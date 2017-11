ISM feiert Jubiläum in Frankfurt/Main / Zweiter Standort der privaten Wirtschaftshochschule vor zehn Jahren eröffnet (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Die ISM in Frankfurt Sachsenhausen feiert ihr 10-jährigesJubiläum. Der Campus in der Mainmetropole war 2007 die ersteZweigstelle der International School of Management (ISM) nach demHauptsitz in Dortmund. Heute studieren dort knapp 1.000 Studierendeaus aller Welt.Im Zuge der Bologna-Reform gingen die Verantwortlichen der ISM2007 davon aus, dass vor allem Bachelor-Studierenden heimatnäherstudieren wollen. Ein Trend, der sich bestätigt hat. Somit wurden ab2007 neue Standorte im Bundesgebiet eröffnet. Frankfurt war der erstedavon.Mit Exkursionen zur FAZ und der InternationalenAutomobil-Ausstellung (IAA) fing im Oktober 2007 alles an: 44Studierende begannen zum Wintersemester 07/08 ihr Bachelor-Studium ineinem der damals drei Studiengänge am Campus Frankfurt. Heute bietetdie private Wirtschaftshochschule neben zwölf Vollzeitprogrammen auchberufsbegleitende Studiengänge und im nächsten Jahr erstmals auch dasDuale Studium in der Mainmetropole an. Die seit 2012 angebotenenberufsbegleitenden Programme haben sich sehr gut entwickelt.Nicht nur das Studienangebot ist in den vergangenen zehn Jahrengrößer geworden, sondern auch die Räumlichkeiten. Gut 1.000Studierende sind an der ISM Frankfurt eingeschrieben, die ihren Sitzim repräsentativen Renaissance Haus in Sachsenhausen hat. Befandensich die ISM-Räumlichkeiten zu Beginn nur im Erdgeschoss und imDachgeschoss, sind inzwischen weitere Etagen hinzugekommen. Über4.500 Quadratmeter stehen den Studierenden zur Verfügung, erst imletzten Jahr wurden erhebliche Investitionen vorgenommen, um eineneue Lounge zu errichten und die Cafeteria umzubauen.23 Verwaltungs-Mitarbeiter und 16 festangestellte Hochschullehrerarbeiten an der ISM Frankfurt. Der Campus hat sich - nicht nur durchdas dort angesiedelte Logistik Institut SCM@ISM - zum Logistik- undFinanz-Standort entwickelt. Auch bei internationalen Studierenden istder Standort Frankfurt/Main ausgesprochen beliebt. Insbesondere dieMaster-Studiengänge finden bei Studierenden aus dem Ausland großenAnklang.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings firmiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main,München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten,privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird derFührungsnachwuchs für international orientierteWirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenenStudiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sichdurch Internationalität und Praxisorientierung aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierteAuslandssemester und -module an einer der über 170Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Daniel LichtensteinLeiter Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbHOtto-Hahn-Str. 1944227 DortmundTel.: 0231.975139-31Fax: 0231.975139-39E-Mail: daniel.lichtenstein@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell