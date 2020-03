ISRA Vision Aktie: Neuigkeiten zur Hauptversammlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Am Freitag meldete sich ISRA Vision mit Neuigkeiten im Hinblick auf die in wenigen Tagen anstehende Hauptversammlung (HV) des Unternehmens. Die sollte eigentlich kommenden Dienstag (17. März) in Darmstadt stattfinden. Doch man sei am Freitag „von der Nachricht überrascht worden", dass die Stadt Darmstadt „Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen" beschlossen hat – Stichwort Ausbreitung des Corona-Virus, was verlangsamt werden soll.



