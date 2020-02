ITB Berlin 2020 abgesagt

Berlin (ots) - Die ITB Berlin 2020 findet nicht statt. Aufgrund der zunehmendenVerbreitung des neuartigen Coronavirus COVID-19 haben sich dasBundesgesundheits- und das Bundeswirtschaftsministerium dafür ausgesprochen, dieITB Berlin abzusagen. Das zuständige Gesundheitsamt vonCharlottenburg-Wilmersdorf von Berlin hat die Auflagen zur Durchführung derVeranstaltung heute am frühen Abend (18:27 Uhr) stark erhöht. Unter anderemordnet die Behörde an: Jeder Messeteilnehmer muss der Messe Berlin belegen,nicht aus den definierten Risikogebieten zu stammen oder Kontakt zu einer Personaus den Risikogebieten gehabt zu haben. Die Auflagen insgesamt sind von derMesse Berlin nicht umsetzbar.Die Messe Berlin hat seit Wochen darauf hingewiesen, dass die Entscheidung überdie Durchführung oder Absage von Großveranstaltungen nur auf der Grundlage derEmpfehlung bzw. Anweisung der zuständigen Fachbehörden erfolgen kann. Nur dieseverfügen über alle notwendigen Informationen und Fachkenntnisse, um dierichtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.Dr. Christian Göke, CEO der Messe Berlin GmbH, sagte: "Die ITB Berlin ist mitmehr als 10.000 Ausstellern aus über 180 Ländern für die weltweiteTourismusbranche von herausragender Bedeutung. Wir nehmen unsere Verantwortungfür die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste, Aussteller und Mitarbeitersehr ernst. So blicken wir schweren Herzens auf die jetzt notwendig gewordeneAbsage der ITB Berlin 2020."Der Aufsichtsratsvorsitzende der Messe Berlin Wolf-Dieter Wolf erklärt: "Inihrer mittlerweile 54-jährigen Geschichte haben die ITB Berlin und die MesseBerlin noch keine vergleichbare Situation erlebt. Wir danken allen Ausstellernund Partnern auf der ganzen Welt, die der ITB Berlin in den vergangenen Tagenund Wochen beigestanden haben und freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolleZusammenarbeit mit unseren Partnern im Markt."Über die ITB BerlinDie ITB Berlin ist die weltweit führende Reisemesse mit rund 10.000 Ausstellernaus über 180 Ländern sowie insgesamt 160.000 Besuchern. Im Jahr 2021 wird sievom 10. bis 14. März stattfinden. Alle Infos zur ITB Berlin und denMesse-Ausgaben im Ausland finden sich unter der neuen, globalen Plattformwww.itb.com. Sie gibt Nutzern die Möglichkeit, sich trotz Absage mit anderenMesse-Teilnehmern zu verbinden, sich auszutauschen und mit der ITB in Verbindungzu bleiben. Zudem ermöglicht sie 365 Tage im Jahr Business und Netzwerken sowieden Zugriff auf die Inhalte aller vier ITB-Ausgaben und erleichtert den Zugangfür Newcomer der Branche.Über die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedesJahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breitenPortfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUITLOGISTICA und die InternPressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMesse BerlinMessedamm 2214055 BerlinWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4533833OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell