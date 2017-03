ITB Berlin 2017: Günstige Wirtschaftsprognosen als Treibstoff für die globale Reiseindustrie

Berlin (ots) - Reiselust mit ausgeprägtem Wunsch nach Sicherheit -persönliche Begegnung trifft auf digitale Welt - ITB Berlinunterstreicht Bedeutung als weltweit führende Leitmesse -Rekordbeteiligung beim ITB Berlin Kongress und mehr internationaleEinkäufer¬ - Vorbereitungen auf ITB China in ShanghaiGlobaler Marktplatz sowie Kompass für eine weltumspannendeBranche: Die ITB Berlin hat ihre Rolle als die wichtigste Leitmesseder internationalen Reiseindustrie eindrucksvoll unterstrichen. Beieinem deutlichen Anstieg der internationalen Fachbesucher und einerRekordbeteiligung beim 14. ITB Berlin Kongress mit 28.000Kongressteilnehmern (ein Zuwachs von 7,7 Prozent) wurde 2017 einneuer Höchststand erreicht. Die Gesamtzahl mit 109.000 Fachbesuchernblieb aufgrund des Streiks an den Berliner Flughäfen allerdings unterden Vorjahreszahlen.Fazit zum Abschluss der fünftägigen Leistungsschau: Insbesonderein Zeiten mit einer Vielzahl von geopolitischen Herausforderungen undUnsicherheitsfaktoren gewinnt die persönliche Begegnung vonGeschäftspartnern aus aller Welt verstärkt an Bedeutung. Ein Trend,der in sämtlichen Segmenten der Reisebranche Einzug gehalten und inallen 26 Ausstellungshallen zu beobachten war: Die Digitalisierungerobert in einem atemberaubenden Tempo das Geschäft mit den schönstenTagen des Jahres. Starken Rückenwind erfährt die Branche zudemgegenwärtig durch optimistische Prognosen für die europäischeWirtschaft und insbesondere auch für Deutschland als einen derwichtigsten Quellmärkte für den internationalen Tourismus. Dieweiterhin günstige Entwicklung des Konsumklimas bei einerArbeitslosenquote auf einem historischen Tiefstand befeuern diepositiven Erwartungen der Reiseindustrie für die laufende Saison2017. Ein Thema, das die Aussteller und Besucher besonders nachhaltigbeschäftigte, war das deutlich gestiegene Sicherheitsbedürfnis aufReisen.Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin GmbH: "Die Menschen lassen sich auch in unsicheren Zeitennicht vom Reisen abhalten. Dafür sind sie bereit, sich entsprechendmit den neuen Gegebenheiten zu arrangieren, um die persönlichenUrlaubswünsche mit den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen inEinklang zu bringen. Bei der Umsetzung der eigenen Reisepläne gehensie bedacht vor und setzen deutlich ausgeprägte Anforderungen an diepersönliche Sicherheit."Nach den Worten von Dr. Christian Göke reisen Besucher undAussteller der ITB Berlin in diesem Jahr mit einer ebenso starken wieunmissverständlichen Botschaft zurück in ihre Heimat:"Fremdenfeindlichkeit, Protektionismus, Populismus oder dieErrichtung von Barrieren zwischen Ländern sind mit einerwirtschaftlichen prosperierenden Tourismusindustrie nicht kompatibel.Die Reisebranche ist einer der weltweit größten Industriezweige undeiner der bedeutendsten Arbeitgeber, sie fördert auf vielfache Weisedie Völkerverständigung und trägt zu einer nachhaltigenWirtschaftsentwicklung bei. Der Tourismus ist zudem für Menschen inzahlreichen Ländern von existentieller Bedeutung und letztendlichsomit auch ein Garant für wirtschaftliche Stabilität."An den fünf Messetagen zwischen dem 8. und 12. März 2017präsentierten sich mehr als 10.000 ausstellende Unternehmen aus 184Ländern und Regionen an 1.092 Messeständen den Besuchern. Auf 160.000Quadratmetern wurden neueste Produkte und Trends der globalenTourismusbranche gezeigt. Besonders eindrucksvoll fiel bei der 51.Auflage der ITB Berlin der Anteil der Einkaufsentscheider auf: ZweiDrittel der Fachbesucher besitzen nach eigenen Angaben direkteEntscheidungskompetenz im Einkauf von Reiseprodukten. Innerhalb desITB Buyers Circle sind rund 80 Prozent der TeilnehmerDirektentscheider und verfügen über mehr als eine halbe Million EuroEinkaufsbudget. Über ein Drittel der anwesenden Einkäufer verfügensogar über zehn Millionen Euro und mehr.Im Fokus der Messe stand Botswana als Offizielles Partnerland derITB Berlin. Der faszinierende Binnenstaat im südlichen Afrika hattedie Reisebranche mit einer spektakulären Eröffnungsfeier am Vorabendder ITB Berlin auf das Land eingestimmt, das sich mit nachhaltigenTourismusinitiativen, Safaris und Tierschutzprojekten, einerbeeindruckenden Tier- und Pflanzenwelt und dem vielfältigenkulturellen Erbe als eines der attraktivsten Urlaubsdestinationen aufdem afrikanischen Kontinent positioniert. Als grüne Destination imHerzen Europas präsentierte sich Convention & Culture PartnerSlowenien mit der Entwicklung nachhaltiger Tourismuskonzepte undeinem vielfältigen Kulturangebot auf der ITB Berlin.Weiter unaufhaltsam auf dem Vormarsch ist die Digitalisierung dergesamten Branche. Die eTravel World konnte aufgrund der großenNachfrage nochmals um eine Halle vergrößert werden. Zusätzlich zurHalle 6.1 fanden Besucher in Halle 7.1c viele neue Aussteller. DasAusstellerportfolio in der eTravel World wird immer internationalerund zieht insbesondere Start-ups aus aller Welt an. Die zunehmendeRelevanz von Travel Technology wird insbesondere auch durch denrapiden Anstieg von Anbietern für Zahlungssysteme deutlich. Premierefeierte mit Medical Tourism ein neues, wachstumsstarkes Segment.Aussteller unter anderem aus der Türkei, Dubai den VereinigtenArabischen Emiraten, aus Polen und Weißrussland präsentierten denBesuchern gebündelt in einem Medical Pavillon Neuheiten undInformationen rund um medizinisch begründete Reisen.Mit 200 Sessions und 400 Referenten an vier Tagen unterstrich derITB Berlin Kongress seine führende Stellung als weltweit größteVeranstaltung seiner Art. Aktuelle Themen von geopolitischen Krisenund Katastrophen bis hin zu künstlicher Intelligenz erwiesen sich alsPublikumsmagneten. Zur 14. Auflage des ITB Berlin Kongresses in achtSälen auf dem Messegelände wurden über 28.000 Besucher (2016: 26.000)registriert.Die seit Monaten ausgebuchte größte touristische Leistungsschauder Welt hat von der neuen Verteilung der Hallen profitiert. DavidRuetz, Head of ITB Berlin: "Die strategische Neuordnung derMessehallen ist bei den Ausstellern und Besuchern auf positiveResonanz gestoßen: Wir konnten unseren Partnern eine gegenüber demVorjahr um fast 2.000 Quadratmeter erhöhte Ausstellungsflächeanbieten." Insbesondere aufgrund der in den vergangenen Jahrendeutlich gestiegenen Nachfrage aus den arabischen Ländern warenverschiedene Messehallen neu gegliedert worden.Nach vorläufiger Schätzung nutzten am Wochenende rund 60.000Teilnehmer die Möglichkeit, um sich auf dem Messegelände über dieneuesten Trends zu informieren. Wie in den vergangenen Jahren konnteman am Wochenende Reisen auf der ITB Berlin buchen.Bereits während der ITB Berlin 2017 liefen die Vorbereitungen fürdie nächste Netzwerkplattform der internationalen Reiseindustrie aufHochtouren: Mit der neuen ITB China wird die Marktposition in Asienweiter ausgebaut und gestärkt. Einige der wichtigstenReiseunternehmen Chinas werden vom 10. bis 12. Mai auf der bereitsausgebuchten Ausstellungsfläche auf dem Gelände des Shanghai WorldExpo Exhibition and Conference Center vertreten sein. EineErfolgsgeschichte hat die Messe Berlin bereits in einem anderen TeilAsiens geschrieben: Die vor zehn Jahren ins Leben gerufene ITB Asia,die alljährlich in Singapur veranstaltet wird, hat sich zur führendeB2B-Messe für den asiatischen Reisemarkt entwickelt. DieKonferenzmesse mit knapp 800 Ausstellern aus über 70 Ländern und rund9.650 Teilnehmern aus 110 Ländern gilt als richtungsweisend für dieasiatische Tourismusindustrie.Tshekedi Khama, Tourismusminister von Botswana, OffiziellesPartnerland ITB Berlin 2017:"Es war uns eine sehr große Ehre, Partnerland der diesjährigen ITBBerlin gewesen zu sein. Die Aufmerksamkeit, die Botswana alsPartnerland zuteil wurde, war einfach unbeschreiblich. Wir sind mitder Absicht hergekommen, die Beziehung zur ITB Berlin und anderenLändern zu stärken und unsere Chancen mit der Präsenz als Partnerlandauf der ITB Berlin bestmöglich zu nutzen. Am Ende war es mehr als nureine wunderbare Chance, es war mehr als ich mir je hätte vorstellenkönnen. Das wurde ganz besonders während der emotionalenEröffnungsfeier deutlich. Die ITB Berlin, die Stadt und ganzDeutschland haben uns an diesem Abend mit einer so großen Wärmeempfangen. Ich bin stolz, glücklich und dankbar über diePartnerschaft und eines ist gewiss: Das ist erst der Anfang."Dr. Michael Frenzel, Präsident des Bundesverbands der DeutschenTourismuswirtschaft (BTW):"Auch in diesem Jahr war die ITB Berlin wieder die zentralePlattform der Tourismusbranche für Geschäftsabschlüsse, Inspirationund Wissensvermittlung aber auch für intensiven Austausch und einsich (besser) Kennenlernen. Die Welt hat sich in Berlin getroffen,hier auf der ITB Berlin gab es keine Grenzen oder Mauern. DasMiteinander verschiedenster Nationen und Kulturen warselbstverständlich. Und genau das gilt es, mitzunehmen und in dieWelt zu transportieren. Es muss darum gehen, Mauern einzureißen,statt neue zu bauen - in den Köpfen genauso wie ganz real. Reisen undTourismus tragen zur Völkerverständigung bei, dafür sind wir undunsere Kunden aber auch weiterhin ganz essentiell auf Reisefreiheitangewiesen. Natürlich müssen Regierungen ihre Bürger schützen.Absolute Sicherheit ist jedoch eine Utopie, deshalb muss es darumgehen, eine vernünftige Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zufinden und zu garantieren.Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reise Verbands (DRV):"Es sind sonnige Aussichten für 2017. Die Deutschen sind weiterhinsehr reisefreudig. Viele haben sich bereits früh für eine Destinationentschieden und ihren Sommerurlaub gebucht. Andere schmieden derzeitkräftig Urlaubspläne für die schönste Zeit des Jahres. Die ITB Berlinist ja nicht nur weltbekannter Marktplatz der Destinationen. Sie istauch immer ein erster Gradmesser für die Buchungen in der kommendenSaison. Dieses Jahr hat die ITB Berlin die Reisefreude der Deutschenund das allgemein positive Konsumklima gespiegelt. Als DRV haben wiruns auf der ITB Berlin insbesondere mit dem Mega-TrendDigitalisierung befasst. Denn dies ist eine der größtenHerausforderungen der Zukunft. Wir müssen neue Wege finden, um diesenTrend noch stärker mitzugestalten."Großes Interesse von Medien und PolitikVon der ITB Berlin berichteten rund 5.000 akkreditierteJournalisten aus 76 Ländern sowie rund 450 Blogger aus 34 Ländern.Die Messe war Treffpunkt von internationalen und deutschen Politikernsowie von Diplomaten. 