ISM: Lambertz, Ritter Sport, Halloren sind neue Fairtrade-Partner / Doppelt so viel Fairtrade-Kakao (FOTO)

Köln (ots) -Verdopplung der Fairtrade-Kakaoabsätze 2016 - das verkündeteTransFair im Rahmen der Internationalen Süßwarenmesse ISM in Köln.Damit steigt in Deutschland der Marktanteil von fairem Kakao auf rundsechs Prozent. Ersten Hochrechnungen zufolge kauften Hersteller imvergangenen Jahr knapp 27.000 Tonnen fair gehandelten Kakao ein. DasWachstum geht maßgeblich auf das Fairtrade-Kakaoprogramm zurück. Für2017 haben sich weitere Partner verpflichtet, Kakao nachFairtrade-Standards einzukaufen: darunter Halloren, Ritter Sport undLambertz. Ebenfalls positiv entwickelten sich fair gehandelterHaushaltszucker sowie Süßwaren mit mehreren Fairtrade-Zutaten wieEiscreme, Tafelschokolade und Gebäck. Davon profitierenKleinbauernorganisationen, denn sie erhalten für ihre Verkäufe überden fairen Handel neben stabilen Preisen eine zusätzliche Prämie fürGemeinschaftsprojekte. Schulungen zu Themen wie Kinderschutz,Klimaanpassung und gute Anbaupraktiken stärken die Organisationen.Derweil birgt der Fall der EU-Zuckerquote im Herbst Gefahren fürKleinbauern in Entwicklungsländern.Süß und fair wird mehr - positive Absatzentwicklung fairerSüßwaren 2016"22 Jahre nach Einführung fair gehandelter Süßwaren, sehen wirjetzt endlich Bewegung in der Branche", sagte Dieter Overath,Vorstandsvorsitzender von TransFair e.V. auf der ISM. "Dieumfängliche Umstellung ganzer Produktkategorien auf das Kakaoprogrammoder das Fairtrade-Siegel schafft Perspektiven für Kakaobauern inWestafrika." Allein die Kakaoverkäufe für den deutschen Marktbedeuten für die Bauernorganisationen rund 5,4 Mio. US-Dollar Prämienzusätzlich zum Rohstoffpreis. Auch Süßwaren mit mehrerenFairtrade-Zutaten waren 2016 erfolgreich: Die Verkäufe vonFairtrade-Gebäck stiegen um 42 Prozent auf 1.300 Tonnen, vor allemdurch das Sortiment bei Aldi Nord, Rewe und Lidl. 7.600 Tonnen (+23Prozent) faire Eiscreme, überwiegend von Ben und Jerry's, wurdengenascht sowie knapp 1.200 Tonnen (+22 Prozent) Schokolade, darunterRewe, Plant for the planet, Lidl, Aldi Nord und Zotter.Fairtrade-Kakaoprogramm mit neuen Partnern 2017Die größten Partner des Fairtrade-Kakaoprogramms im vergangenenJahr waren Ferrero und Lidl. 2017 verkünden neue Partner ihreZusammenarbeit mit Fairtrade unter dem Kakaoprogramm: Alfred RitterGmbH & Co. KG und die Halloren Schokoladenfabrik AG kaufen zukünftigFairtrade-Kakao aus Westafrika ein. Außerdem stellt die AachenerPrinten- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz alle Lambertz-Produkteauf Fairtrade-Kakao um. "Qualität betrifft nicht nur dieBeschaffenheit eines Produkts, sondern auch die Beschaffung seinerRohstoffe", so Hannes Wieczorek, Berater für dieUnternehmens-entwicklung bei Lambertz im Rahmen der ISM. "Wir sindüberzeugt, dass langfristige Qualitätssicherung nur über fairereHandelsbedingungen möglich ist und möchten durch unsereZusammenarbeit genau dazu beitragen." Das Engagement von Lambertzträgt außerdem zur Bekanntheit und Sichtbarkeit desFairtrade-Kakaoprogramms bei. Bereits 2016 gab es eine große Auswahlan Saisonartikeln mit dem Kakaoprogrammsiegel zu Ostern undWeihnachten durch Eigenmarken von Lidl, Penny, Kaufland, Rewe undNorma sowie von der Confiserie Riegelein.Die Branche wachrütteln - sechs Prozent reichen nicht"Es freut mich, dass sich die