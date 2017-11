Pisa/Berlin (ots) -Trotz Terror ist die Reiselust ungebrochen - Städtereisen sindWachstumstreiber im Urlaubssegment - Die ITB Berlin veröffentlichtexklusiv die neuesten Ergebnisse des World Travel Monitor® im Januar2018Noch nie gab es so viele Reisende wie in diesem Jahr: DasAuslandsreisevolumen wurde trotz eines weiteren Jahres mitzahlreichen Terroranschlägen weltweit nicht beeinträchtigt. Dieglobale Reisebranche befindet sich weiter auf Wachstumskurs. In denersten acht Monaten dieses Jahres ist die Zahl der Auslandsreisen umsechs Prozent gestiegen. Diese Ergebnisse präsentierte Rolf Freitag,CEO der Tourismusberatung IPK International, am heutigen Donnerstag,9. November, auf dem 25. World Travel Monitor® Forum in Pisa(Italien).Mit Blick auf die Auslandsreisen aus den verschiedenen Regionen,zeigte Nordamerika mit einem Plus von 7,5 Prozent die höchsteWachstumsrate, gefolgt von Europa mit einem Zuwachs von 5,5 Prozent.Im Vergleich zu den Vorjahren liegt Asien mit einer Wachstumsrate vonfünf Prozent leicht unter dem globalen Durchschnitt. Lateinamerikaweist ebenfalls ein Wachstum von fünf Prozent aus. Russland scheintauf dem Weg der Erholung zu sein und verzeichnet mit einem Plus von18 Prozent einen starken Anstieg. Hingegen einer der Quellmärkte mitrückläufigen Zahlen ist Mexiko. Hier gingen die Auslandsreisen umfünf Prozent zurück, was möglicherweise auf die Spannungen mit denUSA zurückzuführen ist.Bei den Destinationen gehört Spanien mit einem Besucherplus vonelf Prozent zu den diesjährigen Gewinnern. Generell ist Europa diewachstumsstärkste Region mit rund sieben Prozent mehr Gästen aus demAusland, während Asien rund fünf Prozent mehr internationale Besucherbegrüßen konnte, gefolgt von den Amerikas mit einer Steigerung vondrei Prozent.Auch weiterhin wird die Terrorgefahr von Auslandsreisenden alshoch empfunden. Jedoch führt diese Unsicherheit hauptsächlich zueinem Wechsel hin zu Reisezielen, die als sicher wahrgenommen werden,anstatt das Reisen ganz aufzugeben. Destinationen wie die Türkei undÄgypten gelten immer noch als unsicher. Aber auch Reiseziele wieGroßbritannien oder die USA litten in ihrer Sicherheitswahrnehmungaufgrund von jüngsten Ereignissen.Urlaub ist nach wie vor der Hauptgrund für eine Auslandsreise. DasSegment wuchs in den ersten acht Monaten des Jahres 2017 um sechsProzent. Bezüglich der verschiedenen Urlaubsarten sind auch in diesemJahr Städtereisen der Wachstumstreiber mit einem Anstieg von 16Prozent, wohingegen Rundreisen im selben Zeitraum um zwei Prozentzurückgegangen sind. Während Reisen zu Freunden und Verwandten(VFR-Reisen) sogar um acht Prozent zulegen konnten, habenGeschäftsreisen mehr oder weniger stagniert. Dies ist vor allem aufden Rückgang der traditionellen Geschäftsreisen zurückzuführen, diemöglicherweise mehr und mehr durch neue Technologien ersetzt werden.Hingegen einen positiven Wachstumstrend in der Geschäftsreisebrancheverbuchte bisher das MICE-Segment, welches rund 60 Prozent allerGeschäftsreisen ausmacht.IPK International prognostiziert für 2018 ein weiteres Jahr mitpositiven Wachstumsraten bei weltweiten Auslandsreisen. DasBeratungsunternehmen rechnet international mit einem Anstieg von rundfünf Prozent. Wobei das stärkste Wachstum für Auslandsreisen ausAsien und Lateinamerika mit einem Plus von sechs Prozent kommt,gefolgt von plus vier Prozent sowohl aus Nordamerika als auch ausEuropa. Die Prognosen basieren auf dem IPK World Travel ConfidenceIndex, der jährlich auf der Grundlage von Aussagen derUmfrageteilnehmer über ihre Reiseabsichten für die kommenden zwölfMonate erstellt wird.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHITB Berlin / ITB Asia /ITB China:Julia WegenerPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT:+ 49 30 3038-2269j.wegener@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell