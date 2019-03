ITB 2019: Köln präsentiert sich mit vielfältigen Angeboten (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -KölnTourismus stellt die vielfältigen touristischen Angebote Kölnsauf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB, 06. -10.03.19) inBerlin vor. Gemeinsam mit den Rhein-Städten Bonn und Düsseldorfpräsentiert sich Köln in Halle 8.2., Stand 103, dem internationalenFachpublikum sowie den privaten Besuchern.Heute gaben Repräsentanten einen Ausblick auf das touristischeJahr in den drei Städten. Bei der Vorstellung von Schwerpunkten undHighlights gemeinsam mit Ashok Sridharan (Oberbürgermeister der StadtBonn) und Frank Schrader (Geschäftsführer der Düsseldorf TourismusGmbH) betonte Henriette Reker (Oberbürgermeisterin der Stadt Köln):"Der Tourismus ist eine wichtige Wirtschaftskraft für Köln. DieAkteure schaffen gemeinsam ein stimmiges Angebot, das gleichermaßenfür Gäste als auch für die Kölnerinnen und Kölner attraktiv ist. Einwesentlicher Faktor für die Strahlkraft ist auch der regionaleZusammenschluss der Rheinstädte Köln, Bonn und Düsseldorf. Durch dieBündelung der Stärken in den Bereichen Kultur, Wirtschaft undWissenschaft wird die Region der Rheinschiene auf internationalerEbene als attraktives Reiseziel wahrgenommen."Fokus-Thema: Culinary CologneKulinarik prägt das touristische Profil und das Image einerDestination entscheidend mit. Essen und Trinken sind ein starkesReisemotiv: Zwischen Frühstück und Dinner, Sterneküche und StreetFood präsentiert sich die kulinarische Vielfalt Kölns in über 3000Gastronomiebetrieben.Deshalb setzt KölnTourismus unter dem Titel Culinary Colognebereits im zweiten Jahr den touristischen Schwerpunkt auf daskulinarische Angebot in Köln und verstärkt seine Aktivitäten zudiesem Thema. Ende April erscheint ein englischsprachiger FoodGuide,aufgezogen wie ein Stadtmagazin, der durch den Stadtrevue Verlagumgesetzt wird. In Kooperation mit Rewe entstehen noch im FrühjahrKoch-Clips rund um die regionale Küche und KölnTourismus unterstütztdas Ende August stattfindende Festival Fine Food Days Cologne.Zusätzlich erscheinen regelmäßig auf dem Blog www.visit.koeln Tippsrund um die vielfältige Gastronomie in Köln.Thematische Stadtführungen bieten VielfaltKölnTourismus erweitert 2019 sein Portfolio an Stadtführungen. Neuim Programm ist die öffentliche Tour zu Ehren des Kölners JacquesOffenbach, der in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre: Yes, wecan can - 200 Jahre Jacques Offenbach.Interessierte können außerdem eine Zeitreise in das Cöln vor 100Jahren unternehmen und damit in die Stadtgeschichte eintauchen. DieTour besteht aus einer Stadtführung, kombiniert mit einer VirtualReality-Zeitreise bei TimeRide VR.Die neue Gruppenführung KölnTriangle - Panoramaführung über denDächern Kölns präsentiert Sehenswürdigkeiten aus derVogelperspektive, gekoppelt mit einem Spaziergang vom Dom über dieHohenzollernbrücke.Kölns Kulturprogramm entdeckenKöln feiert 2019 den 200. Geburtstag des deutsch-französischenKomponisten Jacques Offenbach. Das Offenbach-Jahr 2019 bietethochklassige Kulturveranstaltungen in Köln und der Region. Höhepunktdes Jubiläumsjahres mit 125 Veranstaltungen ist das Festival vom 09.bis 26. Juni 2019 anlässlich Offenbachs Geburtstags.Auch das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ehrt einengroßen Künstler mit der Ausstellung "Inside Rembrandt - 1606-1669".Zum 350. Todestag des niederländischen Meisters zeigt das Museum vom01. November 2019 bis zum 01. März 2020 neben eigenenRembrandt-Werken auch hochkarätige Leihgaben aus zahlreicheninternationalen Häusern.Anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Bauhaus würdigt das Museum fürAngewandte Kunst mit "2 von 14. Zwei Kölnerinnen im Bauhaus" dasSchaffen der Keramikkünstlerin Margarete Heymann-Loebenstein(1899-1990) und Marianne Ahlfeld-Heymann (1905-2003), die beide amBauhaus studierten, vom 12. April bis 11. August 2019.Das Museum Ludwig wagt in der Ausstellung "WARHOL NOW" vom 10.Oktober 2020 bis zum 21. Februar 2021 einen frischen Blick auf denJahrhundertkünstler und beleuchtet bisher wenig beachtete AspekteWarhols wie seinen Migrationshintergrund oder seine queereWeltanschauung."Norman Seeff: The Look of Sound" vereint im Museum für AngewandteKunst (13. September 2019 bis 08. März 2020) mehr als 170 Fotografienvon einem der wohl berühmtesten Porträtfotografen der USA. Seefflichtete das 'Who is Who' der 1960er bis 1980er Jahre ab - vonMusiklegenden wie Patti Smith oder den Rolling Stones bisPersönlichkeiten wie Andy Warhol oder Apple-Mitgründer Steve Jobs.Über KölnTourismus:Die KölnTourismus GmbH ist die offizielle Tourismusorganisationfür die Stadt Köln und somit erster Ansprechpartner für Besucher ausaller Welt, sowohl für Geschäftsreisende als auch fürFreizeit-Besucher. KölnTourismus wirbt weltweit - mit seinen Partnern- für die Reisedestination und den Kongress-Standort Köln. Pressekontakt:
Judith Blümcke, Unternehmenskommunikation KölnTourismus GmbH
Tel. +49(0)221. 34643 231, judith.bluemcke@koelntourismus.de