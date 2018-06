ISM überzeugt auf ganzer Linie im Trendence Hochschulranking / Private Wirtschaftshochschule sichert sich erneut Top-10-Platzierungen

Dortmund (ots) - Mit hoher Lehrqualität und einer internationalenAusrichtung hat die International School of Management (ISM) imaktuellen Trendence Ranking starke Ergebnisse erzielt. Mit sehr gutenBewertungen in den Kategorien Dozentenqualität, Praxisbezug,Karriere- und Beratungsservice konnte die privateWirtschaftshochschule in der Studenten-Umfrage standortübergreifendüberzeugen und zählt erneut zu den zehn besten PrivathochschulenDeutschlands.Bundesweit verglichen wurde die ISM mit 196 Hochschulen undUniversitäten. "Durch praxisorientierte Studiengänge und festintegrierte Auslandsaufenthalte an einer von über 175Partnerhochschulen bildet die ISM den Führungsnachwuchs für dieinternationale Wirtschaft aus. Wir freuen uns, dass wir im TrendenceRanking so viele positive Bewertungen von unseren Studierendenerhalten haben. Wir sehen uns darin bestätigt, auch in Zukunft aufhohe Lehrqualität zu setzen und unser internationales Netzwerkauszubauen", sagt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt. Wie in denVorjahren landete die Hochschule mit Standorten in Dortmund, Köln,Frankfurt/Main, München und Hamburg in einer Vielzahl an Kategorienauf den vordersten Ranking-Plätzen.Besonders positiv fällt für die ISM der Vergleich mit den anderenprivaten Fachhochschulen aus: In den wichtigsten KategorienDozentenzufriedenheit, Arbeitsplätze und digitales Lernen,Praxisbezug, Internationalität, Karriereangebot, Service und Beratungsowie Standortqualität konnten sich alle bewerteten Standorte der ISMeinen Top 10 Platz sichern. In diesem Vergleich sticht der StandortMünchen zusätzlich in den Bereichen Service und Beratung (Platz 1)und Dozentenqualität (Platz 2) hervor. Dortmund punktet als besteprivate Fachhochschule in der Kategorie Arbeitsplätzt und durch Top 3Platzierungen in den Bereichen Praxisbezug, Internationalität undBibliothek. Und auch der Campus in Köln kann sich überSpitzenergebnisse für das Karriereangebot (Platz 2) und den Standort(Platz 3) freuen.Die ISM-Studierenden sind deutlich zufriedener mit ihrerHochschule als andere Ranking-Teilnehmer. Im Schnitt kommen dieISM-Standorte auf eine Weiterempfehlungsquote von 89 Prozent. In Kölnwürden sogar klare 95 Prozent die Hochschule weiterempfehlen. Diepositiven Ergebnisse spiegeln sich auch im Selbstbild derStudierenden wider. Sie sehen ihre Stärke unter anderem in dersicheren Beherrschung der englischen Sprache. Dies ist vor allem aufdie bis zu zwei integrierten Auslandssemester zurückzuführen, diefester Bestandteil des Studiums sind. Im Durchschnitt gebenISM-Studenten mit fast 90 Prozent fließende Englischkenntnisse an.Die Studierenden der weiteren nationalen Hochschulen kommen imVergleich nur auf 69,3 Prozent. Zudem sehen sich ISM-Studierende alsbelastbarer an und neigen zu einer höheren Leistungsbereitschaft imBerufsleben. Vor allem die Dortmunder und Hamburger Studierendengeben dies mit 64,5 und 60,9 Prozent an (Durchschnitt derbundesweiten Hochschulen um die 45 Prozent).Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell