ITB 2017: Germania erweitert Kapazität und präsentiert neue Partner

Berlin (ots) - Mit einem deutlichen Kapazitätsausbau im Vergleichzum Vorjahr startet Germania in die neue Sommersaison 2017. Darüberinformierte CEO Karsten Balke zum Beginn der ITB (8. bis 12. März2017). Die grün-weiße Airline präsentiert Messebesuchern ihrReiseprogramm in diesem Jahr in Halle 25 am Stand 167 und bietetumfangreiche Informationen für Flüge innerhalb Europas, nachNordafrika sowie in den Nahen Osten."Germania hat sich im vergangenen Jahr in vielen Punkten neusortiert und breiter aufgestellt. Mit über 55 Flugzielen, einemdifferenzierten Streckennetz und neuen Travel-Partnern stärken wirdas Geschäft unserer Fluggesellschaft und werden unserSitzplatzangebot um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr ausbauen",sagte Balke. In Vorbereitung auf das Wachstum integriert Germaniagegenwärtig vier Flugzeuge vom Typ Airbus A319 in ihre Flotte. DieMaschinen erhalten die Ausstattung sowie das Erscheinungsbild derQualitätsairline und werden zum Sommer einsatzbereit sein. Zusammenmit der Schweizer Schwestergesellschaft Germania Flug AG wächst dieFlotte damit auf 29 Maschinen.Neu im Programm: Athen, Samos, Usedom, Dalaman und FaroParallel zur Kapazität wächst die Präsenz der Germania an dendezentralen Flughäfen Nürnberg, Münster-Osnabrück und Erfurt-Weimarmit jeweils einem weiteren Flugzeug. In Palma de Mallorca wird einFlugzeug stationiert und damit eine weitere Auslands-Stationeröffnet. Germania-Maschinen starten und landen außerdem häufiger inDresden, Bremen und Berlin und fliegen öfter als zuvor nach Mallorca,Gran Canaria, Kreta, Rhodos, Kos, Alanya und Hurghada sowie nachTeheran und Beirut. Zu den ganz neuen Zielen im Sommer 2017 gehörenAthen, Dalaman, Faro, aber auch Usedom und Samos. Neue Ziele sindaußerdem Maastricht, Straßburg und Montpellier, welche Germania mitMallorca verbinden wird.Erweiterungen wird es ebenso im kommenden Winter geben. Germaniastärkt ihre Stationen in Berlin-Schönefeld und in Nürnberg mit jeeinem weiteren Flugzeug und vergrößert ihr Angebot fürWarmwasserziele in der kalten Jahreszeit. Das ägyptischeTauchparadies Sharm el-Sheikh wird ab Oktober von Berlin ausangeflogen, wie auch neu von Dresden, Bremen und Hamburg. Natürlichsind auch zahlreiche Flüge in Richtung Kanarische Inseln buchbar,denen Germania seit Jahren die Treue hält.Vernetzt mit Condor & Sky ExpressStrategisch hat sich Germania in den letzten Wochen gleich doppeltVerstärkung geholt: Durch die Partnerschaft mit Condor und SkyExpress kann die grün-weiße Airline das eigene Angebot besservernetzen und weiteren Reisenden zugänglich machen. Mit demTraditionsunternehmen Condor verbindet Germania eineVertriebspartnerschaft, wodurch Besucher der Webseiten beiderAirlines Kurz- und Mittelstrecken-Verbindungen der jeweils anderenAirline sehen, auswählen und buchen können.Neue Flugmöglichkeiten für Germania-Kunden ergeben sich außerdemdurch das Codesharing mit der griechischen Fluggesellschaft SkyExpress. Sie fliegt ab Athen zu 14 traumhaften Inseln und kannGermania-Passagiere aus Deutschland bequem mitnehmen. Zunächst sindVerbindungen nach Athen von Bremen und Nürnberg aus buchbar, weiteredeutsche Abflughäfen sollen 2018 folgen.Im spanischen Markt greift Germania bereits auf eine bestehendePartnerschaft mit Air Europa zurück. Hier besteht ein sogenanntesInterlining, das den Gästen beider Fluggesellschaften zusätzlicheUmsteigeverbindungen ermöglicht.Offene Stellen bei GermaniaMit dem neuen Flugprogramm bietet Germania interessiertenBewerbern zahlreiche berufliche Perspektiven. Von der Pilotin überKabinenpersonal bis hin zum Manager oder Techniker - Germania bietetvielfältige Jobmöglichkeiten. Auch im Headquarter in Berlin sindattraktive Aufgaben zu vergeben. Neben netten Kollegen erwartenBewerber ein facettenreiches Aufgabengebiet im Flugalltag, interneWeiterbildungsmöglichkeiten sowie zahlreiche Vergünstigungen.Stellenangebote werden fortlaufend unter www.flygermania.comaktualisiert.Gegenüber den Endkunden behält Germania alle bewährtenService-Standards bei. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass diegrün-weiße Airline während des Fluges nach wie vor Snacks undSoftdrinks sowie Zeitschriften kostenfrei anbietet. Je nach Flugdauerwird auch ein warmes Gericht serviert. Außerdem sind mindestens 20Kilogramm Freigepäck immer inklusive. Kunden erreichen dasGermania-Service Center per E-Mail unter servicecenter@germania.aerooder telefonisch unter +49 30 610 818 000 (Normaltarif aus demdeutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen) und können -sieben Tage die Woche - Ticketbuchungen und Sonderwünsche impersönlichen Gespräch klären. Flüge sind one-way bereits ab 49 Eurobuchbar.Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegtdie Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 2,8 MillionenPassagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungenzu mehr als 55 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowiein den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietetentgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreienSnacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 KilogrammFreigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-,Charter- und Werksverkehr. 