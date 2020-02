ITB Berlin Kongress: Antworten auf drängende Zukunftsfragen (FOTO)

Berlin (ots) - Liste der Top-Referenten im führenden Branchen-Think Tank wächstkontinuierlich - Große Namen und international renommierte Unternehmen über diewichtigsten Zukunftsfragen - Wandel der Kundenansprüche und Luxusreisen -Exklusiv-Studie von Travelzoo und ITB Berlin informiert über neue Entwicklungenund Trends - Aufgrund aktueller Lage: Neue Panels zum Coronavirus und neueAnforderungen für AusstellerDer ITB Berlin Kongress geht vom 4. bis 7. März 2020 den aktuellen Themen derTouristik wie dem neuen Luxusverständnis und dem zunehmenden Wandel vonKundenansprüchen auf den Grund. Die Touristik befindet sich aktuell in der Phasefundamentaler Veränderungen - exklusive Studien, empirische Erkenntnisse undPraxisbeispiele behandeln auf dem führenden Think Tank der Branche daher dieaktuellen Entwicklungen. Bei insgesamt 200 Veranstaltungen stehen über 400Top-Speaker aus Touristik, Politik und Wirtschaft Rede und Antwort: Darunter Dr.Caroline Brown, European Regional Program Director, WHO, Friedrich Joussen, CEO,TUI Group, Sören Hartmann, CEO, DER Touristik Group und Mitglied des VorstandsREWE Group, Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joachim Schellnhuber, Direktor (em.),Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Pierfrancesco Vago, ExecutiveChairman, MSC Cruises und David Peller, Global Head, Travel and Hospitality,Amazon Web Services.Zudem greift der Kongress dringliche Herausforderungen für die Reisebranche aufund erweitert die Agenda um Themen wie das Coronavirus. Seit Jahresanfang prägtder Ausbruch die Weltwirtschaft und die globale Reiseindustrie - Touristiker,Mediziner und externe Berater diskutieren auf dem größten Fachkongress derBranche daher über die Folgen. Neben den externen Einflüssen muss sich dieReiseindustrie auch mit Verschiebungen innerhalb der Branche auseinandersetzen.Alle Informationen zum ITB Berlin Kongress finden Interessenten unterwww.itb-kongress.de.Die Ansprüche der Kunden ändern sichDie Vorstellungen der Urlauber haben sich jüngst teilweise fundamental gewandelt- im Mittelpunkt stehen eine Individualisierung der Reiseangebote und -produktesowie authentische und einzigartige Erlebnisse in den Destinationen. Dietouristischen Unternehmen müssen diese neuen Wünsche erkennen, schnell undumfassend reagieren und die passenden Angebote entwickeln.Die Herausforderungen beherrschen den ITB Future Day am 4. März - den Einstiegbildet das "ITB Executive Panel: Tours, Activities & Attractions" um 13 Uhr.Dabei wird Kooperationspartner Arival die ersten Ergebnisse einer globalenStudie präsentieren - moderiert von CEO und Co-Founder Douglas Quinby. Ob dieIndividualisierung der Reiseangebote einen Quantensprung darstellt, ist eine derFragen, denen die Diskutanten von Klook, Muesement, TripAvisor und GetYourGuideim Anschluss nachgehen.Beim ITB CEO-Interview am gleichen Tag unterhält sich Kevin May, Editor-in-Chiefvon PhocusWire um 14 Uhr mit Greg Greeley, President Airbnb Homes, und SamShank, Head of Hotels von Airbnb und CEO von HotelTonight über das Thema "TheFuture Of Hospitality Will Be Hosted". Demnach seien Hotelmarken gefordert, denKunden individuelle Produkte in Häusern mit einzigartiger Gestaltung und Designanzubieten.Am Folgetag, 5. März, stehen auf dem ITB Marketing & Distribution Day um 11 Uhrbeim ITB CEO-Interview technologische Aspekte im Mittelpunkt. Charlotte LampDavies, Founder von A Bright Approach, trifft auf Sabre-CEO Sean Menke unddiskutiert mit ihm über seine Einschätzungen zum Thema "Die Zukunft desReisevertriebs: Personalisierung, Retailing, Plattformen". Im Anschluss um 12Uhr nimmt TUI-CEO Friedrich Joussen auf dem Podium Platz und erläutert seineStrategie für "Das Konzernmanagement in außergewöhnlichen Zeiten",Gesprächspartner ist Philip C. Wolf, Gründer und Serial Board Director vonPhocuswright. In einer der Deep Dive Sessions stehen am 6. März um 12 Uhr dieFragen des Voice Commerce im Mittelpunkt. Um 16 Uhr stellt Caroline Bremner,Head of Travel Research von Euromonitor, die ITB Market Research "Future ofTravel 2040" zum Reisen der Zukunft vor.Luxusreisen sind mehr als "nur" teuerLuxusurlauber sind nicht alleine mit hochwertigen materiellen Gütern undLeistungen wie Fünf-Sterne-Hotels oder First-Class-Flügen zufrieden, sie legenzunehmend Wert auf Faktoren wie Ruhe und Individualität - dazu gewinnen auch beiihnen Fragen der Nachhaltigkeit mehr und mehr an Bedeutung.Diese Veränderungen der Kundenwünsche und -ansprüche bilden für die Anbietergroße Herausforderungen - Erlebnisse auf einem hohen Niveau reichen nicht mehraus, der Wunsch nach exklusive Erfahrungen nimmt zu.. Am 5. März, dem ITBMarketing & Distribution Day, stehen drei Veranstaltungen zum Thema Luxusreisenauf dem Programm. Um 15 Uhr stellt Sharry Sun, Global Head of Brand, Travelzoo,die Ergebnisse der empirischen Studie "Globale Luxuskunden und Nachhaltigkeit",die Travelzoo gemeinsam mit der ITB Berlin erstellt hat, vor. Im Anschlussbeschäftigt sich eine Podiumsdiskussion mit dem Thema "Luxus und Nachhaltigkeit:Zwei Seiten einer Medaille oder Widerspruch in sich?". Gastgeber ist MarcAeberhard, Owner, Luxury Hotel & Spa Management Ltd. Um 17 Uhr leiten KirstenFeld-Türkis, Associate Partner, Keylens und Dr. Jörg Meurer, Managing Partner &Owner, Keylens, in ihrem Impulsreferat die Diskussion "Die Zukunft des Luxus impost-hedonistischen Zeitalter" ein.Am 6. März, dem ITB Destination Day, informiert Mike Yapp um 13 Uhr über dieerfolgreiche Markenpolitik einer Destination mit Hilfe des Einsatzes von YouTubeund Video-Marketing. Dabei beschäftigt sich der Chief Creative Evangelist vonGoogle mit Ereignissen wie der Insolvenz von Thomas Cook oder dem Brexit, aberauch mit den Folgen einer Pandemie wie dem Coronavirus.Panels zum CoronavirusAus aktuellem Anlass hat der ITB Berlin Kongress das umfassende Programm um dieFragen und Auswirkungen des Coronavirus auf die globale Reiseindustrieerweitert. Bereits am ersten Tag, 4. März, auf dem ITB Responsible DestinationDay untersuchen Experten das Krisenmanagement im Falle einer Pandemie wie derdes Coronavirus .Im City Cube steht unter anderem Dr. Caroline Brown, EuropeanRegional Program Director der Weltgesundheitsorganisation WHO, Rede und Antwort.Ab 12 Uhr steht auf der Podiumsdiskussion, die in Kooperation mit der WTCFveranstaltet wird, die Frage der Auswirkungen auf den globalen Tourismus auf derTagesordnung. In einleitenden Vorträgen informieren Dr. Eran Ketter, Researcher,Consultant & Crisis Management Advisor, und Esencan Terzibasoglu, SpecialAdvisor des Generalsekretärs des WTCF, über die Hintergründe des Virus. In derfolgenden Diskussionsrunde vertiefen sie das Thema zusammen mit Prof. Dr.Wolfgang Arlt, CEO des China Outbound Tourism Research Institue (COTRI) und Dr.Fang Meng, Associate Professor, School of Hotel, Restaurant & Tourism Managementder University of South Carolina.Update zum Coronavirus COVID 19: neue Anforderungen für AusstellerAuf Anweisung der örtlichen Gesundheitsbehörden werden alle Aussteller der ITBBerlin aufgefordert, eine Erklärung auszufüllen. Diese Erklärung istVoraussetzung für den Zutritt zum Messegelände und dient zur Identifizierung vonPersonen, die zur COVID 19 Risikogruppe gehören.Kriterien für die Risikogruppe- ein kürzlicher Aufenthalt in den vom Robert Koch Institutgenannten Risikogebieten (innerhalb der letzten 14 Tage):China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou,Ningbo, Taizhou in der Provinz Zhejiang, Iran: Provinz GhomItalien: Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in derProvinzPadua in der Region Venetien. Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do(Nord-Gyeongsang)Die Risikogebiete werden vom Robert Koch Institut fortlaufend aktualisiert.Aktuelle Informationen dazu finden Sie auf der Website: www.rki.de- Kontakt zu einer Person innerhalb der letzten 14 Tage, diepositiv auf eine- Infektion mit dem SARS-CoV- 2 getestet wurde undAnzeichen von typischen Symptomen, wie Fieber, Husten oderAtembeschwerden.Wer zur Risikogruppe gehört oder sich weigert, die Erklärung auszufüllen, erhältkeinen Zutritt zu ITB Berlin.Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmerder ITB Berlin sowie der Bevölkerung. Das Bundesgesundheitsministerium und dasRobert-Koch-Institut schätzen das Gesundheitsrisiko in Deutschland nach wie vorals gering ein (vgl. www.rki.de).Es existieren aktuell keine Einreisebeschränkungen für chinesische, asiatischeoder italienische Staatsbürger nach Deutschland. Es gilt weiterhin der Beschlussdes außerordentlichen EU-Gesundheitsministerrats: Demnach können Flugreisendevor Landung in EU-Ländern gefragt werden, ob sie in Corona-Infektionsgebietenwaren oder Kontakt mit Infizierten hatten. Die Sicherheit und Gesundheit allerBesucher und Aussteller der ITB Berlin hat für die ITB Berlin oberste Priorität,die Messeveranstalter folgen den Anweisungen der zuständigenGesundheitsbehörden, um dies zu gewährleisten.Zum Schutze aller Aussteller, Besucherinnen und Besucher werden daher diezusätzlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen weiter aufrechterhalten.Darüber hinaus sollte jeder die vom Robert Koch Institut empfohlenenSchutzmaßnahmen beherzigen: häufig und gründlich Hände waschen, Nies- undHustenetikette einhalten, Hände schütteln vermeiden.