ISM gewinnt GWA-Geschäftsführer Dr. Ralf Nöcker für Marketing-Beirat

Dortmund (ots) - Kaum eine Branche entwickelt sich so rasant wiedie des digitalen Marketings. Umso wichtiger ist daher derregelmäßige Austausch mit erfahrenen Experten. Nun hat dieInternational School of Management (ISM) ihr Netzwerk um einenrenommierten Praktiker erweitert. Im Rahmen des neuenMaster-Studiengangs M.A. Digital Marketing konnte die privateWirtschaftshochschule Dr. Ralf Nöcker, Geschäftsführer und Vorstanddes Gesamtverbands Kommunikationsagenturen GWA, als neues Mitgliedfür ihren Marketing-Beirat gewinnen."Ausnahmslos alle Agenturen, die sich der Kommunikations-Exzellenzverschrieben haben, sind ständig auf der Suche nach Talenten - undder Bedarf wird angesichts digitaler Herausforderungen umso größer.Daher ist eine Kooperation des GWA mit der International School ofManagement ideal für das Kennenlernen und Gewinnen zukünftigerMarketingkommunikations-Profis", so Dr. Ralf Nöcker.Seit 2009 ist Dr. Ralf Nöcker Geschäftsführer der GWA. Vor seinerjetzigen Position war er als stellvertretender Leiter in derUnternehmenskommunikation der Personal- und ManagementberatungKienbaum Consultants International tätig. Mehrere Jahre arbeitete erzudem als Wirtschaftsredakteur für die FAZ, wo er sich unter anderemmit Marketing-, Management- und Kommunikationsthemenauseinandersetzte."Ich freue mich, die ISM-Kooperation mit den namhaftenKommunikationsagenturen Deutschlands vorantreiben zu können -insbesondere im Hinblick auf die Praxis-bezogene Expertise für unsereStudenten. Wissen und Anwendung von Marketingstrategien und-kommunikation spielen vor allem in Hinblick auf die Digitalisierungeine große Rolle. Der Bedarf von Unternehmen und Beratungen anstrategischem und operativem sowie analogem und digitalem Know-howist extrem hoch. Die Zusammenarbeit mit dem GWA und Dr. Nöcker stelltdabei im Sinne unserer Praxis-Kompetenz einen großen Schritt für dieISM dar", sagt ISM-Professorin Dr. Meike Terstiege, die die Leitungdes neuen M.A. Digital Marketing übernimmt.Der neue Master wird erstmals ab dem Wintersemester 2018/2019 ander ISM Köln und Stuttgart angeboten. Im M.A. Digital Marketingerwerben Studierende gezieltes Fachwissen in Bereichen wieSuchmaschinenoptimierung (SEO) und -werbung (SEA), Social Media undContent Marketing. Weitere Infos zum Studiengang sind unterwww.ism.de abrufbar.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main,München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten,privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird derFührungsnachwuchs für international orientierteWirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenenStudiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sichdurch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierteAuslandssemester und -module an einer der über 175Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell