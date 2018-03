ISO 45001: Internationaler Standard eines Managementsystems für Arbeitsschutz geschaffen

Frankfurt/Main (ots) - Ein guter Tag für den Arbeitsschutz - heutehat die Internationale Organisation für Normung (ISO) die neue NormISO 45001 veröffentlicht. Sie löst Occupational Health and SafetyAssessment Series (OHSAS 18001) ab. Der britische Standard war zuvorschon in zahlreichen Ländern als Grundlage für den Betrieb einesArbeitsschutzmanagementsystems (AMS) verbreitet, hatte aber nicht denStatus einer internationalen Norm. Dies hat sich mit derVeröffentlichung von ISO 45001 geändert. Der Standard kann von allenOrganisationen unabhängig von Art, Größe und Ausrichtung genutztwerden. Er lässt sich aufgrund seiner Struktur gut in bestehendeManagementsysteme integrieren. Unternehmen bleibt eine etwadreijährige Übergangsfrist, um ihre Zertifikate von BS OHSAS 18001auf ISO 45001 umzustellen. Die Norm ist in Kürze über den Webshop desBeuth-Verlags (https://www.beuth.de/de) verfügbar. DieVeröffentlichung der deutschen Fassung der Norm ist für April 2018geplant. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) führt am 18.April 2018 in Dortmund mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN)und der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS GmbH) eine Kooperationsveranstaltung durch.Darüber hinaus bietet die DGQ einen Zertifikatslehrgang zur neuenNorm an.ISO 45001 bedeutet neue Anforderungen an einArbeitsschutzmanagementsystemIm Unterschied zu OHSAS 18001 folgt die neue Norm der "High LevelStructure", die bereits bei anderen revidiertenManagementsystemnormen angewendet wurde. Der Grundgedanke ist, dasssich Normen in andere, bereits bestehende Managementsystemeintegrieren lassen. Für den Arbeitsschutz sind beispielsweise die ISO9001 für Qualitäts¬managementsysteme und die Umweltmanagementnorm14001 relevant. Zudem ist nicht nur der entsprechende Beauftragte fürdieses Thema zuständig. Arbeitsschutz wird zu einer Aufgabe für alleFührungskräfte erklärt. Die neue Norm richtet den Blick konkreter aufRisiken und Chancen. ISO 45001 fordert darüber hinaus durchgängigeProzesse, um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Abläufenzu etablieren. Auch müssen Beschäftigte mit und ohne Leitungsfunktioneinbezogen werden. Mitarbeiter und ihre Vertreter bilden eine derwichtigsten interessierten Parteien. Rechtskonformität undAnforderungen an den Umgang mit Gefährdungen spielen ebenfalls einegroße Rolle.Heute startete ein überarbeitetes und an die Vorgaben von ISO45001 angepasstes Training der DGQ (http://ots.de/Yi84fe). DieTeilnehmer können sich zum zertifiziertenDGQ-Arbeitsschutzmanagement-beauftragten ausbilden lassen. Außerdemführt die DGQ gemeinsam mit DIN und DQS am 18. April 2018 in Dortmundzeitnah eine Informationsveranstaltung mit dem Titel "Impulse für denArbeitsschutz - Die neue ISO 45001" durch (http://ots.de/vKDEyC).Dabei informieren die Kooperationspartner über Neuerungen und Zielevon ISO 45001.Weitere Informationen finden Sie in unserem Newsarchiv(http://ots.de/8v7pid).Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sieträgt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" alsErfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabeisichert die DGQ bestehendes Know-how. In einer Welt derTransformation entwickelt sie zudem neue Qualitätsansätze für dieZukunft.Ihre Ansprechpartner:Presse- und Öffentlichkeitsarbeit DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21A60433 Frankfurt am MainTelefon: 069 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deDGQ-Pressestelle, c/o Klenk & HourschKarin JunggeburthUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainTelefon: 069 719168-150E-Mail: karin.junggeburth@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuell