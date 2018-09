ISS A/: Hoch bewertet?

Per 15.09.2018, 21:31 Uhr wird für die Aktie ISS A/ am Heimatmarkt Copenhagen der Kurs von 216,8 DKK angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Support Services".

Die Aussichten für ISS A/ haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ISS A/. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 32,76 liegt ISS A/ über dem Branchendurchschnitt (39 Prozent). Die Branche "Commercial Services" weist einen Wert von 23,52 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,56 Prozent und liegt damit 1,36 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Commercial Services, 2,2). Die ISS A/-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.