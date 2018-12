ISRA Vision oder Cognex: Welche Industrie-4.0-Aktie ist der bessere Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Die Bedeutung von Industrie 4.0 für unsere Wirtschaft lässt sich kaum überschätzen: Industriebetriebe sparen Kosten und die Unternehmen, die die Industrie-4.0-Lösungen liefern, könnten in Zukunft deutlich steigende Gewinne verzeichnen. Und wir Anleger können dicke Gewinne einfahren, wenn wir in die richtigen Unternehmen investieren!

Ein besonders attraktiver Teilbereich von Industrie 4.0 ist „Machine Vision“, auf Deutsch: maschinelles Sehen. Die Roboter und Anlagen in einer Produktionsstraße lernen durch diese Technik buchstäblich sehen und können dadurch effizienter arbeiten sowie Aufgaben wie Qualitätskontrolle übernehmen.

Zu den Marktführern auf diesem Gebiet zählen die deutsche ISRA Vision (WKN: 548810) und das US-Unternehmen Cognex (WKN: 878090). Doch wo sollen wir unser Geld investieren? Lasst uns ein Foolishes Duell austragen zwischen den beiden Industrie-4.0-Spezialisten!

Was machen die beiden Unternehmen?

ISRA Vision hat zwei große Geschäftsbereiche: Das Surface-Vision-Segment von ISRA liefert Systeme zur Oberflächeninspektion, die vor allem in der automatisierten Qualitätskontrolle zum Einsatz kommen. Im Segment Industrial Automation dagegen beliefert ISRA seine Kunden mit Bildverarbeitungssystemen – auch solchen, die Robotern beibringen, dreidimensional zu sehen. So können Produktionsschritte, die früher manuell durchgeführt werden mussten, nun automatisiert werden.

Zusätzlich entwickelt das Unternehmen noch Software, die mit den ISRA-Produkten zusammenarbeitet und mit der sich die Produktion weiter optimieren lässt. Alles in allem klingt das nach einer Menge Kosteneinsparungen für Unternehmen, die ISRAs Lösungen kaufen. ISRA gibt nicht umsonst an, dass die Kosteneinsparungen durch ISRA-Produkte die anfänglichen Ausgaben schon nach sechs Monaten übersteigen können.

Cognex produziert keine Surface-Vision-Lösungen, dafür hat sich das Unternehmen stark auf die Bildverarbeitungssysteme sowohl in 2D als auch in 3D spezialisiert: Die Sensoren des Unternehmens erfüllen einfache Aufgaben wie das Tracken und Identifizieren von Produktionsteilen. Die In-Sight-Systeme des Unternehmens sind zusätzlich in der Lage, Defekte zu erkennen, die Produktion zu überwachen und die Produktionsroboter zu steuern.

Auch Cognex liefert eigene Software zu seinen Produkten, die sowohl die Überwachung der Sensoren als auch das Programmieren eigener Applikationen ermöglicht. Eine weitere Produktkategorie sind die ID Products, die Aufgaben wie das Scannen von Barcodes übernehmen.

Der globale Markt für maschinelles Sehen soll Grand View Research zufolge bis 2025 um 7,7 % im Jahr wachsen, wovon beide Unternehmen profitieren können sollten. Cognex hat im Vergleich zu ISRA jedoch den wesentlich höheren Marktanteil und könnte es dadurch leichter haben, das Marktwachstum für sich zu nutzen. Der Punkt für Geschäftsmodell und Marktposition geht damit an Cognex.

Wie sehen die Zahlen aus?

Beide Unternehmen sind in den letzten Jahren ansehnlich gewachsen: Cognex konnte seinen Umsatz von 2013 bis 2017 um über 111 % steigern, was einem Plus von über 20 % im Jahr entspricht! Auch ISRA ist mit knapp 60 % Umsatzplus in den letzten vier Jahren ordentlich gewachsen, kommt aber bei Weitem nicht an Cognex’ Wachstumsraten an.

Wenn ich Unternehmen vergleiche, werfe ich auch einen Blick auf die Bilanzen. Dort erhalte ich wertvolle Informationen über die finanzielle Lage des Unternehmens und darüber, wie rentabel es arbeitet. Hier werde ich drei Kennzahlen vergleichen:

dde Eigenkapitalquote, die ein Maß für die Sicherheit der Finanzierung darstellt

die Liquidität 2. Grades, die angibt, wie zahlungskräftig ein Unternehmen ist

den ROCE (Verzinsung des eingesetzten Kapitals), der angibt, wie viel Ertrag das Unternehmen pro Euro eingesetztes Kapital verdient

ISRA Vision Cognex Eigenkapitalquote 62,1 % 85,1 % Liquidität 2. Grades 187,6 % 470,0 % Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) 13,3 % 22,1 %

Quellen: Eigene Berechnungen aufgrund des Jahresabschlusses 2016/2017 von ISRA Vision und des 10-K Filings 2017 von Cognex

Wow! Schon ISRAs Bilanz sieht sehr gut aus und offenbart keine Schwäche hinsichtlich Finanzierung, Zahlungsfähigkeit und Rentabilität. Cognex jedoch übertrifft ISRA noch mal in allen Belangen – und zwar deutlich! Ein so starkes Zahlenwerk sieht man wirklich selten.

Auch der Punkt für die finanzielle Situation geht damit an Cognex.

Wie sind die Aktien bewertet?

Bisher scheint Cognex das eindeutig bessere Unternehmen für eine Investition zu sein – doch auch das beste Unternehmen kaufe ich nicht, wenn die Bewertung der Aktie völlig überzogen ist.

Auch hier werde ich die Aktien anhand verschiedener Kennzahlen vergleichen: Mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) setze ich die Marktkapitalisierung der Unternehmen ins Verhältnis zum Unternehmensgewinn und zum Eigenkapital.

Außerdem werde ich noch das Price-Earnings-Growth-Ratio (PEG) vergleichen. Dieses teilt das KGV durch das erwartete Gewinnwachstum und ist gerade für Wachstumsunternehmen eine gute Kennzahl. Bei allen drei Kennzahlen gilt logischerweise: je niedriger, desto günstiger ist die Aktie.

ISRA Vision Cognex Kurs-Gewinn-Verhältnis 2018 23,2 32,8 Kurs-Buchwert-Verhältnis 2017 3,0 6,3 Price-Earnings-Growth-Ratio (PEG) 1,5 2,4

Quellen: Jahresabschlüsse 2017, vorläufige 2018er-Zahlen von ISRA, Analystenerwartungen der Unternehmensgewinne. Schlusskurse vom 14. Dezember 2018

Hier sieht man den Preis für all die Vorzüge von Cognex: Die Bewertung ist bei allen Kennzahlen ganz schön hoch! ISRA Vision dagegen ist einigermaßen moderat bewertet, Schnäppchenalarm bei einer Wachstumsaktie sieht jedoch anders aus. Trotzdem geht dieser Punkt an ISRA.

And the winner is …

Cognex! Das US-Unternehmen schlägt ISRA aufgrund der besseren Marktposition und des bombenfesten Zahlenwerks mit 2:1, die Aktie von ISRA Vision ist dagegen deutlich günstiger bewertet. Auf Basis des Punktemodells scheint Cognex dennoch der bessere Kauf zu sein.

Doch werde ich deswegen sofort Cognex-Aktien kaufen? Nein. Denn die Bewertung der Aktie enthält mir zu viele Vorschusslorbeeren, als dass ich hier sofort einsteigen müsste. Auch eindeutige Wettbewerbsvorteile gegenüber seinen Konkurrenten vermisse ich bei Cognex – übrigens auch bei ISRA.

Da ich von Cognex aber trotzdem grundsätzlich überzeugt bin, werde ich mir die Aktie auf die Watchlist setzen und auf einen größeren Rücksetzer warten, der die Bewertung der Aktie reduziert und sie damit für mich attraktiv macht.

