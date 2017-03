ITB 2017: Düsseldorfs année du sport / Destination startet mit Rekord in das Tourismusjahr (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Gemeinsam präsentieren sich die drei rheinischen StädteDüsseldorf, Köln und Bonn mit einem 700 qm großen Messestand auf derITB in Berlin. Vom 8. bis zum 12. März findet dort die wichtigsteReisemesse der Welt statt. Die Düsseldorf Tourismus GmbH (DT) bietetin der deutschen Hauptstadt einen Überblick über ein Tourismusjahrvoller sportlicher und kultureller Höhepunkte. Das herausragendeEvent ist der Grand Départ Düsseldorf 2017. Der Start der Tour deFrance wird die Stadt für insgesamt vier Tage vom 29. Juni bis 2.Juli zum Zentrum der Sportwelt machen. Auch die Tischtennis-WM vom29. Mai bis 5. Juni ist ein Ereignis mit großer weltweiterStrahlkraft."Das größte Weltsportereignis des Jahres - die Tour de France -startet in diesem Jahr in Düsseldorf. Für vier Tage blickenRadsportfans aus aller Welt auf Düsseldorf und viele werden dieChance nutzen, live dabei zu sein, wenn die Tour mit dem Zeitfahrenam Rhein startet. Wir wollen diese Tage des Spitzenradsports für alleMenschen vor Ort und am Bildschirm zu einem attraktiven Erlebnismachen. Viele TV-Zuschauer sollen und werden Lust auf Düsseldorfbekommen und die Rheinmetropole als potenzielles Reisezielentdecken", so Thomas Geisel, der Oberbürgermeister derLandeshauptstadt Düsseldorf. "Das Rheinland ist nicht nur enormsportlich, sondern auch als Region insgesamt international attraktiv.Das ist auch ein Ergebnis der langjährigen guten Zusammenarbeit imgemeinsamen Marketing der Städte Düsseldorf, Köln und Bonn", sagtGeisel.Der Grand Départ Düsseldorf 2017 und weitere touristische EventsDie vier Tage des Tourstarts sind für die Düsseldorf Tourismus einwichtiges Thema, das im Rahmen des Messestandes auch visuell wieinhaltlich breiten Raum erhält. Ob Hotelpakete, günstigeVeranstaltungstickets der Deutschen Bahn, VIP-Tickets im Rahmen derHospitality-Angebote oder allgemeine Infos - die Tourismusexpertender DT versorgen Branchenbesucher und Endkunden mit wichtigenInformationen. Online sind bereits jetzt zahlreiche Informationenverfügbar unter http://ots.de/Idyu8.Von Ende Mai bis Anfang Juli folgt ein sportliches Spitzenereignisauf das andere, denn am 24. und 25. Juni finden zwischenTischtennis-WM und Grand Départ auch noch die Triathlon SprintEuropameisterschaften sowie der T³ Triathlon Düsseldorf statt. EineVielzahl von weiteren jährlichen Großveranstaltungen untermauert dieBedeutung der Event-Metropole, die Lebensqualität mit Lebensfreudeund attraktiven Ereignissen verbindet. Der Japan-Tag Düsseldorf/NRW(20. Mai) wird sich in diesem Jahr ebenfalls stärker dem Thema Sportwidmen und ein spektakuläres Feuerwerk zum Abschluss bieten. ImSommer ist die Größte Kirmes am Rhein (14. bis 23. Juli) einReiseziel für Tages- und Übernachtungsgäste. Die DT hat zahlreichepassgenaue Hotelpakete im Angebot, die es ermöglichen, bei diesenHöhepunkten dabei zu sein und Düsseldorf entspannt zu erleben(www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung/hotelpakete/).Kulturhöhepunkte 2017 von bildender Kunst bis zur Pop-MusikIn der bildenden Kunst sorgen die Museen und Kunsthäuser auch 2017für Glanzpunkte. Den intensiven Düsseldorfer Schaffensjahren von OttoDix widmet sich die Schau "Otto Dix - Der böse Blick" in derKunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 noch bis zum 14. Mai. DieAusstellung "Cranach. Meister - Marke - Moderne" im MuseumKunstpalast (08. April bis 30. Juli) spürt der Rolle des KünstlersLucas Cranach des Älteren als Künstler bei der Verbreitung derReformation nach. In der großen Überblicksschau "Marcel Broodthaers.Eine Retrospektive" (04. März bis 11. Juni) zeigt die KunstsammlungNordrhein-Westfalen K21 die Installationen und filmischen Arbeitendes belgischen Künstlers. Mit der Ausstellung "Mythos Tour de France"(19. Mai bis 23. Juli) spielt der Radsport auch im NRW-Forum einewichtige Rolle - mit Fotografien von Andreas Gursky, Robert Capa undHarry Gruyaert.Zu den musikalischen Höhepunkten des Jahres gehören das OpenSource Festival (08. Juli) sowie das New Fall Festival (15.-19.November). Zudem werden die Konzerte von Sting in der MitsubishiElectric HALLE (04. April) und Robbie Williams in der ESPRIT arena(28. Juni) ein Reisegrund für zahlreiche Fans sein. Drei Tage langkönnen Musikfreunde bei der Schauinsland-Reisen Jazz Rally Düsseldorf(01. bis 04. Juni) rund 80 Konzerte auf 30 Bühnen erleben - darunterGrößen wie Gregory Porter und Heather Smalls von M People. Einabsolutes Highlight der Pop-Kultur wird das 3-D-Konzert von Kraftwerkim Rahmen der Tour de France am 01. Juli im Ehrenhof sein. ImVorprogramm spielt niemand geringeres als AIR aus Frankreich.Düsseldorf startet mit Rekord in das Tourismusjahr 2017Im Jahr 2016 hat Düsseldorf mit einem neuen Rekord die starkeEntwicklung der Destination eindrucksvoll untermauert. 4.604.675Übernachtungen bedeuten ein Plus von 4,6 Prozent. Frank Schrader,Geschäftsführer Düsseldorf Tourismus: "Mit über 4,6 MillionenGästeübernachtungen hat die Destination eine weitere wichtige Etappegeschafft. Das Plus gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2014 liegtbei 112.000 Übernachtungen. Das entspricht in etwa zwei Mal demFassungsvermögen der ESPRIT arena. Das bärenstarke Messejahr 2016 unddie gestiegene Attraktivität Düsseldorfs für Touristen aus aller Welthaben für fantastische Zahlen gesorgt. Darauf wollen wir aufbauen.Die Kombination aus sportlichen Groß-Events und Weltleitmessen wieder Interpack wird auch in diesem Jahr Garant für den touristischenErfolg sein." Mit 2.745.579 Ankünften konnte der Rekord desVorjahres 2016 in dieser Kategorie sogar noch einmal um 3,1 Prozentübertroffen werden.International: United Kingdom knackt 200.000er MarkeIm internationalen Übernachtungs-Ranking hat das VereinigteKönigreich (UK) als erster Quellmarkt überhaupt mit fast 204.000Übernachtungen für mehr als 200.000 Übernachtungen in DüsseldorfsHotels gesorgt (plus 2,9 Prozent). Auf Platz zwei folgen dieNiederlande mit 173.500 Übernachtungen (plus 3,6 Prozent) vor den USAmit rund 129.900 (plus 9,4 Prozent). Die Arabischen Golfstaatenblieben mit 103.200 auf hohem Niveau (minus 2,6 Prozent). Die TopFive komplettiert Italien mit 91.461 Übernachtungen und einemWachstum von 13,5 Prozent. Der Aufschwung des Quellmarktes Chinasetzte sich im vergangenen Jahr fort, so dass am Jahresende mehr als83.000 chinesische Übernachtungen stehen (plus 4,6 Prozent).Reisemarkt Nummer Eins bleibt weiterhin Deutschland mit einem Anteilvon 58,8 Prozent an den Gesamtübernachtungen (2,7 Mio.).Düsseldorf auf der ITBDie Rheinmetropole präsentiert sich auf der ITB (8. bis 12. März)noch bis Sonntag mit fast 80 Partnern in Berlin. Der 700 Quadratmetergroße Gemeinschaftsstand der Städte Düsseldorf, Köln und Bonn (Stand103, Halle 8.2) wird traditionell unter Führung der DT organisiert.Die ITB ist die weltweit führende Fachmesse der internationalenTourismuswirtschaft und die größte Reisemesse für Endverbraucher.