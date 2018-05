ISRA Vision-Aktie: Sehr starke Kaufbewegung!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

ISRA Vision hat in den vergangenen Wochen einen fast unfassbaren Kursaufschwung erlebt. Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der fast seinesgleichen sucht. Denn: Der Wert hat ausgehend von etwa 32 Euro um mehr als 13 Euro aufgesattelt, was einem Kursgewinn von über 30 % entspricht.

Die dabei entstandene charttechnische Formation ist eine klassische Erholungsbewegung, die ausgehend von einer Bodenbildung exakt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.