ISRA Vision: Die Bullen bleiben hier dran … das ist stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Bei den Banken ist die Stimmung mies, bei den Autobauern und deren Zulieferern geht die Angst um. Da schauen sich die Anleger natürlich nach Alternativen um. Eine wäre, die Barbestände zu erhöhen. Die andere wären Aktien, von denen man hoffen darf, dass sie sich einem eventuell sogar noch zunehmenden Sog am Gesamtmarkt entziehen.

Bei ISRA Vision (ISIN: DE0005488100) sammelten sich in den letzten Tage einige, die nach Alternativen suchten. Und von der Zukunftsperspektive dieses Unternehmens her, das sich mit „Machine Vision“ befasst, d.h. Hard- und Software für optische Überwachung und Steuerung von Präzisions-Produktionsprozessen, ist der Gedanke nachvollziehbar. Das ist ein Bereich, der, was die Möglichkeiten für die kommenden Jahre angeht, „sexy“ wirkt. Und darüber hinaus passt bislang die Charttechnik:

Der Ausbruch über das alte Rekordhoch aus dem Januar bei 48,70 Euro klappte im Mai noch nicht: Es kam erst einmal ein Rücksetzer. Doch der wurde zur Monatswende genau dort aufgefangen, wo bereits Mitte Mai ein kleiner Rücksetzer sein Ende fand: an der 20-Tage-Linie, im Chart blau eingezeichnet. Die wurde so zum Leitstrahl des laufenden Aufwärtstrends. Und jetzt hat sie sich erneut bewährt:

Genau auf Höhe des alten Rekordhochs und der 20-Tage-Linie stoppten die Gewinnmitnahmen nach dem fulminanten Ausbruch auf neue Hochs Anfang dieser Woche und wichen einem dynamischen Anstieg am Mittwoch. Zur Stunde notiert ISRA Vision zwar leicht im Minus, aber angesichts dieser Unruhe am Gesamtmarkt ist das alleine schon gut … zumal der Kurs zeitweise sogar schon als einer von wenigen TecDAX-Titeln in der Gewinnzone unterwegs war. Das ist eine beeindruckende Relative Stärke … wer hier aktiv ist, sollte nur nicht übersehen, dass diese Aktie äußerst volatil ist!

„ISRA Vision: Diese deutsche Hightech-Aktie sollte man kennen!“. Lesen Sie hier die exklusive Sonderanalyse – natürlich kostenlos!