb-kongress.de. Slowenien ist der Convention & Culture Partnerder ITB Berlin 2017. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2016 stellten mehr als 10.000 Ausstelleraus 187 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 180.000Besuchern, darunter 120.000 Fachbesuchern, vor.Akkreditieren Sie sich ab sofort online für die ITB Berlin unteritb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com.Sie finden aktuelle Informationen im Social Media Newsroom aufhttp://newsroom.itb-berlin.de/dePressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Serviceund abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia WegenerPR ManagerTel.:+ 4930 3038-2269Fax: + 4930 3038-912269j.wegener@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell