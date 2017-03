ISO 9001: Qualitätsmanagement mit System hilft auch kleineren Betrieben / TÜV Rheinland: Qualitätssteuerung erhöht Kundenvertrauen / Mitarbeiter werden qualifiziert und motiviert

Köln (ots) - "Made in Germany" steht für Qualität. Doch Kundenverbinden damit nicht allein hochwertige Endprodukte undTop-Dienstleistungen, sie erwarten auch Qualität und Transparenz inallen unternehmerischen Prozessen. Hier eröffnet dasQualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 Wettbewerbsvorteile -unabhängig von der Betriebsgröße. Auch kleine und mittelgroßeHersteller, Dienstleister oder Handwerker profitieren. "Wer seinHandeln nach der ISO 9001 ausrichtet, beweist gelebteKundenorientierung und gewinnt Vertrauen", sagt Jürgen Ohligschläger,Experte für die ISO 9001 bei TÜV Rheinland.Transparenz für Kunden und KollegenEine entsprechende Zertifizierung dokumentiert Kunden und Partnerngegenüber die Optimierung und Verlässlichkeit desQualitätsmanagements, wirkt aber auch tief ins eigene Unternehmenhinein. "Betriebe mit ISO-9001-Zertifikat zeigen, dass sie interneProzesse effizient steuern und transparent gestalten", erläutertOhligschläger. So sind Verantwortlichkeite klar geregelt, Abläufeverbindlich festgelegt. Bei Reklamationen etwa geht es neben derkundenfreundlichen Bearbeitung um die Fehleranalyse und dienachhaltige Vorbeugung. Zur langfristigen Qualitätsentwicklung gehörtes zudem, Wissen zu dokumentieren und allen Mitarbeitern zugänglichzu machen. Dem Know-how-Verlust bei Personalwechseln ist sovorgebeugt, die Qualifizierung der Mitarbeiter steigt.Qualität mit System gibt OrientierungEine ISO-9001-Zertifizierung fördert im ganzen Unternehmen denbewussteren Umgang mit dem Thema Qualität. Die entwickeltenStrukturen und Prozesse geben gerade kleineren Firmen Orientierung.?Führungskräfte können sich stets auf die definierten Abläufe,Regeln, Zahlen und Fakten besinnen und berufen. Das hilft,Entscheidungen fundiert zu treffen und Mitarbeiter zu motivieren?, soJürgen Ohligschläger. Wie es um ihr Qualitätsmanagement bestellt ist,können Betriebe im Online-Test von TÜV Rheinland kostenlos prüfen.Der Quick Check umfasst 20 Fragen und gibt ersten Aufschluss über denEntwicklungsstand des aktuellen Qualitätsmanagements. Auf der Websitevon TÜV Rheinland können Interessierte den kostenlosen Online Checkdurchführen. Mehr dazu auf: www.tuv.com/qm-quickcheck.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Golbach, Presse, Tel.: +49 2 21/8 06-4465Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell