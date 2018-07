ISRA Vision-Aktie: Es geht wieder los!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Die Aktie von ISRA Vision ist in den vergangenen Tagen deutlich nach oben gestiegen. Dennoch ging es am Mittwoch noch einmal 3 % abwärts. Die Aktie könnte aus dieser Sicht in den kommenden Stunden noch einmal schwächer werden – oder sich an die übergeordnete Trend-Entwicklung halten. Der Wert hat seit etwa Anfang April einen starken charttechnischen Aufwärtstrend realisiert. Dieser führte zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.