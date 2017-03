ITB 2017: alltours startet von Beginn an stark in die Sommersaison 2017 / Exklusiv-Angebote bringen weiteres Wachstum (FOTO)

Düsseldorf/Berlin (ots) -Nach einem erfolgreichen Wintergeschäft läuft auch der Sommer beialltours sehr gut. "Die Buchungen liegen über alle Quellmärkte hinwegim Plus. Den Auftakt bildete ein kräftiger Buchungsstart gleich nachdem Erscheinen der alltours Kataloge im Oktober vergangenen Jahres.Diese Entwicklung hält unvermindert an", sagte Markus Daldrup,Vorsitzender der Geschäftsführung der alltours flugreisen gmbh,anlässlich der heute in Berlin beginnenden InternationalenTourismusbörse (ITB).Weiteres Wachstum im volumenstärksten alltours Ziel SpanienIn Spanien, seinem volumenstärksten Ziel, rechnet alltours imGeschäftsjahr 2016/2017 mit rund einer Million Gäste. NeueReiseziele, mehr Hotels und ein größeres Exklusiv-Angebot bilden dieBasis für ein weiteres nachhaltiges Wachstum.Auf den Kanaren kann der Reiseveranstalter nach einemaußerordentlichen Zuwachs in 2016 von 25 Prozent seinenExpansionskurs fortsetzen. Diese überaus positive Buchungsentwicklungist in erster Linie auf ein umfangreiches, zuletzt wieder kräftigausgebautes Angebot an Exklusiv-Hotels zurückzuführen: Über 60Prozent der alltours Gäste auf den Kanaren verbringen ihrenSommerurlaub in einem der von alltours exklusiv angebotenen Hotels.Auf dem spanischen Festland ziehen die etablierten Destinationenerneut mehr Urlauber an als im Vorjahr. Auch die für den Sommer 2017neuen Ziele Costa Brava, Costa Dorada, Costa de Almeria und Barcelonatragen zum Wachstum von alltours auf der Iberischen Halbinsel bei.Indessen zeichnet sich auf Mallorca eine uneinheitlicheEntwicklung ab: Hotels, die ihre Preise spürbar angehoben haben,werden zurückhaltender nachgefragt. Stark wachsen dagegen die moderatim Preis angepassten alltours Exklusiv-Hotels einschließlich deralltours-eigenen Hotelkette allsun mit ihrem ausgezeichnetenPreis-Leistungs-Verhältnis. Die ungleiche Entwicklung sorgt jedoch inSumme derzeit für ein Minus bei den Gästezahlen. alltours geht davonaus, dass aufgrund des starken Exklusiv-Produktes die Saison miteinem Zuwachs abgeschlossen wird.Griechenland boomt - alltours Zuwachs bei über 50 ProzentGriechenland ist der Gewinner der Sommersaison 2017. Hier wächstalltours im fünften Jahr in Folge zweistellig. Von Kreta über Rhodosbis hin zu den kleineren, individuellen Destinationen - die Nachfrageim zweitwichtigsten Sommerziel von alltours boomt überall undbeschert dem Unternehmen zurzeit einen Gästezuwachs von mehr als 50Prozent. Der enorme Zuwachs wird sich aufgrund der bestehenden sehrguten Buchungslage bis zum Ende der Saison auf ein zweistelliges Pluseinpendeln.Nicht nur wegen der traditionellen griechischen Gastfreundschaftund der Vielfalt an Landschaft, Kultur und Gastronomie steht das Landhoch in der Gunst der alltours Urlauber. Auch die jüngst gesteigerteHotelqualität sowie ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnisüberzeugen. "Wer in diesem Jahr einen Urlaub in Griechenland plant,sollte sich mit der Buchung beeilen. Auch wenn vieleHotel-Kapazitäten schon ausgebucht sind, gibt es bei alltours für denSommer noch eine interessante Auswahl an preisgünstigen Angeboten",erklärte Daldrup.In Ägypten Gästezahl verdoppelt - Tunesien zieht wieder anNach einer erfolgreichen Wintersaison, entwickeln sich dieBuchungszahlen für Ägypten im Sommer noch besser. "Ägypten hat dasPotenzial, an die frühere, starke Nachfrage anzuknüpfen. Wir gehenderzeit von einer Verdoppelung unserer Gästezahlen im Vergleich zumSommer des letzten Jahres aus", sagte Markus Daldrup. Mit seinerguten Infrastruktur, preiswerten Luxushotels, günstigenAll-inclusive-Angeboten und der Sonnengarantie bietet es exzellenteBedingungen für einen entspannten und erholsamen Sommerurlaub. AuchTunesien verzeichnet einen Aufwärtstrend mit kontinuierlichsteigenden Gästezahlen.Bulgarien erneut ein Renner der Saison- Investitionen inHotelqualität zahlen sich ausMit einem Buchungsplus von derzeit 20 Prozent verzeichnetBulgarien erneut eine kräftige Nachfrage. Das Land spricht aufgrundder günstigen Reisepreise, der niedrigen Nebenkosten und dem hohenAll-inclusive-Anteil vor allem preisbewusste Zielgruppen wie Familienmit Kindern und junge Leute wie Abiturienten an. Positiv auf dieEntscheidung der Urlauber wirken sich auch umfassende Investitionender bulgarischen Hoteliers in die Qualität der Ferienanlagen aus.Portugal gefragter denn jeMit einem erfolgreichen Programmausbau kann der Reiseveranstalterin Portugal punkten. Die Buchungen für den Sommer liegen für dieAlgarve und für Madeira zurzeit im Plus. Erstmals bei alltours imAngebot sind Porto Santo und die Azoren, die gut gebucht werden.Aktuell einstellig im Plus liegen die Buchungen für dieSonnenziele an der Adria und im Mittelmeer Kroatien, Malta undZypern.Kurzfristgeschäft für die Türkei erwartetDurch attraktive Preisanreize und noch höhere Frühbucherrabattesinken die Kosten für Reisen in die Türkei diesen Sommer weiterhindeutlich. Das alltours Programm für das Land ist so umfangreich wienoch nie: Neue Hotels bzw. Hotelpartner wie die renommierteRixos-Gruppe kamen hinzu. Dennoch ist die Nachfrage stark rückläufig.alltours geht allerdings von einem sich belebenden Kurzfristgeschäftaus.Neue Fernziele Curaçao und Mauritius über PlanAnknüpfend an das sehr gute Wintergeschäft, ist alltours mit derBuchungsentwicklung bei den Fernreisen sehr zufrieden. Allerdingsstoßen die einzelnen Zielgebiete auf ein uneinheitliches Echo. DasInteresse an Urlaubsreisen nach Indonesien und in die VereinigtenArabischen Emirate steigt. Die Nachfrage für Reisen nach Curaçao undMauritius, die von alltours in diesem Sommer erstmals angebotenwerden, liegt über Plan. Die Dominikanische Republik, Kuba undThailand werden aufgrund des aktuellen Dollarkurses bzw. derEuroschwäche etwas zurückhaltender gebucht.Starke Nachfrage bei Urlaub mit individueller AnreiseUrlaub mit individueller Anreise (Auto, Bahn, Bus, Flug) istweiterhin ein Trend und wird wie erwartet besonders gut nachgefragt.alltours realisiert im Individualprogramm mit verschiedenenAnreisemöglichkeiten erneut hohe Zuwächse von zurzeit 23 Prozent. Zudiesem Ergebnis tragen besonders Italien, Kroatien und Polen bei.Auch Österreich liegt knapp einstellig im Plus. Deutschland wächstauf hohem Vorjahresniveau. Das zum Sommer 2017 stark ausgebauteProgramm präsentiert sich erstmals in zwei Katalogen: "Nord- &Mitteleuropa" und "Süd- & Osteuropa".Exklusiv-Hotels wachsen am stärkstenDie von alltours exklusiv angebotenen Hotels und Ferienanlagenbleiben der wichtigste Wachstumstreiber für den DüsseldorferReiseveranstalter. In Spanien ist das Unternehmen mit der eigenenHotelkette allsun besonders stark präsent. "Die allsun Hotels habensich zu einer der erfolgreichsten Qualitätsmarken sowohl bei Gästenals auch Reisebüros entwickelt", bilanziert allsun GeschäftsführerWilli Verhuven. Zum vielseitigen Angebot zählen verschiedeneFitness-, Wellness-, Aktiv- und Familien- sowie Boutiquehotels. Inden 32 allsun Hotels stehen insgesamt mehr als 18.000 Betten zurVerfügung.Plus bei Umsatz und Gästen im Geschäftsjahr 2016/2017alltours rechnet bei anhaltend guter Buchungsentwicklung damit,das ursprünglich geplante Ziel von plus 4,5 Prozent bei Gästen undUmsatz für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu erreichen. Neben den vonalltours exklusiv angebotenen Hotels tragen die enormen Zuwächse inGriechenland und die sehr gute Buchungsentwicklung insbesondere inSpanien, Bulgarien und bei den Individualreisen zum Erfolg bei.Pressekontakt:Redaktionskontakt:alltours flugreisen gmbhAlexandra HoffmannDreischeibenhaus 140211 DüsseldorfTel.: +49 (0)2 11-54 27-7401Fax: +49 (0)2 11-54 27-9740E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.deOriginal-Content von: alltours flugreisen gmbh, übermittelt durch news aktuell