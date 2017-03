ISRA VISION: Die digitale Bildverarbeitung bietet reichlich Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Liebe Leser,

der Markt für Bildverarbeitungssysteme (Machine Vision) weist immer noch Wachstumsraten von 15% auf – ein Trend, der sich in den mittelfristigen Prognosen für die nächsten Jahre fortsetzt. Kaum ein deutscher Markt im Industriesektor kann derartige Wachstumsraten aufweisen. Derzeit sind nur etwa 15 bis 20% der Marktpotentiale erschlossen und täglich kommen neue Anwendungsgebiete hinzu. Für mich ein Grund mehr, Ihnen ISRA VISION als Beimischung für ihr Depot vorzustellen.

Wofür steht ISRA?

ISRA, der Name steht für „Intelligent Systems Robotics and Automation“. Leicht gesagt, doch was bedeutet das? Diese Technologie ermöglicht das 3-dimensionale sehende „elektronische Auge“, d. h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen.

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde die Segmentberichterstattung umgestellt und untergliedert sich seither nach den Zielmärkten.

Das sind im Geschäftsfeld Industrial Automation die Geschäftsfelder: Automotive, General Industries, Food & Packaging.

Der Bereich Surface Vision untergliedert sich in die Bereiche: Float Glass, Display Glas, Plastics, Print, Paper und Metal.

Wachstumskurs bestätigt

ISRA hat im 1. Quartal 2017 die starke Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres fortgesetzt und ist erneut profitabel gewachsen. Mit einem Umsatzanstieg um 10% auf 26,0 Mio. € hat ISRA VISION zum wiederholten Male das prognostizierte Ziel erreicht und unterstreicht damit seine robuste strategische Aufstellung.

Zum einen wurden Marktanteile konsequent ausgebaut, in einigen Ländern sogar die Marktführerschaft erlangt – zum anderen wurde mit Mitarbeitern, die an mehr als 25 Standorten weltweit sukzessive eingestellt wurden, in die globale Expansion investiert.

Weltweite Präsenz

Regional betrachtet hat sich die erfreuliche Geschäftsentwicklung aus den vorangegangenen Quartalen fortgesetzt, dabei profitierte ISRA von der starken weltweiten Präsenz. Die regionale Unabhängigkeit wurde zudem weiter gestärkt. Das Wachstum insbesondere in China, Taiwan und Korea brachten den asiatischen Umsatzanteil fast auf das Niveau von Europa. Neben dem organischen ist auch das externe Wachstum durch Akquisitionen von geeigneten Unternehmen ein weiterer wichtiger Bestandteil der langfristigen Strategie.

Wettbewerbsvorteile mit ISRA Technologie

Der Einsatz von modernen Bildverarbeitungssystemen in der Industrie ist ein wichtiger Baustein für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Branche und für das Beseitigen von Markteintrittsbarrieren.

Machine Vision Lösungen bestimmen heute als Schlüsseltechnologie die sehende Automatisierung der Automation. Moderne industrielle Bildverarbeitungssysteme bieten der Industrie die Möglichkeit, ihre Maschinen und Anlagen mit völlig neuen Eigenschaften zu vervollkommnen oder zu ergänzen und damit wettbewerbsfähiger zu machen.

Zweistelliges Wachstum in 2017

Mit einem Auftragsbestand von knapp 90 Mio. € ist das Unternehmen gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Zu Beginn des aktuellen Jahres verzeichnete Amerika eine gesteigerte Nachfrage. Für Asien wird eine etwas geringere Auftragseingangsdynamik als 2016 erwartet. Die regionale Expansion und die Stärkung der internationalen Standorte bleiben ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie.

In diesem Rahmen werden zur weiteren Durchdringung der südamerikanischen Märkte neue Expansionsmöglichkeiten geprüft. Für 2017 plant das Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum im Bereich von 10%, eine Akquisition würde dieses entsprechend steigern.

Solide Dividendenpolitik

ISRA VISION beteiligt seine Aktionäre seit 2006 angemessen am Geschäftserfolg. Das ist für ein wachstumsstarkes Unternehmen keine Selbstverständlichkeit. Entsprechend der bisherigen Dividendenpolitik erwarte ich für das Geschäftsjahr 2016 eine Anhebung der Dividende von 41 auf 48 Cent je Aktie. Zahltag ist nach der Hauptversammlung am 15. März.

Da wird Ihr Bankberater aber sicher fluchen …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Gewinnen mit Übernahmen“ von Börsen-Guru Jens Gravenkötter kostenlos anfordern. Während andere Anleger ein Heidengeld für die geheimen Tipps ausgeben müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse