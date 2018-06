ISRA Vision: Die Bullen sind auf dem Posten – stehen neue Rekorde an?

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Da begannen zweifellos einige, die Stirn zu runzeln: Als Antwort auf die vergangenen Mittwoch präsentierten Ergebnisse zum ersten Quartal ging die ISRA Vision-Aktie (ISIN: DE0005488100) erst einmal in die Knie. Was umso brisanter war, als die Aktie zwei Handelstage zuvor an das bisherige Rekordhoch bei 48,70 Euro herangelaufen war und dort abgewiesen wurde. Würde das jetzt erst einmal das Ende der Fahnenstange sein, eine größere Korrektur anstehen? Immerhin waren die Ergebnisse zwar gut, lagen aber im Rahmen der Prognosen. Eine positive Überraschung hätte, so nahe am bisherigen Rekordhoch, vielleicht den Sprung auf neue Allzeithochs auslösen können, aber ein „wie erwartet gut“ …? Manch einer stellte sich daher darauf ein, dass ISRA Vision erst einmal abdreht. Aber da hatte man das bullishe Lager offenbar unterschätzt, wie der Chart zeigt:

Genau auf Höhe der zügig nach oben laufenden 20-Tage-Linie wurde die Korrektur aufgefangen und die Aktie gedreht. Und das gleich zweimal, an zwei Tagen nacheinander. Der Effekt: Die Käufe setzten erneut ein, ISRA ist schon wieder auf dem Weg an das bisherige Hoch. Und diesmal stehen die Chancen, dass der Deckel gesprengt wird, gut. Denn ein erneuter Anlauf an eine solch wichtige Hürde in so kurz nach einem ersten Versuch, das deutet auf höchst hartnäckige Bullen hin … und das erkennen Trader sofort, auch die, die ansonsten tendenziell auf diesem Niveau über Gewinnmitnahmen nachgedacht hätten und sie so womöglich bleiben lassen.

Nun ist ISRA Vision hinsichtlich des KGV nicht gerade billig. Aber die Perspektiven sind hervorragend … Machine Vision (siehe auch unsere Sonderanalyse zu dieser Aktie, bitte einfach auf den Button oben klicken) ist ein Sektor, der immenses Potenzial hat. So gesehen: Noch ist der Ausbruch hin zu neuen Hochs zwar nur eine Chance … aber es ist eine recht gute!