Fairtrade-Verkäufe positiventwickeln, denn die Bauern brauchen diese Absätze dringend", betonteMarina Vanin, Kakao Direktorin bei Fairtrade International. "Es gibtim Kakaosektor nach wie vor enorme Herausforderungen - von Armut überKinderarbeit bis Klimawandel. Wir haben in den letzten Jahren unserSchulungsangebot in Westafrika ausgebaut, um Fairtrade-Organisationenweiter darin zu unterstützen, als erfolgreiche Unternehmen im Sinneihrer Mitglieder zu operieren." Zum Angebot von Fairtrade gehörenTrainings zu internen Kontroll- und Managementsystemen, gutenAnbaupraktiken und Gendergerechtigkeit. Als Präventionsmaßnahme zumSchutz von Kindern führt Fairtrade Schulungen zu Kinderrechten durchund arbeitet hier direkt mit Gemeinden vor Ort und lokalenKinderschutzorganisationen zusammen, um das Bewusstsein für dasWohlbefinden von Kindern und Jugendlichen zu stärken.Ende der EU-Zuckerquote - mehr Druck für Kleinbauern inEntwicklungsländern?Im vergangenen Jahr wurden rund 4.600 Tonnen fairerHaushaltszucker in Deutschland verkauft, ein Plus von 20 Prozent. Obsich der positive Trend fortsetzt, ist fraglich. Das Ende derEU-Zuckerquote im September 2017 birgt Risiken für Rohr-zucker ausEntwicklungs- und Schwellenländern: "Wenn es nach Fall derZuckerquote eine ähnliche Entwicklung gibt, wie wir sie bei derMilchproduktion erlebt haben, sehe ich die Existenz von Kleinbauernin Ländern wie Malawi, Swasiland oder Belize in Gefahr" , warnteDieter Overath. Noch ist offen, wie sich der Fall der Quote aufPreise und Mengen von Rohrzucker auswirken wird. Die Befürchtungbesteht, dass eine steigende Produktion innerhalb der EU für höherenPreisdruck in den Erzeugerländern des globalen Südens sorgen wird.25 Jahre TransFair - Handel neu denken mit Richard David Prechtund Alain Caparros2017 feiert der TransFair e.V. sein 25-jähriges Bestehen. Dreh-und Angelpunkt des Jubiläumsjahres ist ein Zukunftskongress am 23.Mai in der Berliner Kalkscheune. Unter dem Motto "Handel neu denken"entwerfen Experten aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft eineZukunftsvision für den fairen Handel 2025. Mit dabei: Philosoph undAutor Richard David Precht, Alain Caparros, Vorstandsvorsitzender derRewe Group sowie Moderator Jörg Thadeusz.www.fairtrade-deutschland.de/handelneudenkenBildmaterial und weitere Hintergrundinformationen:www.fairtrade-deutschland.de/presseHintergrund:Der Verein TransFair e.V. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet,benachteiligte Produzentengruppen in Entwicklungsländern zuunterstützen. Als unabhängige Organisation handelt TransFair e. V.nicht selbst mit Waren, sondern setzt sich dafür ein, den Handel mitfair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördern und mehrBewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen.www.fairtrade-deutschland.deTransFair gehört zum internationalen Verbund FairtradeInternational e.V., in dem Fairtrade Organisationen aus 25 Ländernund die drei kontinentalen Produzentennetzwerke zusammengeschlossensind. Fairtrade International entwickelt die international gültigen
Fairtrade-Standards. www.fairtrade.net
Alle beteiligten Akteure entlang der Lieferkette werden regelmäßig
von FLOCERT GmbH kontrolliert. Die Gesellschaft arbeitet mit einem
unabhängigen und weltweit konsistenten Zertifizierungssystem nach den
Anforderungen der Akkreditierungsnorm ISO 17065 (DIN EN 45011).
www.flocert.net