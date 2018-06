ISRA Vision: Die Bullen klopfen ans Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Kurz vor den am 30. Mai veröffentlichten Quartalszahlen hat die Aktie des im TecDAX gelisteten Hightech-Unternehmens ISRA Vision (ISIN: DE0005488100) schon einmal am bisherigen Rekordhoch angeklopft, das im Januar bei 48,70 Euro erreicht wurde. Die Zahlen waren gut, lösten aber, angesichts der vorherigen Rallye nachvollziehbar, Gewinnmitnahmen aus. Die Frage, ob ISRA Vision daraufhin erst einmal wieder abtaucht, scheint jetzt ihre Antwort zu finden: nein. Denn auf einmal klopfen die Bullen erneut an dieses charttechnisch letzte Tor in Form des bisherigen Kursrekords. Und man weiß ja: Je hartnäckiger man klopft, desto eher wird einem aufgetan.

Billig ist die „Machine Vision“-Aktie, des Herstellers von optischen Systemen zur Produktionsüberwachung und –steuerung, sicherlich nicht, was das Kurs/Gewinn-Verhältnis angeht. Aber hier zieht die Perspektive: ISRA Vision agiert stark aufgestellt in einer immens zukunftsträchtigen Branche. Diese Perspektive zieht die Investoren an … sie und die Charttechnik. Denn da sehen wir, dass dieser erneute Anlauf in Richtung neuer Hochs auf einem tadellosen Fundament ruht:

Die Aktie drehte präzise auf Höhe der den Zwischenhochs von Februar und Anfang Mai vorgelagerten 20-Tage-Linie nach oben. Ein Signal, dass die bullishen Trader hier auf dem Posten sind, nichts anbrennen lassen wollen. Und der Blick auf die Markttechnik zeigt, dass der Stochastik-Indikator durch den vorherigen Rücksetzer sein überkauftes Niveau hatte abbauen können und mit dem momentanen Plus ein neues, bullishes Signal in der neutralen Zone generiert, das einem Ausbruch über 48,70 Euro markttechnischen Rückenwind verleihen würde. Das sieht spannend aus, wir bleiben da für sie dran!

„ISRA Vision: Diese deutsche Hightech-Aktie sollte man kennen!“. Lesen Sie hier die exklusive Sonderanalyse – natürlich kostenlos!