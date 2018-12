ISRA Vision: Neubewertung löst Kursrutsch aus

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Der Abverkauf der ISRA-Aktie (WKN: 548810) geht auch zum Wochenstart weiter. Das Papier des 3D-Optik-Spezialisten verliert am Montag -5% und damit so viel wie kein anderer Wert im TecDax. In unserer Top-Story hatten wir die Zahlen bereits en detail beleuchtet.

Fakt ist: ISRA profitiert weiterhin vom strukturellen Trend der Automatisierung von Arbeitsprozessen in der Industrie, insbesondere dem Bereich der Oberflächeninspektion zur Roboterführung und Formvermessung. Dennoch gibt es ausreichend Grund für eine Neubewertung nach unten. Sehen wir uns die neuen Zahlen an:

550 Millionen Euro Marktkapitalisierung gegen 33 Millionen Euro Gewinn (vor Steuern)

Der jüngst kommunizierte Überschuss (vor Steuern) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/2018 beläuft sich auf 33,0 Millionen Euro, das sind +18% mehr wie im Vorjahr.

Damit steht fest: ISRA bleibt auf einem nachhaltigen Wachstumspfad. Noch im Sommer war die Bewertung jedoch jenseits von Gut und Böse. Dies wird nun zurecht gerückt. Mittlerweile scheint dem Markt klar geworden zu sein, dass die Gewinn-Multiple von >30 nicht haltbar sind – insbesondere wenn der Barmittelzufluss wegbricht. Letzterer verringerte sich bei ISRA im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 25,6 Millionen Euro, ein Jahr zuvor lag er bei 37,1 Millionen.

