ISO-13485 Zertifizierung für die Life Sciences & Healthcare Sparte von Nagarro

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Zentrales Qualitätssiegel für Medizinbranche und deren Zulieferer- Neue Möglichkeiten im Bereich der digitalen Disruption und Vernetzung medizinischer GeräteNagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung, ist stolz darauf, die erfolgreich durchgeführte Zertifizierung nach ISO-13485 bekannt geben zu dürfen. Dieses zentrale Qualitätssiegel unterstreicht die Kompetenz des Unternehmens im Bereich hochregulierter Software, wie z. B. Software für medizinische Geräte, und öffnet den Weg für weitere innovative Services- und Softwarelösungen im Bereich Life Sciences & Healthcare. Die Überprüfung und Auszeichnung wurde durch die weltweit bekannte, unabhängige Prüforganisation TÜV Süd durchgeführt.Unternehmen in den Bereichen Life Sciences & Healthcare sind zunehmend mit strengeren Vorschriften konfrontiert. Die ISO-13485-Zertifizierung garantiert die notwendige Qualität, die für jede Produktentwicklung in diesem Bereich entscheidend ist.In einer Ära der digitalen Transformation und Disruption ist Nagarro stolz auf die langjährigen Geschäftsbeziehungen mit einigen der größten Biotech- und Pharmakonzerne weltweit und kennt die speziellen Bedürfnisse, Einschränkungen und Möglichkeiten dieser Branche. Kunden profitieren von Nagarro's Full-Service Portfolio über die Life Sciences & Healthcare Branche hinaus und werden stets getreu dem unternehmenseigenen Motto "Thinking Breakthroughs" individuell und kompetent betreut."Die ISO-13485-Zertifizierung bestätigt unsere strategische Ausrichtung und unseren hohen Qualitätsanspruch von Digital Engineering. Software als Medical Device ermöglicht die notwendige digitale Transformation für die wichtigsten Akteure im Bereich Life Sciences & Healthcare - sei es für große Diagnostik- und Pharmaproduzenten, oder für Labore, Apotheken, Krankenhäuser und Arztpraxen. Die Möglichkeiten, die diese Art von Software bietet, sind immens, denn sie ist das digitale Bindeglied zwischen Verbrauchern und Anbietern. Wir kennen das bereits aus vielen anderen Branchen - für Life Sciences & Healthcare ist es jedoch ein völlig neues Gebiet!", so Andrei Doibani, Managing Director und Leiter der Business Unit Life Sciences & Healthcare bei Nagarro.Über NagarroNagarro (FRA: NA9) ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der globalen Präsenz, des Unternehmergeists und agilen Mindsets sowie der Entwicklung von digitalen Produkten auf höchstem Niveau getreu dem Motto "Thinking Breakthroughs". Nagarro beschäftigt über 9.500 Mitarbeiter in 26 Ländern (Stand: März 2021). Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220Pressekontakt:Vera Reichlin-Meldeggvera.reichlin-meldegg@nagarro.com