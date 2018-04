ISRA Vision: Kleiner Kursrücksetzer eröffnet exzellente (Nach-)Kaufchance!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Ich habe zuletzt an dieser Stelle fast schon regelmäßig über die Aktie des TecDAX-Neuling ISRA Vision geschrieben. Dies liegt einfach daran, dass mich das Unternehmen und somit die Aktie sehr beeindruckt. Denn gerade auch diese Aktie zeigt, dass der ehemalige Neue Markt so viel besser war als sein am Ende leider ramponierter Ruf!

Zahlreiche Überlebende des Neuen Marktes sind die Topgewinner der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.