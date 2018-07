ISRA Vision steuert auf die entscheidende Supportlinie zu

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Dass ISRA Vision, Hersteller von Hard- und Software für die optische Steuerung und Überwachung von Produktionsprozessen, in einem äußerst zukunftsträchtigen Umfeld agiert, ist unbestritten. Dass die Aktie (ISIN: DE0005488100) aber wie auf Schienen immer höher laufen müsste, ist eine ganz andere Sache. Immerhin hatte sich der Kurs im zweiten Quartal fast verdoppelt, erreichte in der Spitze am 28. Juni 59,70 Euro.

Bis zu der Bilanz des zweiten Quartals dauert es noch, die Bewertung ist auf Basis der derzeitigen, durchschnittlichen Gewinnschätzungen der Analysten recht üppig – kein Wunder, dass eine Korrektur begonnen hat. Die Frage ist, wo sie enden könnte, wo eine gute Gelegenheit wäre, hier zuzukaufen oder neu einzusteigen?

Da sollte man auf die immens wichtige Chartmarke von 48,70 Euro achten. Nachdem die 20-Tage-Linie als monatelanger, zuverlässiger Leitstrahl der Rallye gebrochen wurde, ist sie der charttechnisch entscheidende Ankerpunkt. Dort lag im Januar das damalige Rekordhoch, dort drehte der Kurs im Mai noch einmal ab, bevor er sich zu neuen Rekorden aufschwang. Und knapp darunter konnte die Aktie im Zuge von Rücksetzern im Juni zweimal abgefangen werden. Gelingt das diesmal auch, wäre es in der Tat eine Chance, aber es müsste glaubwürdig gelingen. Was hieße:

Entweder wir würden dort eine bullishe Formation in den Candlesticks sehen oder aber die Aktie müsste erst zurück über ihre 20-Tage-Linie, bevor man unterstellen könnte, dass das Eis tragen kann. Einfach im Bereich um 48,70 ins fallende Messer zu greifen wäre hingegen sehr riskant, denn fiele diese Zone mit Closings unter 48 Euro deutlich, läge die nächste charttechnische Auffanglinie in Form der 200-Tage-Linie erst wieder bei 40 Euro. Da lohnt es jetzt, regelmäßig hinzusehen – wir bleiben für Sie am Ball.

