ISS A-: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

An der Börse Copenhagen notiert die Aktie ISS A- am 14.07.2019, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 189.95 DKK. Die Aktie der ISS A- wird dem Segment "Diversified Support Services" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir ISS A- einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob ISS A- jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von ISS A- investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,98 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen Mehrertrag in Höhe von 1,69 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Die Aktie von ISS A- gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,16 insgesamt 56 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 27,77 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der ISS A- ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die ISS A--Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 68,1, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 68,13, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.